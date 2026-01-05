¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
11·î¤Î±ê¾åÊ¬ÀÏ¥Ç¡¼¥¿¸ø³«¡ª±ê¾å·ï¿ô¡¢147·ï¡ÊÄ´ººÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î1Æü¡Á11·î30Æü¡Ë
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¤Î±ê¾å»ö°ÆÊ¬ÀÏ
¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê¡Ê½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢½êÄ¹¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý´ü´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥Í¥Ã¥È±ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î·ï¿ô¤È¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡û»ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥Ú¡¼¥¸
https://www.siemple.co.jp/document/enjou_report_202511/
¢£Ä´ººÇØ·Ê
2025Ç¯1·î28Æü¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³Æ¼ïÇÞÂÎ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¾å¤Î¥¯¥é¥¤¥·¥¹¤ÎÆÃÀ¡¢·¹¸þ¤ÈÏÀÄ´¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ2025¡×¡ÊÄ´ººÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2024Ç¯1·î1Æü¡Á2024Ç¯12·î31Æü¡Ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·ÑÂ³Ä´ºº¤Î·ë²ÌÊó¹ð¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Ï2025Ç¯11·î1Æü¡Á2025Ç¯11·î30Æü¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý´ü´Ö¤ËÈ¯À¸¤·¤¿±ê¾å»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿·¤¿¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡û¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Çò½ñ2025¡×
https://www.siemple.co.jp/document/hakusyo2025/
¢£Ä´ºº¤Î³µÍ×
¢£Ä´ºº·ë²Ì
1. ±ê¾å¼çÂÎÊÌ È¯À¸·ï¿ô
1-1. ±ê¾å¼çÂÎÊÌ È¯À¸·ï¿ô¤È³ä¹ç¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
11·î¤Î±ê¾å»ö°Æ¤Ï147·ï¤Ç¤·¤¿¡£Á°·î¤ËÈæ¤Ù¡¢119·ï¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ê¾å¼çÂÎÊÌ¤ÎÆâÌõ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃøÌ¾¿Í¡×74·ï¡Ê50.3%¡Ë¡¢¡Ö°ìÈÌ¿Í¡×29·ï¡Ê19.7%¡Ë¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢°Ê³°¤ÎË¡¿Í¡×28·ï¡Ê19%¡Ë¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×16·ï¡Ê10.9%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
1-2. ±ê¾å¼çÂÎÊÌ È¯À¸·ï¿ô¤È³ä¹ç¡ÊÁ°Ç¯Ê¿¶ÑÈæ¡Ë
Á°Ç¯Ê¿¶ÑÈæ¤Ç¤Ï¡¢±ê¾å»ö°Æ¤Ï45·ïÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ê¾å¼çÂÎÊÌ¤ÎÆâÌõ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃøÌ¾¿Í¡×¤¬36·ï¤ÎÁý²Ã¡¢¡Ö°ìÈÌ¿Í¡×¤¬ÊÑÆ°¤Ê¤·¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢°Ê³°¤ÎË¡¿Í¡×¤¬2·ï¤ÎÁý²Ã¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤¬7·ï¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ç¤Ï¡¢±ê¾å»ö°Æ¤Ï72·ïÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ê¾å¼çÂÎÊÌ¤ÎÆâÌõ¤Ï¡¢¡ÖÃøÌ¾¿Í¡×¤¬41·ï¤ÎÁý²Ã¡¢¡Ö°ìÈÌ¿Í¡×¤¬8·ï¤ÎÁý²Ã¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢°Ê³°¤ÎË¡¿Í¡×¤¬16·ï¤ÎÁý²Ã¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤¬7·ï¤ÎÁý²Ã¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
