あなたのデザインをそのままシーリングスタンプに！

シーリングスタンプ専門店「赤猫家（あかねこや）」は、クラウドファンディングプラットフォーム「Makuake（マクアケ）※1」にて、日本では数少ない"フルオーダーメイドシーリングスタンプ彫刻"の先行受注プロジェクトを開始しました。本プロジェクトでは、これまでの「既製品中心のシーリングスタンプ」では実現できなかった、ユーザー自身の手描きイラストや文字データをもとにした完全オリジナル彫刻を提案します。通常の既製品とは異なり、デザインの自由度が高いだけでなくギフトラッピング・結婚式・ブランドロゴなど、用途に合わせた「唯一無二のアイテム」の製造が可能です。また「スタートセット付きプラン」を用意しており、通常よりもお得な価格の特典を受けられる点も大きな魅力です。一般販売はMakuake終了後の2026年5月以降を予定しており、今回の先行受注が最も早い体験機会となります。赤猫家代表・高松茜は、「伝統的なシーリングスタンプの文化を大切にしながら、現代のライフスタイルに馴染む新しいアナログ表現※2を届けたい」と語っています。

手軽にオリジナルスタンプが作れるセミオーダーも

さらに本プロジェクトでは、フルオーダーメイドに加え、デザインの一部を選択・調整できる「セミオーダー形式」のシーリングスタンプも展開します。デザインのベースを用意することで、初めてシーリングスタンプに触れる方でも完成イメージを掴みやすく、自分らしさを反映したスタンプを気軽に制作できる点が特長です。セミオーダーにおいても、デザインはデジタルデータとして最適化された上で機械彫刻され、使用時には手作業による押印工程が生み出す表情の違いを楽しめます。デジタルとアナログの工程を融合するという本プロジェクトの思想はそのままに、用途や経験値に応じた選択肢を広げることで、シーリングスタンプというアナログ表現をより身近な創作体験として提案します。本プロジェクトの詳細は、Makuakeプロジェクトページにてご覧いただけます。ご支援・シェアを通じて、アナログ文具の新しい価値創造にご参加ください。

用語注釈

※1 Makuake（マクアケ）：日本国内最大級のクラウドファンディングプラットフォーム。新しい商品・サービスのプロジェクトに対し、支援者が先行購入・出資する仕組みです。※2 アナログ表現：デジタル技術に頼らず、手作業や伝統的な工具を用いた表現方法。本プロジェクトで提供するシーリングスタンプは、手描きイラストや文字などをデジタルデータとして取り込み、機械彫刻によって製造されます。一方で、完成したスタンプを用いて蝋を溶かし押印する工程は、ひとつひとつの仕上がりに個体差が生まれるアナログ表現のツールとしての魅力を備えています。デザイン制作はデジタルで効率化し、表現の最終工程は手仕事に委ねる--デジタルとアナログの工程を融合することで、創作の自由度と表現の温度感を両立したシーリングスタンプ体験を提案しています。