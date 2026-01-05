»ø(SAMURAI)¡¦Àï¹ñÉð¾¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ØÀï¹ñÉð¾EXPO2026¡Ù1·î16Æü(¶â)～18Æü(Æü)¾åÌî²¸»ò¸ø±à(Ê®¿åÁ°¹¾ì)¤Ë¤Æ³«ºÅ¡ª¡ª
SAMURAI¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¡ØÀï¹ñÉð¾EXPO2026¡Ù¤ò¾åÌî²¸»ò¸ø±à(Ê®¿åÁ°¹¾ì)¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～18Æü(Æü)¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¥¹¥Æー¥¸¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ä»øÂÎ¸³¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥ë¥á¤äÃÏ¼ò¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ÇÍ¤ÎÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë»ø¡¢Àï¹ñ»þÂå¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤ÆÍè¾ì¤µ¤ì¤ëÊý¡¹¤ËÆüËÜ¤ÎÎò»ËÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¹ðÃÎÍÑ¥Á¥é¥·
¡Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Û
¥¹¥Æー¥¸¡§Éð¾Ââ¡¢»¦¿Ø¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢Éð¾¤ÎËöêã¤Ë¤è¤ë¥Èー¥¯¥·¥çー¤Ê¤É
ÂÎ¸³¡¡¡¡¡§¹ÃÑÉÃåÉÕ¤±¡¢µï¹çÂÎ¸³¡¢±Ç¤¨¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
ÊªÈÎ¡¡¡¡¡§Éð¾¥°¥Ã¥º¡¢ÏÂÊª¡¦¹©·ÝÉÊ
±ïÆü¡¡¡¡¡§¼ÍÅª¡¢Åö¤Æ¥¯¥¸¤Ê¤É
°û¿©¡¡¡¡¡§¤´ÅöÃÏ¥°¥ë¥á¤Ê¤É
ÃÏ¼ò¡¡¡¡¡§Éð¾¤ÎÃÏ¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¼ò¡¢¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤Ê¤É
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ Àï¹ñÉð¾EXPO2026
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§ 2026Ç¯1·î16Æü(¶â)～18Æü(Æü)¡¡10¡§00～18¡§00
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§ ¾åÌî²¸»ò¸ø±à Ê®¿åÁ°¹¾ì
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ JR¾åÌî±Ø¡¡¸ø±à¸ýÅÌÊâ2Ê¬¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Åìµþ¥á¥È¥í¡¡¾åÌî±Ø(¶äºÂÀþ¡¦ÆüÈæÃ«Àþ)ÅÌÊâ5Ê¬
Æþ¾ìÎÁ¡¡¡¡¡§ ÌµÎÁ
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§ SAMURAI¥Õ¥§¥¹¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¸å±ç¡¡¡¡¡¡¡§ ÂæÅì¶è
¸ø¼°HP¡¡ ¡§ https://www.samurai-fest.com/
YouTube ¡§ https://youtu.be/-Bgf7vNSFDQ?si=T6LX8lekRtOuBzrn
X. ¡§ @SAMURAI78573280
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://x.com/SAMURAI78573280
Instagram ¡§ @samurai.festa
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.instagram.com/samurai.festa/
¥¹¥Æー¥¸(1)¤µ¤¯¤é¤æ¤
¥¹¥Æー¥¸(2)¹Èºù·õÉñ²ñ
¥¹¥Æー¥¸(3)¾å±Û¾å¿ùÉð¾Ââ
ÊªÈÎ(1)ÍæÀûism
ÊªÈÎ(2)VICTORINOX
ÂÎ¸³(1)ÁêÇÏÌîÇÏÄÉ Fan Guide
ÂÎ¸³(2)¿¿ÅÄ´ç´Ý²°
ÂÎ¸³(3)¥³ー¥¨ー¥Æ¥¯¥Î¥²ー¥à¥¹¡¡
¥°¥ë¥á(1)¤â¤ó¤¸¤ã¥³¥í¥Ã¥±
¥°¥ë¥á(2)µÜºêÃÏ·Ü¤ª¤Ç¤ó
¥°¥ë¥á(3)±²Ä¬¤«¤é¤¢¤²
¼ò(1)¶½Ûñ
¼ò(2)»°³Ñ²°
¼ò(3)Suzu