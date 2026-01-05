第28回広島県スポーツ振興チャリティーゴルフ大会 チャリティーオークション

広島県内のスポーツ界の発展を願い、将来世界に通用する選手の育成を応援するために平成8年から「広島県スポーツ振興チャリティーゴルフ大会」を開催しており、テレビ新広島（TSS)が実行委員会事務局を務めています。28回目を迎えた今年も、広島東洋カープ・サンフレッチェ広島・プロゴルフ界をはじめ、競輪・ボート選手など広島のスポーツシーンを代表するプレーヤーが一堂に会し、ゴルフを通じてスポーツ振興のためのチャリティー基金を募りました。大会後は、カープやサンフレッチェ選手、プロゴルファーのサイン入りグッズのWEBでのチャリティーオークションを開催します。レアグッズ満載のオークションに参加して、スポーツ振興チャリティーに貢献しませんか。

今年も有名プロ・アスリートが多数参加！レアグッズ満載のチャリティーオークションを開催！

主 催：広島県スポーツ振興チャリティーゴルフ大会実行委員会後 援： 中国新聞社・中国放送・広島テレビ・広島ホームテレビ・テレビ新広島・広島エフエム放送・ＮＨＫ広島放送局・広島県ゴルフ協会企画運営：テレビ新広島・ブリヂストンスポーツ寄付先 :（公財）広島県スポーツ振興財団（昨年までの寄付額累計 約1億5,200万円）

【広島県スポーツ振興チャリティーゴルフ大会】

■日時：2025年12月15日（月）9:00ショットガンスタート■場所：広島カンツリー倶楽部 西条コース■参加者： ゴルフ倉本昌弘プロ 佐伯三貴プロ、カープ中崎翔太投手、島内颯太郎投手、サンフレッチェレジーナ近賀ゆかりアンバサダー、サンフレッチェOB佐藤寿人さん、その他競輪・ボート選手など

【広島県スポーツ振興チャリティーゴルフ大会 チャリティーオークション】

■オークション開催日時：2026年1月11日(日)13:30～2026年1月18日(日)23:59オークションサイト：ヤフオク（携帯・スマートフォンからも参加可能）

https://www.tss-tv.co.jp/web/charitygolf/

■出品：カープ 黒田博樹・大瀬良大地・野間峻祥・堂林翔太・床田寛樹 他 サンフレッチェ 大迫 敬介・佐々木翔・塩谷司 他 ゴルフ 倉本昌弘・佐伯三貴 他 バスケ 寺嶋良 他 ボート 山口剛・新田泰章・實森美祐他（敬称略）