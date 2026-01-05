¡À¼Â¼Ì²½¡¿¡Ø¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡ÙÌøÍÕÉÒÏº¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢ËÜÅç½ãÀ¯¤Û¤«¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È½Ð±é¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¤¥É¼Ò(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§óîÆ£Å¯¿Í)´©¹Ô¡Ø¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡Ù(¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¹áÉÄ)¤¬¡¢KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ CEO¡§¾¾ÅÄ ¹ÀÏ©¡¢°Ê²¼ KDDI¡Ë¤È¡¢¡Ö»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÀîÊþÇ·¡¢°Ê²¼ÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷¡Ë¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ë¤è¤ëËÜ³Ê»þÂå·à¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¼Â¼Ì²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ø¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡Ù(¥ê¥¤¥É¼Ò´©)¾ðÊó
¡ÔÄ«Æü¿·Ê¹¡ÖÆÉ½ñ¡×Íó¡õ¡Ö·î´© ³Ø¹»µë¿©¡×·ÇºÜ¡Õ¡Ô¥Õ¥êー¥¹¥¿¥¤¥ë¡Ö¤³¤Î¥Þ¥ó¥¬¤òÆÉ¤á¡ª2024¡×Âè16°Ì¡Õ¤Þ¤á¤ËÆ¯¤¡¢À¸¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¡¢¤À¤±¤É¿´¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡Ä¡Ä¤«¤Ä¤Æ¤ÎÅìµþ¤Ë³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤·¤¿¤µ¤µ¤ä¤«¤À¤±¤ÉË¤«¤ÊÊë¤é¤·¤ò¡¢µ¤±Ô¤Îºî²È¤¬¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤É®Ã×¤ÇÉÁ¤¯¼î¶Ì¤ÎÏ¢ºîÃ»ÊÔ½¸¡£
»î¤·ÆÉ¤ß(Ï¢ºÜ¡§¥Èー¥Áweb)https://to-ti.in/product/mameshika
Ãø¼Ô¡§¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¹áÉÄ¡Ê¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¤«¤Ê¡Ë
ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£Ì¡²è¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¡£Ì¡²è¤ä³¨ËÜ¡¢½ñÀÒ¤ÎÁõ²è¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÂ¾¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤âÂ¿¿ô¡£³¨ËÜ¡ØMagic Ramen¡Ù¡ÊLittle Bee Books´©¡Ë¤¬¡ÖJunior Library Guid¡×¡ÖCSMCL Best Books of 2019¡×¡ÖFreeman Book Awards Children¡Çs Literature 2019¡×¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£Google¡¢Apple¤Ê¤É³¤³°¤Î»Å»ö¤âÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡Ù¡Ø¤Ý¤ó¤³¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤·¤Î¤Ï¤Æ¤Ê¡©¡Ù¡ØÆü·î½½ëý¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡Ë¤Ê¤É¡£2024Ç¯¡¢¥ê¥¤¥É¼Ò¥Èー¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤è¤ê¡Ø¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡Ù¤ò´©¹Ô¡£¹¾¸Í¤Ã»Ò¤À¤Ã¤¿ÁÄÉãÊì¤«¤éÀÎ¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤Æ°é¤Ä¡£
¥³¥ß¥Ã¥¯³µÍ×
½ñÀÒÌ¾¡§¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç ¾å½ÐÈÇ¼Ò¡§¥ê¥¤¥É¼ÒÃø¼Ô¡§¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¹áÉÄÁõÃú¡§²¬ÌîÇµÎ¤»Ò¥Úー¥¸¿ô¡§160¥Úー¥¸È½·¿¡§A5È½È¯ÇäÆü¡§2023Ç¯4·î14Æü¡Ê¶â¡ËÄê²Á¡§990±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËISBN¡§978-4-8458-6155-2
