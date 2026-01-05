【矢野経済研究所 ワッツセミナーVol.241】 1月13日（火）「経営戦略としての生成AI～人とAIが共創する組織の考え方」 13時ライブ配信
株式会社矢野経済研究所（本社：東京都中野区）では、ワッツセミナーVol.241 「経営戦略としての生成AI～人とAIが共創する組織の考え方」を1月13日にオンラインライブ配信いたします。
生成AIの急速な進化は、企業経営に新たな可能性と課題をもたらしています。
本セミナーでは、Happiness insight LLC. CEO 津田 恵子氏をお迎えし、「AIが仕事を置き換える」という通説を問い直しながら、国際的な企業導入の潮流を踏まえ、AIと人が協働する未来の組織像について考察し、経営企画や人事部門にとっての生成AIの役割等について、お話を頂きます。皆様のご参加をお待ちしております。
【セミナー概要】
13:00～13:50 「経営戦略としての生成AI～人とAIが共創する組織の考え方」
1．AIが仕事を置き換えるは本当か
2．生成AIの企業導入における国際的な潮流
3．人とAIが協働する、AI colleague、AIオーケストレーションの概念
4．経営企画、人事の生成AI導入における役割
5．AI時代の人員計画策定、組織設計とは
13:50～14:00 質疑応答
講師：
Happiness insight LLC.
CEO
津田 恵子氏
【開催要綱】
◆開催日時：2026年1月13日（火）13:00～14:00
◆会場：オンラインライブ配信
◆受講料：5,500円（税込）
◆参加方法：ライブ配信は、株式会社ファシオのイベント配信プラットフォーム「Deliveru」（https://deliveru.jp/）を利用します。お申込み受付後、視聴IDを開催日前日にご連絡いたします。
◆主催：株式会社矢野経済研究所
※申込締切：2026年1月9日（金）17時
⇒各セミナーの詳細内容・お申込みは、セミナー毎に下記からご覧ください。
プレスリリース詳細へ