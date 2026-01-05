「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」を理念とするロングランプランニング株式会社（東京都新宿区、代表：榑松大剛）は、シアター情報誌「カンフェティ」2月号 vol.253 を2026年1月5日（月）に発行いたします。配布場所は、首都圏を中心とした劇場・ショップ・駅など合計1,500箇所以上に設置されます。

シアターウェブマガジン「カンフェティ」公式Xhttps://twitter.com/confe_magazine2004年創刊したシアター情報誌「カンフェティ」は、旬なタレントをピックアップした独自のインタビュー記事をはじめ、オトクな読者限定チケットや独自コラムなどを掲載しているフリーペーパーです。毎月ジャンルを問わず、演劇・ミュージカル、伝統芸能やコンサートなど、あらゆるライブ・エンタテインメントの情報をお届けしています。今月号の表紙には、日本フィルハーモニー交響楽団『第261回芸劇シリーズ』『第779回東京定期演奏会』よりカーチュン・ウォン、舞台『魔女の嘘と月の心音』より下浦貴敬&田中良子が登場。2023年から日本フィルハーモニー交響楽団の首席指揮者を務めるカーチュン・ウォンには、今年6月に創立70周年を迎える楽団の伝統を受け継ぎながら励む、新たな表現の開拓について語っていただきました。舞台『魔女の嘘と月の心音』はOffice ENDLESSの代表で、数々の作品をプロデュースしてきた下浦が初めて脚本・演出を手掛けます。新たな挑戦にOffice ENDLESSの多くの作品に出演してきた田中も賛同し出演。2人に本作への思いを聞きました。ここだけのインタビューや厳選された撮り下ろし写真、オトクなプレゼント情報など、見どころが満載です。ぜひお近くの劇場やお店、駅などで「カンフェティ」最新号をチェックしてください。

○下浦貴敬 & 田中良子舞台『魔女の嘘と月の心音』○佐藤流司舞台『私立探偵 濱マイク -罠- THE TRAP』

○ダイアモンド☆ユカイロッキンミュージカル『シン・シャドウブラウン&ブラックパイレーツの冒険 PartⅡ』○稲場愛香舞台『けものフレンズ』JAPARI LIVE！ ～けものたちのしんねんかい～

○氷川きよし『氷川きよし特別公演』○小倉久寛 & 加藤虎ノ介『ゴドーを待ちながら』『ゴドーを待ちながらを待ちながら』

○梅津瑞樹 & 小玉久仁子劇団ホチキス 第52回公演『ベイビーブラフ』○荒井敦史 & 村山彩希つかこうへい十七回忌特別公演『熱海殺人事件』ラストメッセージ

○山本涼介 & 平野 良Litera Theater vol.1『誰かひとり』『回復する人間』○申 大樹 & 傳田圭菜 & 史椛穂深海洋燈 つかこうへい祭り『戦争で死ねなかったお父さんのために』『熱海殺人事件～売春捜査官～』○山口快士 & 伊藤萌々香 & Azukiteamキーチェーン 第21回本公演『荊棘の途』○井脇幸江 & 髙橋ナナ & 立山 澄 & 長野ななみ井脇幸江 舞踊生活40周年記念公演『Ballet Gala 2026』○カーチュン・ウォン日本フィルハーモニー交響楽団『第261回芸劇シリーズ』『第779回東京定期演奏会』○かいやま由紀 & 西島数博『Amour & Legende かいやま由起コンサート』

＜シアター情報誌 カンフェティ概要＞▪発行日：2004年創刊、毎月第一月曜▪発行部数：本誌5万部／intro（縮小版）3万部／WEB版2万DL／WEBサイト11万セッション▪形態：両A面、A4・56ページフルカラー▪配布エリア：首都圏（劇場・ショップ・駅・楽器店・映画館・美術館・スーパー・学校・書店・TKTS）など合計1,500ヵ所超設置箇所一覧（https://www.confetti-web.com/freepaper/confetti_place.php）▼バックナンバーはこちらhttps://magazine.confetti-web.com/confetti/backnumber/36868/＜シアター情報誌 カンフェティ［関西版］概要＞▪発行日：2024年3月（2月1日発行）隔月発行▪発行部数：5万部／2ヵ月▪形態：両A面、A5・12ページフルカラー▪配布エリア：関西圏の劇場にて座席配布・劇場ラック・街中ラック・ホテル・TKTS など▪詳細：https://magazine.confetti-web.com/news/51708/

2004年の創業以来「エンタテインメントを、もっと身近なものに。」という理念のもとに、日本のエンタテインメント産業の市場規模拡大を目指して日々取り組み、イベント主催者への興行支援を行っています。所在地：〒162-0828 東京都新宿区袋町25番地代表者：代表取締役 榑松 大剛(くれまつ ひろたか)設立年：2004年2月20日資本金：3千万円主な事業：劇場フリーペーパー「カンフェティ」の発行チケット販売サイト「カンフェティ」の運営その他興行支援、イベント主催者のサポート業務旅行業ディスカウントチケットストア「TKTS」の運営URL：https://longrun.biz/