£Á£Ô£Í»þ´Ö³°¼ê¿ôÎÁÌµÎÁ¡õ¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¾¦ÉÊ¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ
¡Á¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ØÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾¶¶ ÀµÌÀ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î5Æü(·î)¤è¤ê¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¡¢¿·¤¿¤Ë¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸ýºÂ³«Àß¸å¤«¤é3¥«·î´Ö¡¢³Æ·îËö¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡Ö¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Ï¡¢¡ÖMy¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤ÆºÇÃ»10Ê¬¤Ç¸ýºÂ³«Àß¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ28,000Âæ°Ê¾å¤Î¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤Ç¸¶Â§24»þ´Ö365ÆüÍøÍÑ¤Ç¤¡¢Ê¿Æü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅÚÆü½ËÆü¤Ç¤â7»þ¤«¤é19»þ¤Þ¤Ç£Á£Ô£Í¤´ÍøÍÑ¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ò»È¤ï¤º¤Ë¸½¶â¤Î¤ª°ú½Ð¤·¤ä¤ªÍÂÆþ¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥Þ¥Û£Á£Ô£Í¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ÉÍý¤¬³Ú¤Ê¥Ç¥Ó¥Ã¥ÈÉÕ¤¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ÎÈ¯¹Ô¡¢¼ê·Ú¤Ë»Ï¤á¤é¤ì¤ë¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µëÍ¿¤Þ¤¿¤Ï¾ÞÍ¿¤Î¿¶¹þÀè¤ò¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ËÀßÄê¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¥»¥Ö¥ó¥«¡¼¥É¡¦¥×¥é¥¹¤Î»ÙÊ§¸ýºÂ¤Ë¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò»ØÄê¤¤¤¿¤À¤¯¤Ènanaco¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ç¿·¤¿¤Ë¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸ýºÂ³«Àß¸å¤«¤é3¥«·î´Ö¡¢³Æ·îËö¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤Î»þ´Ö³°¼ê¿ôÎÁ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¤Ê¤ëÆÃÅµ¤ä¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÌµÎÁ°ú´¹·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¤ªÆÀ¡×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ï¡¢¡È¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢Æü¾ï¤ÎÌ¤Íè¤òÀ¸¤ß¤À¤·Â³¤±¤ë¡£¡É¤È¤¤¤¦¥Ñ¡¼¥Ñ¥¹¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ
Ì¾¾Î¡§¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¿·µ¬¸ýºÂ³«Àß¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î5Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡Ë
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆâÍÆ
¢£ÆÃÅµ¡
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Ç¿·¤¿¤Ë¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¸ýºÂ³«Àß¸å3¥«·î´Ö¡¢³Æ·îËö¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤Ë±þ¤¸¤ÆÆÃÅµ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¤È¾ò·ï¡Û
• ³Æ·îËö¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤¬5Ëü±ß°Ê¾å10Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç
-Íâ·î¤Î¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í»þ´Ö³°¼ê¿ôÎÁ¢¨¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤âÌµÎÁ
• ³Æ·îËö¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤¬10Ëü±ß°Ê¾å30Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Î¾ì¹ç
-Íâ·î¤Î¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í»þ´Ö³°¼ê¿ôÎÁ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤âÌµÎÁ
-¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤ªÃã 600ml ÌµÎÁ°ú´¹·ô2Ëç¡¿·î
• ³Æ·îËö¤ÎÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤¬30Ëü±ß°Ê¾å¤Î¾ì¹ç
-Íâ·î¤Î¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í»þ´Ö³°¼ê¿ôÎÁ¤¬²¿ÅÙ¤Ç¤âÌµÎÁ
-¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç»È¤¨¤ë¥»¥Ö¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à ¤ªÃã 600ml ÌµÎÁ°ú´¹·ô4Ëç¡¿·î
¢¨¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô£Á£Ô£Í¤Ë¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¸ýºÂ¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¤Î£Á£Ô£Í»þ´Ö³°¼ê¿ôÎÁ¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÅµÉÕÍ¿ÊýË¡¡Û
• £Á£Ô£Í»þ´Ö³°¼ê¿ôÎÁ¡§¤´ÍøÍÑ¼ê¿ôÎÁÊ¬¤òÍøÍÑ·î¤ÎÍâ·î¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¡Ê¿¶¹þ¡Ë
• ¥»¥Ö¥ó¡¾¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç»È¤¨¤ëÌµÎÁ°ú´¹·ô¡§M£ù¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»²èÌÌ¤Ë°ú´¹·ô¤òÉ½¼¨
¡ÚÆÃÅµÉÕÍ¿»þ´ü¡Û
• ÆÃÅµ¤ÎÈ½Äê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢¤ª¤è¤ÓÉÕÍ¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¸ýºÂ³«Àß»þ´ü¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¯¤ï¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÆÃÅµ¢
¸ýºÂ³«Àß&£·£é£Ä¸ýºÂÅÐÏ¿¤Ç1,000¥Þ¥¤¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÚÆÃÅµÆâÍÆ¤È¾ò·ï¡Û
°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤¿Êý¤Ë1,000¥Þ¥¤¥ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È
• ¸ýºÂ³«Àß¤ÎÍâ·îËö»þÅÀ¤Ç£·£é£Ä¸ýºÂÅÐÏ¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
• ¸ýºÂ³«Àß¤ÎÍâ·îËö»þÅÀ¤ÇÉáÄÌÍÂ¶â»Ä¹â¤¬1±ß°Ê¾å¤¢¤ë¤³¤È
¡ÚÆÃÅµÉÕÍ¿»þ´ü¡Û
• ¸ýºÂ³«Àß·î¤ÎÍâ¡¹·î1Æü¤â¤·¤¯¤Ï2Æü
¢¨ÆÃÅµ¢¤Ï¸ýºÂ³«Àß¤Î»þ´ü¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¾ï»þ¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃÅµ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¼èºà¡¦¤ªÌä¹ç¤»¥Õ¥©¡¼¥àÍÑURL¡§https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=AvIqOnYSJ00erp_kv5zkYg%3D%3D
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_280.html
¥»¥Ö¥ó¶ä¹Ô¤Î¸ýºÂ³«Àß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.sevenbank.co.jp/oos/adv/tmp_209_07.html
