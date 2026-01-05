2025年12月 ー BROOK(Zeroplus Technology Co., Ltd.)は、新製品「GEN-5W ワイヤレスファイティングボード」の発売を開始しました。本製品は、PS5対応のワイヤレスファイティングボードです。格闘ゲームファンをケーブルの煩わしさから解放し、あらゆる環境で自由なプレイを提供するために設計されました。プロの大会のようなシビアな環境から、自宅でのリラックスしたプレイまで。「GEN-5W」は有線接続の安定性と無線接続の快適さを両立し、プレイスタイルに合わせた最適な環境を実現します。





Gen-5W ワイヤレスファイティングボード





楽しむならワイヤレス、勝つための有線





無線モード 対応 ケーブルから解き放たれ





【GEN-5Wの主な特長】

「GEN-5W」は、アーケードコントローラーを自作(DIY)するプレイヤー向けに開発された高性能ファイティングボードです。

・幅広いプラットフォームに対応：PS5 / Steam Deck / PCに対応。

・デュアルモード搭載 ：「ワイヤレスモード(エンタメ用)」と「有線モード(大会用)」を搭載し、シーンに応じて柔軟に使い分けが可能です。

・実証された低遅延 ：Zeroplus社独自の測定機器「ProCision」による検証において、有線接続時の平均遅延はわずか1.7msを記録。ワイヤレス接続時においても、体感レベルでは有線に劣らないスムーズな操作性を実現しています。極限まで遅延を抑えた設計により、素早く正確な入力を可能にします。









▼製品詳細ページ：

https://www.brookaccessory.com/products/gen5w/index_jp.html





▼購入リンク(日本向け)：

https://brook.gg/Gen-5W-japan





ジョイスティックエミュレーション機能





証明されたパフォーマンス 安定した超低遅延





【BROOKならではの多機能設計】

●アナログスティックエミュレーション：PS5 / PC / Steam Deckで様々なゲームを快適にプレイ

●タッチパッドエミュレーション、Turbo機能、SOCDモード切替対応

●RGB LEDエフェクト対応：自分だけのスタイルを表現

●OLEDスクリーン対応：設定状況が一目で確認可能

これは単なるファイティングボードではありません。格闘ゲームデバイスの新たなスタンダードとなる製品です。





▼イメージ動画

https://youtu.be/_py-uig2hoU





▼開封動画

https://www.youtube.com/watch?v=TQdm2c6JJFk





Gen-5 Series 最強の クロスジェネレーション アケコンを創り出せ！





Gen-5X Series 次世代の ファイトスティックを 作り上げよう





【好評発売中：GEN5 / GEN5X シリーズ - 技術の進化と最高レベルの互換性】

GEN5 シリーズおよび GEN5X シリーズは、現在 BROOK が提供する中で最も高性能な格闘ゲーム用コントロールボードです。それぞれのモデルは異なるニーズに対応しており、PS5 / PS4 / Xbox Series X|S / Nintendo Switch / PCなどの主要プラットフォームに対応。自作アーケードコントローラーを構築するプレイヤーに、最高クラスの互換性と拡張性を提供します。複数プラットフォームへの対応、カスタマイズ性の高さ、そしてプレイスタイルに応じた柔軟な選択肢。あなたの戦い方に最適な格闘ボードがきっと見つかります。





▼購入リンク(日本向け)

https://brook.gg/Gen-5W-japan









【新ツール「Brook Fighting Board Center」間もなく登場】





BROOKは、新たな専用設定ツール**「Brook Fighting Board Center」**のリリースを予定しています。視覚的で直感的なインターフェースを採用し、初心者から上級者まで簡単に操作可能です。

主な機能(予定)：

・ボタンのリマッピング(再割り当て)

・画面上に表示されるレイアウトのカスタマイズ

・RGBライティングのパターン・カラー設定

*GEN5Wは現在この機能に対応しておりません。今後のアップデートにご期待ください。最新情報は公式SNSをご確認ください。









■Brookについて

ブランド理念：「Your Game, Our Play」

私たちは常にプレイヤー目線でプロダクトを開発しています。2016年以来、クロスプラットフォーム対応や世代を超えた互換性を持つ格闘ボードおよび関連製品は、格闘ゲームコミュニティから厚い信頼を得てきました。「GEN-5W」の登場は、格闘ゲームデバイスの歴史における新たな節目となります。