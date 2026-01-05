歴史と日常が交差する陝西を巡る新年の旅

西安（中国）、2025年12月29日 /PRNewswire/ -- 本記事は、陝西省Department of Culture and Tourismによって配信されています。2026年を目前に控え、年の瀬の振り返りの時期を迎える中、中国の240時間トランジット・ビザ免除政策によりアクセスしやすくなった新年の旅行先を探している旅行者にとって、陝西は魅力的な選択肢となるでしょう。

ここは、過去が手に取れるほど身近に感じられ、味わいが長く記憶に残る場所であり、新年の季節には伝統がひときわ親密な形で息づく地です。

文化を軸にした旅の出発点として、宝鶏市の法門寺を訪れてみてください。ここでの歴史はガラス・ケースの中に保存されているのではなく、生きた儀礼や建築、そして静かな連続性の感覚を通じて、今もなお息づいています。大晦日の深夜には、寺の鐘が108回鳴らされます。旧年を送り、新年を迎えることを象徴する、何世紀にもわたって受け継がれてきた儀式です。

当然ながら、陝西を訪れる旅は、その深く根付いた食文化によっても彩られます。

銅川では、素朴で力強く、心から満足感を与えてくれる味わいが楽しめます。蜂の巣のような独特の形状を持つに手打ち麺である耀州麺は、心地よい歯ごたえが魅力で、旨味のある肉味噌をかけても、澄んだ風味豊かなスープで提供されても楽しめます。刀削麺は、ピリッとした辛さと痺れるような風味が特徴で、なめらかさと弾力を兼ね備えた一品。記憶に残り、また味わいたくなる料理です。薬王山の近くでは、地元の薬草を用いた孫思邈の薬膳料理が味わえます。技巧を凝らすよりも滋養を重んじ、素朴ながらも心身を回復させてくれるような満ち足りた食体験を提供してくれます。

旧正月の時期になると、楡林の古い街並みは活気と音に満ちあふれます。陝西省北部の民謡のメロディー、秧歌舞りの躍動的な動き、そして楡林地方ならではの歌があたり一帯に響き渡ります。これらは演出された催しではなく、路地や横丁へと自然にあふれ出す、リハーサルのない祝祭です。黄土高原ならではの力強い精神を宿し、生き生きとしていて、飾らず、どこか温かみを帯びています。

そして、西安があります。

今回は、城壁や兵馬俑のその先にも目を向けてみてください。華清宮に足を踏み入れ、歴史ある温泉の立ち上る湯けむりに身を委ねてみましょう。かつて伝説の楊貴妃を包み込んだその湯は、今も変わらぬ温もりをたたえ、皇帝の歴史を肌で感じる親密な体験へと引き寄せてくれます。

旅人は混雑する都市を足早に巡ることもできますが、陝西であえて歩みを緩めるという選択肢もあります。古刹で夜明けを迎え、昼には屋台の味を堪能し、夕暮れには民謡に耳を傾ける――そんな時間の過ごし方です。ここでは、歴史はもはや遠い存在ではありません。前触れもなくふと姿を現し、演出されたものではなく、きわめて個人的な感覚として心に寄り添い続けます。

ビザ免除によりアクセスが容易になった今、陝西への旅はすでに始まっています。それぞれの都市が独自の物語を紡ぎ、重なり合う歴史の質感の中に、新年の喜びと温もりを織り込んでいます。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com