³ä¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï²¼¿Þ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±·î¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢¡ÖÃøÌ¾¿Í¡×¤¬6.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý²Ã¡¢¡Ö°ìÈÌ¿Í¡×¤¬8.3¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸º¾¯¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢°Ê³°¤ÎË¡¿Í¡×¤¬3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁý²Ã¡¢¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¤¬1.1¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
2-1. ±ê¾å¤ÎÆâÍÆÊÌ È¯À¸·ï¿ô¤È³ä¹ç¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
±ê¾åÆâÍÆÊÌ¤ÎÆâÌõ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾ðÊóÏ³±Ì¡×¤¬2·ï¡Ê1.4%¡Ë¡¢¡Öµ¬ÈÏ¤ËÈ¿¤·¤¿¹Ô°Ù¡×¤¬19·ï¡Ê12.9%¡Ë¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊÉÔÈ÷¡×¤¬15·ï¡Ê10.2%¡Ë¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÁØ¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡Ê¢¨¡Ë¡×¤¬111·ï¡Ê75.5%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
Á°·î¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾ðÊóÏ³±Ì¡×¤Ï1·ï¤ÎÁý²Ã¡¢¡Öµ¬ÈÏ¤ËÈ¿¤·¤¿¹Ô°Ù¡×¤Ï32·ï¤Î¸º¾¯¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊÉÔÈ÷¡×¤Ï17·ï¤Î¸º¾¯¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÁØ¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡×¤Ï71·ï¤Î¸º¾¯¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
¢¨ÆÃÄê¤ÎÁØ¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡§Ë¡Îá¤ä¼Ò²ñµ¬ÈÏ¤ËÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¼Ô¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡ÊÌäÂê¹ÔÆ°¡¢ÌäÂêÈ¯¸À¡¢º¹ÊÌ¡¢ÊÐ¸«¡¢SNS±¿ÍÑ´ØÏ¢¤Ê¤É¡Ë
2-2. ±ê¾å¤ÎÆâÍÆÊÌ È¯À¸·ï¿ô¤È³ä¹ç¡ÊÁ°Ç¯Ê¿¶ÑÈæ¡Ë
Á°Ç¯¤ÎÊ¿¶ÑÈ¯À¸·ï¿ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾ðÊóÏ³±Ì¡×¤¬1·ïÁý²Ã¡¢ ¡Öµ¬ÈÏ¤ËÈ¿¤·¤¿¹Ô°Ù¡×¤¬11·ïÁý²Ã¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊÉÔÈ÷¡×¤¬7·ïÁý²Ã¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÁØ¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡×¤¬26·ïÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2-3. ±ê¾å¤ÎÆâÍÆÊÌ È¯À¸·ï¿ô¤È³ä¹ç¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¡Ë
Á°Ç¯Æ±·î¤Î·ï¿ô¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾ðÊóÏ³±Ì¡×¤¬2·ïÁý²Ã¡¢¡Öµ¬ÈÏ¤ËÈ¿¤·¤¿¹Ô°Ù¡×¤¬15·ïÁý²Ã¡¢¡Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦¾¦ÉÊÉÔÈ÷¡×¤¬11·ïÁý²Ã¡¢¡ÖÆÃÄê¤ÎÁØ¤òÉÔ²÷¤Ë¤µ¤»¤ë¹Ô°Ù¡×¤¬44·ïÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3. ±ê¾åÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¶èÊ¬ÊÌ È¯À¸·ï¿ô
±ê¾åÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌäÂêÈ¯¸À¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë±ê¾å»ö°Æ¤¬41·ï¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÀÜµÒ¡¦ÂÐ±þÊýË¡¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë±ê¾å»ö°Æ¤¬32·ï¤Ç¤·¤¿¡£
4. Ë¡¿ÍÅù¤Î¶È³¦ÊÌÈ¯À¸·ï¿ô
4-1. Ë¡¿ÍÅù¤Î¶È³¦ÊÌÈ¯À¸·ï¿ô¤È³ä¹ç¡Ê±ê¾å¤ÎÆâÍÆÊÌ¡Ë
