LiuGong、E-Intelligenceブランドを発表、ライフサイクル全体の価値を通じてグリーン建設機械の在り方を再定義

柳州（中国）、2025年12月29日 /PRNewswire/ -- 先月、LiuGong（000528.SZ）は、柳州で開催された2025 Global Dealer Conference（グローバル・ディーラー・カンファレンス）および11•26 Global Customer Day（グローバル・カスタマー・デー）において、新たなE-Intelligenceブランドを正式に発表しました。世界に向けた今回の発表は、LiuGongにおけるグリーン・トランスフォーメーションの推進と、持続可能な発展に向けた次なる段階への移行を示す重要な節目となります。

ブランドマニフェスト「持続可能な発展を推進し、極限の環境で最高の生産性を（FORWARD GREEN, POWER THE EXTREMES）」を中核に据えた今回の発表は、電動化およびインテリジェント技術を通じて、建設機械業界をより持続可能な未来へと継続的に前進させること、そして最も過酷な稼働条件下においても顧客に信頼性の高い強力な生産性を提供するという、LiuGongの2つの決意を明確に示すものです。

このブランド刷新は、LiuGongが従来型の設備メーカーから、ライフサイクル全体にわたるグリーン生産性ソリューションの提供者へと戦略的に転換することを示すものです。

技術革新：「極限に力を（Powering the Extremes）」を実現するための多様なアプローチ

電動化への取り組みにおいて、LiuGongは単一の技術路線に固執していません。同社は実際の使用現場を重視し、多様性と信頼性を兼ね備えたソリューションポートフォリオの構築に注力しています。純電動からハイブリッドシステム、有線給電から高速バッテリー交換に至るまで、LiuGongはさまざまな環境や稼働条件に応じて、高度にカスタマイズされた設計を提供し、生産性と総所有コストの最適なバランスを顧客が実現できるよう支援しています。

極寒（-30°C）：遠隔予熱システムおよび低温対応バッテリー適応技術により、コールドスタート時間を大幅に短縮するとともに、氷点下環境における稼働安定性を向上させています。

極暑（+50°C）：高度な熱管理システム、強化された冷却ソリューション、耐熱材料の採用により、連続した高負荷運転時においても、バッテリーおよび電子制御の安定した性能を確保しています。

特殊な稼働条件：高地環境や腐食性化学物質下といった課題に対応するため、LiuGongは冷却設計の強化、防食部品、IP67等級のバッテリー保護を適用し、中核となる生産性を確実に保護しています。

未来のエコシステム構築：機械からインテリジェント・オペレーションへ

LiuGongにとって、電動化はあくまで出発点にすぎません。同社の長期的なビジョンは、エネルギー、機械、データ、オペレーションを統合したインテリジェントなエコシステムを構築することにあります。グリーン・エネルギー・インフラ、インテリジェント・オペレーション・プラットフォーム、データ・ドリブンな最適化を基盤とするこのエコシステムにより、機械の協調運用、効率的なエネルギー活用、そして継続的な運用改善が可能となります。LiuGongは、バッテリー・リサイクルやバッテリー・バンキングといったサービスを通じて、製品ライフサイクル全体を網羅する持続可能なクローズド・ループ・システムの構築を目指しています。

「2026 Green Alliance Global Tour（グリーン・アライアンス・グローバル・ツアー）」正式始動

発表イベントにおいて、LiuGongは「2026 Green Alliance Global Tour」の開始を正式に発表しました。世界各地の9社のディーラーおよびカスタマー・パートナーと連携し、この取り組みでは、選定されたグリーン・ビジネスの成果を、継続的なグローバル公共福祉プロジェクトへと還元していきます。LiuGong Green Allianceはすでに、アフリカにおける安全な飲料水プロジェクトやインドネシアにおけるセントラルキッチン建設など、複数の地域で具体的な成果を上げており、地域コミュニティや学校の生活環境および学習環境の改善に寄与しています。発足式には、LiuGongの社長であるLuo Guobing氏をはじめ、グローバルパートナーの代表者ならびに複数国の外交使節が立ち会いました。今後、LiuGongはより多くのパートナーにGreen Allianceへの参画を呼びかけ、「グリーンを前進させる（Forward Green）」のビジョンを世界各地のコミュニティへと広げるとともに、よりグリーンで持続可能な未来の実現に向けて、共に歩みを進めていきます。



