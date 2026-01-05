株式会社クリテック工業（代表：若林勇二／本社：東京都港区）は、昨年開催し好評を博した「クリテックコンテスト」に続き、「クリテックコンテスト2026」を開催いたします。本コンテストは、過去に「クリテックアカデミー」に参加した子どもたちを対象に、アカデミーで学んだことや橋・土木への興味を、自由な発想で“絵”として表現してもらうお絵かきコンテストです。2026年1月5日（月）から募集開始し、1月30日（金）までが応募期間となります。

学びを「体験」で終わらせず、表現へ

クリテック工業が主催する「クリテックアカデミー」は、座学と工作を組み合わせた子ども向け体験学習として、2025年8月に第4回を迎えました。これまで多くの子どもたちが参加し、「橋のしくみがよく分かった」「ものづくりが楽しかった」といった声が寄せられるなど、保護者からも高い評価を得てきました。「クリテックコンテスト2026」は、その学びを一過性の体験で終わらせるのではなく、子どもたち自身の言葉や感性で“表現する場”としてつなげたいという思いから企画されたものです。

絵だからこそ広がる、自由な発想

応募テーマは、「クリテックアカデミーで学んだこと」または「橋に関係する絵」。A4サイズ以上の紙であれば画材は自由。橋の構造を丁寧に描いた作品、アカデミーでの思い出を表現した作品、未来や夢の橋を想像した作品など、子どもたち一人ひとりの視点を大切にします。

社員やメディア関係者も参加する審査

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=Oe9PD1TkG2U

作品は、クリテック工業社員に加え、新聞社関係者などが審査を行い、クリテック賞・社長賞・新聞社賞・特別賞などを選出します。受賞者が平日（春休み期間中）に来社可能な場合には、クリテック工業本社で表彰式を実施する可能性があります。結果は2026年3月中に、当社ホームページおよびSNSにて発表予定です。また、入賞作品はオンライン展示や、2026年8月開催予定の第5回クリテックアカデミー会場での展示も予定しています。

子どもたちと、これからもつながり続けるために

本コンテストを通じて、アカデミー参加後のフォローアップを強化するとともに、次世代を担う子どもたちに橋や土木への興味・関心を持ち続けてもらうこと。そして将来的な人材育成の“土台づくり”につなげ、土木業界全体の発展に寄与することを目指しています。クリテック工業はこれからも、ものづくりの楽しさと社会インフラの大切さを、次世代に伝える取り組みを続けてまいります。

開催概要

名称：クリテックコンテスト2026主催：株式会社クリテック工業応募期間：2026年1月5日（月）～1月30日（金）必着対象：過去のクリテックアカデミー参加者形式：お絵かきコンテスト（A4サイズ以上・画材自由）応募方法：作品を郵送にて提出

会社概要

株式会社クリテック工業

株式会社クリテック工業は、誠実な社員・協力会社・顧客との信頼関係を築き、社会に貢献し続ける企業を目指す橋梁用伸縮装置メーカーです。国土交通省、NEXCO、都市高速、地方自治体等の公共団体を中心に全国で採用実績があります。調査・設計・製造・販売・施工を一貫して請負い、超長期耐久性100年の「ハイブリッドジョイント 3LⅡタイプ」をはじめ、高い耐久性と止水性で橋の長寿命化に貢献します。

- 会社名：株式会社クリテック工業- 所在地：東京都港区新橋5-27-1 パークプレイス6F- 代表者：代表取締役社長 若林勇二- 設立： 1996年12月- 事業内容： 土木・建設業橋梁用伸縮装置のメーカー（製造業）、橋梁用伸縮装置の調査、設計、製造、販売、施工- HP：https://cretec.jp/

クリテック工業 取材受付のご案内

https://x.com/CRETECNhttps://www.instagram.com/creteckougyou/https://www.youtube.com/@creteckougyou

最後までお読みいただき、誠にありがとうございます。「クリテックコンテスト」および「クリテックアカデミー」は、株式会社クリテック工業が取り組むCSR活動の一環です。年々、土木業界の担い手が減少する中、私たちは子どもたちに土木や建設の面白さや、社会インフラを支える仕事の大切さに触れてもらうことを目的として、これらの活動を実施しています。体験学習や表現の場を通じて、次世代を担う子どもたちへの啓発につなげるとともに、将来的には土木業界全体の発展に寄与することを目指しています。当社のこうした取り組みについて、報道関係者の皆さまに広く知っていただけましたら幸いです。取材のご相談やご質問などがございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

- 株式会社クリテック工業 広報担当：水野- TEL：03-5403-7373- E-mail：info@cretec.jp