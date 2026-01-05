株式会社貴瞬(本社；東京都台東区、代表取締役：辻 瞬)はこの度、バリュエンスジャパン株式会社が運営するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES(バリュエンス インフィニティーズ)」とパートナー契約を締結しました。





Valuence INFINITIESスタジオ内(KISHUNロゴ)





■パートナー契約締結の背景

株式会社貴瞬(以下、当社)は、「本当の価値をあなたに」という理念のもと、従来評価されてこなかったモノや可能性に新たな視点を加え、その本質的な価値を社会に提供する企業として、事業を展開しています。

固定概念にとらわれず価値を再定義する「リフレーミング」の考え方を軸に、リユース事業を中心とした循環型のビジネスモデルを構築してまいりました。





このたび、全国47都道府県において地域に根差した活動の展開を目指し、D.LEAGUEに参戦するプロダンスチーム「Valuence INFINITIES」の理念および社会的な取り組みに共感し、オフィシャルパートナー契約を締結する運びとなりました。





Valuence INFINITIESが一人ひとりのダンサーの可能性を引き出し、ジャンルや既存の評価軸にとらわれない表現価値を創出している点に、当社の理念との高い親和性を感じました。こうした姿勢に共感し、今回のパートナー契約締結に至っております。

当社は本契約を通じて、これらの活動を支援するとともに、企業としての社会的責任を果たしてまいります。









■Valuence INFINITIESよりコメント

この度、貴瞬様が我々Valuence INFINITIESの活動に共感いただき、パートナーとして共に歩んでくださること、大変うれしく存じます。サポート、応援に心より感謝申し上げます。

今シーズン、Valuence INFINITIESは「Going Beyond」をスローガンに掲げ、CHAMPIONSHIP優勝を目指して日々戦っています。その中で、貴瞬様やそのステークホルダーの皆様の期待にもしっかり応えられるよう、我々も「大切なことにフォーカスして生きる人を増やす」という理念の実現に向け、より一層精進してまいります。









■Valuence INFINITIES





Valuence INFINITIESの皆様





BREAKIN'(ブレイキン)、HIPHOP(ヒップホップ)、そしてHOUSE(ハウス)など各ジャンルの精鋭を集め、その融合を得意とする唯一無二のチーム。

メンバーはそれぞれD.LEAGUE以外でも活躍しており、国内外問わずダンス主要大会での入賞・タイトル取得の実績を持つ。

ストリートシーンからも愛される個々の卓越したスキルを武器に織りなすSHOWCASEで年々成長を続けており、24-25 SEASONでは総合3位、さらに最優秀テクニック賞も獲得した。

4年目となる25-26 SEASONはSTEEZがPRODUCERとなり、DIRECTORにKATSUYAを迎え体制を一新。

昨シーズンの成績、個人やチームとしての可能性、あらゆる限界や壁を「越えていく」という意味を込めた「Going Beyond」をスローガンに、CHAMPIONSHIP優勝を目指し挑戦を続ける。





チーム公式SNS： https://linktr.ee/valuence_infinities









■企業情報

会社名 ： 株式会社貴瞬(KISHUN Inc.)

代表者 ： 代表取締役 辻 瞬

設立 ： 2015年7月7日

資本金 ： 10,000,000円

従業員数： 262人(2025年6月現在)

事業内容： 色石、ダイヤモンド、貴金属、各種買取り、

ジュエリー加工・リメイク、色石の研磨・リカット、販売、輸出入

所在地 ： 【東京本社】

〒110-0016 東京都台東区台東4丁目9-2 阪急阪神上野御徒町ビル12F

【KISHUN ジュエリー工房】

〒110-0015 東京都台東区東上野1-6-8 MHビル 1F

【G.E.lab】

〒110-0015 東京都台東区台東4-30-10 台東4丁目Mビル3F

【KISHUN SHOP】

〒110-0005 東京都台東区上野4-4-4 日清堂ビル 1F～3F

URL ： https://kishun.co.jp/









■バリュエンスジャパン株式会社 概要

代表者 ：代表取締役 冨田 光俊

設立 ：2019年9月10日

本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

事業内容 ：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード：9270 ／ https://www.valuence.inc/ )のグループ企業です。