±ê¾å¼çÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢¡ÖË¡¿ÍÅù¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë±ê¾å44·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶È³¦¤´¤È¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ê¾å»ö°Æ¤¬ºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¶È³¦¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡×¶È³¦¤Ç¡¢16·ï¡Ê36.4%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
5. ´ë¶Èµ¬ÌÏÊÌ¤Î±ê¾åÈ¯À¸·ï¿ô¤È³ä¹ç
±ê¾å¤ÎÉ¸Åª¤¬¡ÖË¡¿ÍÅù¡×¤Î¾ì¹ç¤Ë¡¢¾å¾ì´ë¶È¤«ÈÝ¤«¤ä¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½¾¶È°÷¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´ºº¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡ÖË¡¿ÍÅù¡×¤Ë³ºÅö¤¹¤ë±ê¾å»ö°Æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë½êºß¤¹¤ë´ë¶È¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ø¶¦ÃÄÂÎ¤äÀ¯ÅÞ¤Î¤Û¤«¡¢´ë¶È³µÍ×¤ä½¾¶È°÷¿ôÅù¤Î¾ðÊó¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÄÂÎ¤ÏËÜ¹àÌÜ¤ÎÄ´ººÂÐ¾Ý¤«¤é½ü³°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ËÜ¹àÌÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ´ººÂÐ¾Ý¤ÎÁí¿ô¤Ï27·ï¤Ç¤¹¡£
5-1. ±ê¾å¼çÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¾å¾ì´ë¶È¡¦Èó¾å¾ì´ë¶È¤Î·ï¿ô¤È³ä¹ç¡ÊÁ°·îÈæ¡Ë
¾å¾ì¶èÊ¬¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¾å¾ì´ë¶È¡×¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤¬3·ï¡Ê11.1%¡Ë¡¢¡ÖÈó¾å¾ì´ë¶È¡×¤¬¼çÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤¬24·ï¡Ê88.9%¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
Á°·î¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾å¾ì´ë¶È¡×¤Î·ï¿ô¤Ï3·ï¸º¾¯¡¢¡ÖÈó¾å¾ì´ë¶È¡×¤Î·ï¿ô¤Ï15·ï¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ä¹ç¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾å¾ì´ë¶È¡×¤Î³ä¹ç¤Ï2.2¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5-2. ±ê¾å¼çÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¾å¾ì´ë¶È¡¦Èó¾å¾ì´ë¶È¤Î·ï¿ô¤È³ä¹ç¡ÊÁ°Ç¯Ê¿¶ÑÈæ¡Ë
Á°Ç¯Ê¿¶Ñ¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾å¾ì´ë¶È¡×¤Î·ï¿ô¤Ï3·ï¸º¾¯¡¢¡ÖÈó¾å¾ì´ë¶È¡×¤Î·ï¿ô¤Ï6·ïÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³ä¹ç¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡Ö¾å¾ì´ë¶È¡×¤Î³ä¹ç¤Ï13.9¥Ý¥¤¥ó¥È¸º¾¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
5-3. ±ê¾å¼çÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¾å¾ì´ë¶È¡¦Èó¾å¾ì´ë¶È¤Î·ï¿ô¤È³ä¹ç¡ÊÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¡Ë
Á°Ç¯Æ±·î¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¾å¾ì´ë¶È¡×¤Î·ï¿ô¤Ï²£¤Ð¤¤¡¢¡ÖÈó¾å¾ì´ë¶È¡×¤Î·ï¿ô¤Ï11·ïÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾¶È°÷¿ô500¿ÍÌ¤Ëþ¡¢Çä¾å¹â¤Ï500²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î´ë¶È¤Ç±ê¾å»ö°Æ¤¬Â¿¤¯È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥°¥é¥Õ¤Î½¸·×ÈÏ°Ï³°¤Ç¤¹¤¬¡¢½¾¶È°÷¿ôÌó4Ëü¿Í¡¢Çä¾å¹âÌó1Ãû7,000²¯±ß¤È¤¤¤Ã¤¿Âç´ë¶È¤Î±ê¾å»ö°Æ¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ê¬ÀÏ¥³¥á¥ó¥È
