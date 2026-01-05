¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ°ÀÄ¼Ò¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼2025.12¡Û¡ã12·î¤Î¥³¥é¥à¹¹¿·¾ðÊó¡ä
株式会社丹青社が2025年4月に開設したウェブメディア『丹青ノオト』。毎月の更新情報をニュースレターでお伝えいたします。
2025.12.27
¡ÖTOYOTA ARENA TOKYO¡×
TOYOTA ARENA TOKYO¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò½é¤á¤È¤·¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹âÍÈ´¶¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿ËÜÊª¤Î¾å¼Á´¶¡¢Åìµþ¤é¤·¤µ¤ÎÍ»¹ç¡×¡£ ¤³¤ì¤ò´ð¼´¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥¢¥ê¡¼¥ÊÁ´ÂÎ¤òÄÌ¤·¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ÎÁÏÂ¤¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÎ¨¤¤¤¿Ã°ÀÄ¼Ò¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Ä®ÅÄÎç»Ò¤¬¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤«¤é¶õ´Ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/archives_toyota-arena-tokyo
2025.12.26
¡Ø¤³¤ì¤ÏÆ»¶ñ¤«¡¢·Ý½Ñ¤«¡©Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤Î¼«¼ÒÅ¸¼¨¡ÖTOOL OR ART¡×¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¡Ù
1970Ç¯¤ÎÂçºåËüÇî¤«¤é¡¢¿ô¡¹¤ÎËüÇî¤Ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤ä»ÜÀß¤Î¶õ´Ö¤Å¤¯¤ê¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿Ã°ÀÄ¼Ò¡£º£²ó¤ÎÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥Ö¡¼¥¹½ÐÅ¸¤ò¹Ô¤¤¼«¼Ò¤ÎÅ¸¼¨¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤Íè¤Ø¤ÎÌä¤¤¤ÈÄó°Æ¤È¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¹©·ÝºîÉÊ¤ò¼è¤ê°·¤¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È»ö¶È¡ØB-OWND¡Ê¥Ó¡¼¥ª¥¦¥ó¥É¡Ë¡Ù¤Î»î¤ß¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÃæ³Ë¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿3Ì¾¤¬¡¢Å¸¼¨¤Ë¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤ò¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/fle_tool_or_art
2025.12.12
¡ØÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ø¤Ò¤é¤«¤ì¤¿Èþ½Ñ´Û¤Ø¡£Ä»¼è¸©Î©Èþ½Ñ´Û¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ Vol.2 ¸½ÃÏ±¿±ÄÊÔ¡Ù
2025Ç¯3·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ä»¼è¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ï¡¢Ä»¼è¸©Æâ½é¤Î¸©Î©Èþ½Ñ´Û¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÎ©Èþ½Ñ´Û¤Î¿·Àß¡¦Àß·×¤«¤é±¿±Ä¤Þ¤Ç¤ÎPFI»ö¶È¡Ê¢¨1¡Ë¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´¹ñ½é¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ã°ÀÄ¼Ò¤Ï¡¢³ÆÎÎ°è¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë10¼Ò¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢Å¸¼¨¼ýÂ¢´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤Î¤Û¤«¡¢³«´Û½àÈ÷¡¢¹Êó¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡¢½¸µÒÂ¥¿Ê¡¢³Ø·Ý¶ÈÌ³¡¢°û¿©ÊªÈÎ»ö¶È¤Ê¤É¤ò´Þ¤à±¿±Ä»ö¶È¤Ë¤âÉý¹¤¯·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼ Vol.2¤È¤·¤Æ¡¢¸½ÃÏ±¿±Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î4Ì¾¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 PFI¡§Private-Finance-Initiative¡Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¡¦¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡Ë¡£¹ñ¤äÃÏÊý¸ø¶¦ÃÄÂÎÅù¤¬¸ø¶¦»ÜÀßÅù¤ÎÀß·×¡¦·úÀß¡¦²þ½¤¡¦¹¹¿·¤ä°Ý»ý´ÉÍý¡¦±¿±Ä¤òÌ±´Ö»ñ¶â¤ä·Ð±Ä¡¦µ»½ÑÅªÇ½ÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¹Ô¤¦»ö¶È¼êË¡¡£
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/tottori-prefectural-museum-of-art_2
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/tottori-prefectural-museum-of-art
2025.12.8
¡Ø¡ÚSPECIALTY IN¡Û¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù
Ã°ÀÄ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀìÌçÀ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¶¯¤ß¤ò¼«¤é¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¤â¤ÄÀïÎ¬¤äÀ¤³¦´Ñ¤ò»þ´Ö¡¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Ë´ó¤êÅº¤¤¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÀÐ°æ¤È¡¢¼«¿È¤ÎÀìÌçÎÏ¤Ç»ö¶È¤Î¼Â¸½À¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÏ¡¸«¡£Åö¼Ò¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£Ê¬Ìî¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿2Ì¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¸ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ï¡¼¡¼¡£
ËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ÈÀìÌçÎÏ¡¦Áí¹çÎÏ¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¤Î¶¯²½¤È¹â¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¢¤½¤·¤Æ»ö¶È¼ý±×¤Î¸þ¾å¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¶õ´Ö¤òÁÏÂ¤¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote/detail/specialty-in_hoteldesign
https://digitalpr.jp/table_img/2871/125594/125594_web_1.png
Ã°ÀÄ¥Î¥ª¥È
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote
https://digitalpr.jp/table_img/2871/125594/125594_web_1.png
Ã°ÀÄ¥Î¥ª¥È
https://www.tanseisha.co.jp/tanseinote