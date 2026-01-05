2026年 バレンタイン・ホワイトデーの新作！カードキャプターさくらクリアカード編や、ハートオリジナルキャラクターなどの可愛いチョコレートやグッズが登場
株式会社ハート(代表取締役社長：杉崎 晋哉、本社：愛媛県松山市)では、2026年バレンタイン・ホワイトデー商品を全国のスーパーマーケット・コンビニエンスストア等のお菓子売場にて、2026年1月12日(月)より順次発売します。※ホワイトデー商品は2026年2月9日(月)より順次発売。
ギフトにも自分用にもぴったりな、キャラクターの可愛いチョコレート・グッズをラインナップしています。
また、『カードキャプターさくらクリアカード編』、ハートオリジナルキャラクターの『C.C.キャッツ』『おかしば』の商品紹介特設サイトを1月5日(月)にオープン。
今年のバレンタイン・ホワイトデーのギフト探しにおすすめです。
＜バレンタイン・ホワイトデー商品特設サイト＞
『カードキャプターさくらクリアカード編』
https://heart-ltd.jp/sakura_vdwd_2026/
『C.C.キャッツ』
https://heart-ltd.jp/cccats_vdwd_2026/
『おかしば』
https://heart-ltd.jp/okashiba_vdwd_2026/
■『カードキャプターさくらクリアカード編』チョコレート商品発売！
カードキャプターさくらクリアカード編 チョコレートギフト
『カードキャプターさくらクリアカード編』より、バレンタイン・ホワイトデー商品が発売。
ギフトにぴったりなチョコレートを詰め合わせた缶や、お菓子を食べたあとも利用できる便利なポーチまで幅広くラインナップ。
中でもホワイトデー商品は、桜のデザインを施した水彩タッチの美麗なアイテムが勢ぞろいです。
ちょっとしたギフトにもおすすめなチョコレート商品も。可愛いさくらちゃんのチョコレートギフトで、バレンタイン・ホワイトデーを彩ります。
＜『カードキャプターさくらクリアカード編』バレンタイン・ホワイトデー商品特設サイト＞
詳細な商品情報はこちらから
https://heart-ltd.jp/sakura_vdwd_2026/
■ハートオリジナルキャラクター『C.C.キャッツ』チョコレート商品発売！
C.C.キャッツ チョコレートギフト
C.C.キャッツは2016年にデビューしたハートオリジナルキャラクター。
自由に生きる黒ねこの男の子「Choco(チョコ)」と寂しがりでおとなしい白ねこの女の子「Cream(クリーム)」たちの可愛くてスイートな世界観が魅力です。
今年は、天体をテーマに星空を美麗にデザインしたバレンタイン商品と桜テーマの春らしいデザインのホワイトデー商品が登場。
愛らしいねこたちのギフト商品は、ねこ好きにはもちろん、幅広い世代に支持されること間違いなしです。
＜『C.C.キャッツ』バレンタイン・ホワイトデー商品特設サイト＞
『C.C.キャッツ』プロフィールやオリジナルストーリーも公開中！
詳細な商品情報はこちらから
https://heart-ltd.jp/cccats_vdwd_2026/
■ハートオリジナルキャラクター『おかしば』チョコレート商品発売！
おかしば チョコレートギフト
おかしばは2023年にデビューしたハートオリジナルキャラクター。
柴犬三兄弟の「シバ」「クロ」「シロ」が繰り広げる癒しのストーリー。柴犬たちの豊かな表情や可愛い動きが犬好きのみならず多くの人の心をくすぐります。
今年は、ちょっとレトロで和風テイストなバレンタイン商品と桜デザインに和のテイストを加えたホワイトデー商品を展開。
可愛いおかしばたちにほっこり癒されるラインナップです。
＜『おかしば』バレンタイン・ホワイトデー商品特設サイト＞
『おかしば』プロフィールやオリジナルストーリーも公開中！
詳細な商品情報はこちらから
https://heart-ltd.jp/okashiba_vdwd_2026/
■ハートのバレンタイン・ホワイトデー商品は他にも！
ご紹介した商品以外にも、ギフトや自分用におすすめのハート商品が全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等のお菓子売場にて順次発売。
ハート商品で素敵なバレンタインとホワイトデーをお過ごしください。
■商品概要
・販売ルート：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア等のお菓子売場
・発売日 ：2026年1月12日(月)より順次発売
※ホワイトデー商品は2026年2月9日(月)より順次発売
・発売元 ：株式会社ハート
(C)CLAMP・ST／講談社・NEP・NHK
(C)HEART
※画像はイメージです。
※画像は実際の商品とは多少異なる場合があります。
※最新の情報・詳細は商品ページ(ハートHP https://heart-ltd.jp/ )をご確認ください。