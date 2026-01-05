株式会社わたしのお教室（本社・東京都港区、代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太）が運営する学びのプラットフォーム「manatea（マナティー）®」は急成長を続けるインドアゴルフ市場で業界最大級の店舗数を誇る「SMART GOLF」を運営する株式会社SMART GOLF（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高須賀 優人）と業務提携を開始しました。

業務提携の主な内容

高品質なインドアゴルフ練習場を低価格で提供するSMART GOLFの新コンセプト業態「スマゴル」会員様に向けて特別レッスン（チャット相談）を提供します。manateaはスマゴル会員専用特設ページを開設、PGAティーチングプロを始め様々な実績を持つ一流の先生のレッスンを提供します。これによりスマゴル会員様は、コーチが常駐しない店舗でも動画や画像を用いて気軽にプロのアドバイスが受けることが出来ます。また特設ページでは、割引クーポンや動画コンテンツも用意し、「YouTubeなどを見て独学で勉強しているけど、うまくいかない」「レッスンに興味はあるけど、時間がない」「近場で良い先生が見つからない」等のお客様のお悩みを解決し、ゴルフの上達をサポートします。・サービス提供開始時期 2025年1月5日（月）・対象店舗 全国のスマゴル店舗・利用方法 manateaのスマゴル会員向け特設ページから対象コーチのレッスンを選択

■スマゴルについて

https://about.mana-tea.jp/lp/smagol/

最新式の高性能弾道測定器を使った練習が「コスパ良く」「いつでも気軽に」楽しめる、新しいゴルフ空間です。

■SMART GOLFについて

SMART GOLFは、定額制・完全会員制・通い放題のインドアゴルフ練習場です。1都3県を中心に約160店舗(2025年12月時点)を展開し、24時間365日利用可能（一部店舗除く）で、貸クラブやセキュリティも完備。初心者からプロまで安心してご利用いただけ、マンツーマンレッスンも提供しています。【株式会社SMART GOLF 会社概要】会社名 ：株式会社SMART GOLF代表者 ：代表取締役 高須賀 優人設立 ：2020年9月所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-11-5 クロスオフィス渋谷メディオ 8F事業内容：完全会員制のインドアゴルフ練習場運営業URL：https://sma-gol.com/お問い合わせ：pr@gjb.co.jp

「manatea（マナティー）®」のサービス紹介

「人生が変わる学びの体験と出会おう」をコンセプトに、先生と生徒の学びライフを応援するプラットフォームです。チャット相談、オンライン、対面、動画の4つのレッスンタイプ、そして個人レッスン、グループレッスンと一人ひとりのライフスタイルに合わせて学ぶことができます。140以上のジャンルで、各分野で活躍する一流アスリートやアーティストも先生として登録多数。プレミアムな先生から直接学ぶことで、スキルを高めると共に、興味や関心をさらに深めることができます。

株式会社わたしのお教室について

https://bit.ly/49lvLdp

当社は「人生が変わる学びの体験を世界に届ける」をミッションに、これからの時代に求められる、新しい学びのカタチを追求し続ける、Edu-tech企業です。会社名：株式会社 わたしのお教室代表者：代表取締役 社長兼CEO 中屋 昌太所在地：東京都港区南青山2-11-17 第一法規本社ビル3Fコーポレートサイト：https://www.okyoushitsu.co.jp/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/manatea_all/公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/@manatea429

