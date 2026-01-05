株式会社コドモン（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：小池義則）は、群馬県千代田町の公立こども園2施設において、当社が展開している保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON」（以下、コドモン）を、2026年1月5日から導入したことをお知らせいたします。

群馬県千代田町によると、コドモンの導入により、職員と保護者双方の負担軽減を図り、情報共有の正確化と職場環境の改善を目指すとのことです。これにより、群馬県内では計7自治体の保育・教育施設での普及が進んでいます。※県内の契約自治体数は2025年12月1日時点の情報です

【千代田町における導入の背景と目的】

現状、群馬県千代田町の公立こども園では、欠席・遅刻連絡や連絡帳、お知らせ、職員間の情報共有がメール・紙・ホワイトボードなど複数の方法に分かれ、情報が煩雑になっているという課題がありました。

■導入の目的

・職員の業務負担を軽減すること・職場環境の改善と離職率の低下を図ること・情報共有を手軽かつ正確に行えるようにすること・保護者の欠席・遅刻連絡の負担を軽減すること

【千代田町で導入するコドモンのサービス】

複数あるコドモンのサービスのうち、群馬県千代田町の公立こども園2施設で導入するのは下記のサービスです。

［1］保護者からの遅刻・欠席・お迎え・延長の連絡

登降園時間帯の遅刻・欠席・お迎え・延長などに伴う連絡を、保護者アプリから申請できます。保護者は時間を気にせず瞬時に園に報告することができ、園は電話対応することなくタブレット等でリアルタイムに受け取ることができます。保護者、こども園双方にとって利便性の高い機能です。

［2］お知らせ一斉配信

保護者への連絡は、クラスや園児を指定しあらかじめ登録しておいたテンプレートから選んで連絡事項を記載するだけで、簡単シンプルに情報配信を行うことができます。メール配信の他に、スマホの通知機能やアプリ内で配信などあらゆる方法で情報を届けることができます。

［3］連絡帳

園児の様子を伝え合う連絡帳を電子化します。保護者はスマホアプリを使って、家庭での様子を選択形式で報告するため、最小限の手間で入力できます。園では、園での様子を写真も活用しながらフィードバックすることができます。

■千代田町担当課からのコメント

「コドモンの利用が進み、職員と保護者の負担が減り、より子どもたちとの時間が増えることを期待しています」（千代田町 教育委員会事務局）

【株式会社コドモンについて】

株式会社コドモンは、「子どもを取り巻く環境をテクノロジーの力でよりよいものに」というミッションを掲げ、業界シェアNo.1(※)の保育・教育施設向けICTサービス「CoDMON(コドモン)」 を提供しています。園児/児童情報と連動した成長記録や指導案のスマートな作成、登降園管理、保護者とのコミュニケーション支援機能などを通して、先生方の業務負担を省力化。これにより、こども施設で働く職員と保護者の方々が子どもたちと向き合うゆとりをもち、より質の高い保育ができる環境づくりを支援しています。また、ICTによる支援だけでなく、保育施設向けECサービス「コドモンストア」、すべてのこども施設職員が利用可能な優待プログラム「せんせいプライム」、保育施設向けオンライン研修プラットフォーム「コドモンカレッジ」も展開しています。これらの多角的な取り組みを通じて、「子どもの育ちや学びを社会全体で支えられる世の中へ」というビジョンの実現を目指しています。※「SaaS型業務支援システムの導入園調査 2024」 株式会社東京商工リサーチ（2025年1月）

■株式会社コドモン 会社概要

◆所在地：東京都品川区西五反田八丁目4番13号 五反田JPビルディング10階◆資本金：6,825万円◆代表者：代表取締役CEO 小池 義則◆設立：2018年11月◆事業内容：保育・教育施設向けICTサービス「コドモン」の運営、写真販売サービスの運営、決済代行サービス、採用支援・園児募集支援事業「ホイシル」、保育施設向けECサイト「コドモンストア」の運営、オンライン研修事業「コドモンカレッジ」、こども施設職員への福利厚生サービス「せんせいプライム」の運営等。

■コドモン契約自治体

＜北関東エリア＞栃木県：宇都宮市・真岡市・那須塩原市・日光市・大田原市・さくら市・鹿沼市・壬生町・那須町群馬県：前橋市・伊勢崎市・安中市・東吾妻町・千代田町茨城県：つくば市・那珂市・守谷市・取手市・ひたちなか市・桜川市・つくばみらい市・稲敷市・古河市・鉾田市・日立市・石岡市・北茨城市・河内町・境町・城里町・東海村※契約自治体名は2025年10月1日時点の情報です全国の契約自治体数：702自治体※契約自治体数は2025年12月1日時点の情報です※自治体の一覧はこちらをご覧くださいhttps://www.codmon.com/proposal/municipality/