½ñÀÒÌ¾¡§¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç ²¼½ÐÈÇ¼Ò¡§¥ê¥¤¥É¼ÒÃø¼Ô¡§¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¹áÉÄÁõÃú¡§²¬ÌîÇµÎ¤»Ò¥Úー¥¸¿ô¡§160¥Úー¥¸È½·¿¡§A5È½È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯3·î29Æü¡Ê¶â¡ËÄê²Á¡§1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËISBN¡§978-4-8458-6617-5
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥¤¥É¼Ò½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©166-8560 ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¹â±ß»ûËÌ2-3-2ÂåÉ½¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡óîÆ£Å¯¿ÍÁÏ¶È¡¡¡¡¡§ 1960Ç¯4·îÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1974Ç¯11·î»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ½ÐÈÇ»ö¶ÈURL¡¡¡¡ ¡§ http://www.leed.co.jp/
²£·¿¥É¥é¥Þ¤È½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤¬¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤¹¤ë¡¢ »Ë¾å½é¤Î»þÂå·à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ËÜÆü1·î5Æü¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
ÌøÍÕÉÒÏº¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢ËÜÅç½ãÀ¯¤Û¤«¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È½Ð±é¡ª
¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñー¡×¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»þÂå·à¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë±ÇÁüÊ¸²½¤¬ºÆ¤ÓµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¡¢³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï·¼ãÃË½÷Ìä¤ï¤º´ÊÃ±¤ËÆ°²è¤ò´Ñ¤é¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¤«¤Ä¤ÆÃã¤Î´Ö¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå·àºîÉÊ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¿ô¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡Ö»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷¤È¡¢ÄÌ¿®»ö¶È¼Ô¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤ÈÀÜÅÀ¤ò»ý¤Á¡¢SNS¸þ¤±¤Î±ÇÁü¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë£Ë£Ä£Ä£É¤Ï¶¦Æ±¤Ç¡¢¹¾¸Í¤Î½îÌ±¤ÎÀ¸³è¤Îµ¡Èù¤òÃúÇ«¤ËÉÁ¤¤¤¿»þÂå·à¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡×¤ò½é±ÇÁü²½¡£³ÆÏÃÌó3Ê¬¤È¤¤¤¦Ã»¤¤»þ´Ö¤Ç¤µ¤é¤ê¤È¸«¤é¤ì¤ëËÜ³Ê»þÂå·à¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ë¡¢ÌøÍÕÉÒÏº¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢ËÜÅç½ãÀ¯¡¢¾¾²¬°ÍÅÔÈþ¡¢¾®ÌîÉðÉ§¤é¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬½¸·ë¡£Ã¯¤â¤¬¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë»þÂå·àºîÉÊ¤ò1·î5Æü(·î)¤è¤êËè½µ·î¡¦ÌÚÍË¤¢¤µ7»þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤â1·î18Æü¤è¤ê³Ö½µÆüÍËÆü¡¢4ÏÃ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ÎÁí½¸ÊÔ¤òÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡Ö¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æµæ¶Ë¤ÎÁªÂò¡×¡ÖQREATION³Ø±¡¡×¤Ê¤É¸½ºß¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ëÄ°¤ÎÄ¬Î®¤Ç¤â¤¢¤ë½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë³ô¼°²ñ¼ÒQREATION¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÊÆ±Ê·½Í¤¡¢°Ê²¼QREATION¡Ë¤âËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²è¡£¡Ö¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡×¤ÈÀ¤³¦´Ñ¤ò¶¦Í¤·¤¿½Ä·¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¹¾¸Í¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÅÄÃçÇ¸°¦¡¢¿¢Â¼ñ¥ÂÀ¡¢ÁêÔÇÀ±²»¤é¼ã¤¤À¤Âå¤ËÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥¥ã¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡×¤Î½Ð±é¼Ô¤âÆ±Ìò¤Ç°ìÉô¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë½Ð±é¡£²£·¿¡¦½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬¥¯¥í¥¹¥ªー¥Ðー¤¹¤ë»Ë¾å½é¤Î»þÂå·à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ KDDI¡¢ÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷¡¢£Ñ£Ò£Å£Á£Ô£É£Ï£Î¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¡¢À§Èó¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÇÛ¿®¾ðÊó
◾️¡Ö¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡×
¸¶ºî¡§¥¦¥ë¥Ð¥Î¥ô¥£¥Á¹áÉÄ¡Ø¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡Ù¡Ê¥ê¥¤¥É¼Ò´©¡Ëhttps://to-ti.in/product/mameshika
´ÆÆÄ¡§ËÙ¾ìÍ¥ µÓËÜ¡§»°Ã«¾»ÅÐ ²»³Ú¡§±óÆ£¹ÀÆó ½Ð±é¡§ÌøÍÕÉÒÏº¡¿Âç¸¶Í¥Çµ¡¿ËÜÅç½ãÀ¯¡¿¾¾²¬°ÍÅÔÈþ¡¿¾®ÌîÉðÉ§ ¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÅÄÁÒÂóµª¡¿ÄÍÅÄÍÎ»Ò¡¿²¸¶ÈÏ½¼¡¿ÅÚ¶¶¸¼ IP¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÅÄÃæ¾ÄÌé¡¿ÎÓ·òÂÀ ¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡§À¶¿åÂóºÈ À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§Åì±ÇµþÅÔ»£±Æ½ê À½ºîÃøºî¡§KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÆüËÜ±Ç²èÊüÁ÷³ô¼°²ñ¼Ò
¡Ö¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡× ¸ø¼°YouTube¡¡ 1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤êËè½µ·î¡¦ÌÚÍË¤¢¤µ7»þYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=6ezE9lsuRs4
»þÂå·àÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëYouTube 1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³Ö½µÆüÍË¤Ò¤ë12»þ ¢¨4ÏÃ¤Þ¤È¤á¤Æ¤ÎÁí½¸ÊÔÇÛ¿®https://www.youtube.com/@%E6%99%82%E4%BB%A3%E5%8A%87%E5%B0%82%E9%96%80%E3%83%81%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%8D%E3%83%AB-c2v
½Ä·¿¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥É¥é¥Þ¡Ö¹¾¸Í¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡×
´ÆÆÄ¡§¾®¿¹Íµ¸Ê¡¿¾®Æî¤é¤Ê µÓËÜ¡§º´Æ£·ë¹á ½Ð±é¡§ÅÄÃçÇ¸°¦¡¿¿¢Â¼ñ¥ÂÀ¡¿ÁêÔÇÀ±²»¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÈõËÜ°ª¡¿ÉÛ»ÜÌÚÈþ²Â¡¿¶ÓÃ«ÊæÇµ ´ë²è¡¦À©ºî¡§KDDI³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒQREATION
¡ÚºîÉÊ¾Ò²ð¡Û ¡Ö¤Þ¤á¤Ç»Í³Ñ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤Ç¡×¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ë½Ä·¿¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ ¡Ö¹¾¸Í¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡× ¤Ï¡¢ ÎáÏÂ¤«¤é¹¾¸Í»þÂå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¿ ¤ªºé¡ÊÅÄÃçÇ¸°¦¡Ë¡¦´ªÂÀ¡Ê¿¢Â¼ñ¥ÂÀ¡Ë¡¦¤ªµÆ¡ÊÁêÔÇÀ±²»¡Ë ¤Î3¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ ¹¾¸Í¤Ç´¬¤µ¯¤³¤ë¡È»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¤¢¤ë¤¢¤ë¡É¤ò¥ª¥à¥Ë¥Ð¥¹·Á¼°¤ÇÉÁ¤¯¥·¥çー¥È¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£ ¡ÖÉ÷Ï¤¥¥ã¥ó¥»¥ë¤·¤¿¤¤¡Ä¡×¡ÖÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ó´Ö°ã¤¨¤é¤ì¤¿¤é¡©¡×¤Ê¤É¡¢ ¡È¤³¤ì¹¾¸Í¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¡É ¤È»×¤ï¤ºð÷¤¯Æü¾ï¤Î½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤ê¤Þ¤¹¡£