SAMURAI¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡ØÀï¹ñÉð¾­EXPO2026¡Ù¤ò¾åÌî²¸»ò¸ø±à(Ê®¿åÁ°¹­¾ì)¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～18Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä»øÂÎ¸³¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥ë¥á¤äÃÏ¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£

ÆüËÜ¸ÇÍ­¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë»ø¡¢Àï¹ñ»þÂå¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤ÆÍè¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤ËÆüËÜ¤ÎÎò»ËÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£


¹ðÃÎÍÑ¥Á¥é¥·


¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û

¥¹¥Æー¥¸¡§Éð¾­Ââ¡¢»¦¿Ø¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢Éð¾­¤ÎËöêã¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É

ÂÎ¸³¡¡¡¡¡§¹ÃÑÉÃåÉÕ¤±¡¢µï¹çÂÎ¸³¡¢±Ç¤¨¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È

ÊªÈÎ¡¡¡¡¡§Éð¾­¥°¥Ã¥º¡¢ÏÂÊª¡¦¹©·ÝÉÊ

±ïÆü¡¡¡¡¡§¼ÍÅª¡¢Åö¤Æ¥¯¥¸¤Ê¤É

°û¿©¡¡¡¡¡§¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ê¤É

ÃÏ¼ò¡¡¡¡¡§Éð¾­¤ÎÃÏ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¼ò¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Ê¤É



¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û

¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ Àï¹ñÉð¾­EXPO2026

³«ºÅÆü»þ¡¡¡§ 2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～18Æü(Æü)¡¡10¡§00～18¡§00

²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ ¾åÌî²¸»ò¸ø±à Ê®¿åÁ°¹­¾ì

¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ JR¾åÌî±Ø¡¡¸ø±à¸ýÅÌÊâ2Ê¬¡¢

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Åìµþ¥á¥È¥í¡¡¾åÌî±Ø(¶äºÂÀþ¡¦ÆüÈæÃ«Àþ)ÅÌÊâ5Ê¬

Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ

¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§ SAMURAI¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ

¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡§ ÂæÅì¶è

¸ø¼°HP¡¡ ¡§ https://www.samurai-fest.com/

YouTube ¡§ https://youtu.be/-Bgf7vNSFDQ?si=T6LX8lekRtOuBzrn

X. ¡§ @SAMURAI78573280

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://x.com/SAMURAI78573280

Instagram ¡§ @samurai.festa

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.instagram.com/samurai.festa/


¥¹¥Æー¥¸(1)¤µ¤¯¤é¤æ¤­


¥¹¥Æー¥¸(2)¹Èºù·õÉñ²ñ


¥¹¥Æー¥¸(3)¾å±Û¾å¿ùÉð¾­Ââ


ÊªÈÎ(1)ÍæÀûism


ÊªÈÎ(2)VICTORINOX


ÂÎ¸³(1)ÁêÇÏÌîÇÏÄÉ Fan Guide


ÂÎ¸³(2)¿¿ÅÄ´ç´Ý²°


ÂÎ¸³(3)¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥Î¥²ー¥à¥¹¡¡


¥°¥ë¥á(1)¤â¤ó¤¸¤ã¥³¥í¥Ã¥±


¥°¥ë¥á(2)µÜºêÃÏ·Ü¤ª¤Ç¤ó


¥°¥ë¥á(3)±²Ä¬¤«¤é¤¢¤²

¼ò(1)¶½Ûñ

¼ò(2)»°³Ñ²°


¼ò(3)Suzu