¹ñºÝÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼ ½Ú¶µ¼ø »³¸ý ¿¿°ì»á
2025Ç¯11·î¤Î±ê¾å»öÎã¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ötimelesz¡×¤Î¼ÄÄÍÂçµ±¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¹¹ðµ¯ÍÑ´ë¶È¤Ç¤¢¤ëAOKI¤Î¸ø¼°XÅê¹Æ¤Þ¤Ç¤¬±ê¾å¤ÎÊ¸Ì®¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿°ì·ï¤Ç¤¹¡£À¸ÊüÁ÷Ãæ¤ÎÆ¸ÍØ¡ÖÂç¤¤Ê¸Å»þ·×¡×¤ÎÂØ¤¨²Î¤Ç¡Öº£¤Ï¤â¤¦Æ°¤«¤Ê¤¤¡¢¤ª¤¸¤¤¤µ¤ó¤Ë¥È¥É¥á¡Á¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é²¥¤ê¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ê¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¤¹¤ë¥®¥ã¥°¤¬¡¢¡ÖÉÔ¶à¿µ¡×¡ÖÎÑÍýÅª¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢SNS¾å¤ÇÈãÈ½¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¤Û¤ÜÆ±»þ¹ï¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¡¢°Õ¿Þ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ë¡ÖÍÊ¸î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤Èµ¿¤ï¤ì¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ë¤âÈãÈ½¤¬ÇÈµÚ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î»öÎã¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¸Ä¿Í¤ÎÈ¯¸À¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¹¹ð¼ç¤Ç¤¢¤ë´ë¶È¤Î¸ø¼°È¯¿®¤Þ¤Ç¤¬±ê¾å¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Åµ·¿Åª¤Ê¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£AOKIÂ¦¤Ï¡Ö°Õ¿Þ¤·¤ÆÀ©ºî¡¦Åê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬µõµ¶¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢¡Ö¤½¤¦¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õ¶·¡×¤¬SNS¾å¤Ç¤ÏÍÆ°×¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢ÈãÈ½Åª¤Ê¸ÀÆ°¤äË½ÎÏÅª¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»à¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ëÉ½¸½¤ËÂÐ¤¹¤ë¼Ò²ñ¤Î´¶ÅÙ¤Ï¡¢ÀÎ¤ËÈæ¤Ù¤Æ¤«¤Ê¤ê¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¾ì¤Î¶õµ¤¤äÊ¸Ì®¤ÎÃæ¤Ç¾Ã²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥®¥ã¥°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÃ»¤¤±ÇÁü¤¬ÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢µÞÂ®¤Ë³È»¶¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¡ÖÉÔ¶à¿µ¡×¡ÖÇÛÎ¸¤Ë·ç¤±¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿É¾²Á¤¬°ìµ¤¤Ë²Ä»ë²½¤µ¤ì¡¢±ê¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹¹ð¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤¬±ê¾å¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Î´ë¶ÈÈ¯¿®¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¤Ç¡ÖÍÊ¸î¡×¤ä¡ÖÍÆÇ§¡×¤È¼õ¤±¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶ÈÂ¦¤Ë°°Õ¤ä°Õ¿Þ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬½½Ê¬¤ËÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬SNS¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ï¡¢Ê¿»þ°Ê¾å¤Î¿µ½Å¤µ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö²¿¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤«¡×¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤ÄÈ¯¿®¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤¹¡£ÄêÎãÅª¤ÊÅê¹Æ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢µ¯ÍÑ¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¼Ò²ñÅª¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÃÂê¤Ç±ê¾å¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤ò¿×Â®¤ËÇÄ°®¤·¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°ì»þÅª¤ËÅê¹Æ¤ò¸«Á÷¤ë¡¢³ÎÇ§¥×¥í¥»¥¹¤ò¶´¤à¤È¤¤¤Ã¤¿È½ÃÇ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£±ê¾å¤ò´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ãû¸õ¤òÁá¤¯¥¥ã¥Ã¥Á¤·¡¢ÌµÍÑ¤Ê¸í²ò¤ò¾·¤«¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤ò¼è¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢´ë¶È¤Î¿®Íê¤òº¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î°ì·ï¤Ï¡¢´ë¶È¹Êó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÈ¯¿®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤â´Þ¤á¤¿È½ÃÇ¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤ë»þÂå¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹»öÎã¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°Õ¿Þ¤ÎÍÌµ¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ìÆÀ¤ë¤Î¤«¤òÁÛÄê¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÈ¯¿®»ÑÀª¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ê»²¹Í¡ËÊ¬Îà´ð½à
1.Ê¬Îà´ð½à¡Ê±ê¾å¤Î¼çÂÎ¡Ë
Ãê½Ð¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï°Ê²¼¤ÎÉ½1¤Ë´ð¤Å¤Ê¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉ½1¡ËÊ¬Îà´ð½à¡Ê±ê¾å¤Î¼çÂÎ¡Ë
»²¹Í¡§»³¸ý¿¿°ì¡Ê¹ñºÝÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼ ½Ú¶µ¼ø¡Ë¡§
¡Ø¥Í¥Ã¥È±ê¾å¤Î¸¦µæ¡Ö±ê¾å¤ÎÊ¬Îà¡¦»öÎã¤È±ê¾å»²²Ã¼ÔÂ°À¡×¡Ù¡¢ ½ÐÈÇµÇ°¸ø³«¥³¥í¥¥¦¥àÍÑ»ñÎÁ¡¢2016
¸ø¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤¹¤ëµ¡²ñ¤ÎÂ¿¤¤¥á¥Ç¥£¥¢´ØÏ¢¤ÎË¡¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±ê¾å¤Ë»ê¤ë·Ð°Þ¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¶È¼ï¤ÎË¡¿Í¤ÈÊ¬¤±¤Æ½¸·×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2.Ê¬Îà´ð½à¡Ê±ê¾å¤ÎÆâÍÆ¡Ë
Ãê½Ð¤·¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ï°Ê²¼¤ÎÉ½2¤Ë´ð¤Å¤Ê¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÉ½2¡ËÊ¬Îà´ð½à¡Ê±ê¾å¤ÎÆâÍÆ¡Ë
»²¹Í¡§»³¸ý¿¿°ì¡Ê¹ñºÝÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼ ½Ú¶µ¼ø¡Ë¡§
¡Ø¥Í¥Ã¥È±ê¾å¤Î¸¦µæ¡Ö±ê¾å¤ÎÊ¬Îà¡¦»öÎã¤È±ê¾å»²²Ã¼ÔÂ°À¡×¡Ù¡¢ ½ÐÈÇµÇ°¸ø³«¥³¥í¥¥¦¥àÍÑ»ñÎÁ¡¢2016
3.Ê¬Îà´ð½à¡Ê¶È³¦¡Ë
¤Þ¤¿¡¢±ê¾å¤Î¼çÂÎ¤¬¡ÖË¡¿ÍÅù¡×¤Î¾ì¹ç¡¢20¤Î¶È³¦¤ËÊ¬Îà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢³ºÅö¤·¤Ê¤¤¶È³¦¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾¡×¤È¤·¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤ò½èÍý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§¶È³¦Æ°¸þ¥µ¡¼¥Á¡Ö¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¶È³¦°ìÍ÷¡×https://gyokai-search.com/2nd-genre.htm
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê ³µÍ×
¸¦µæ½êÌ¾¡¡¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥¯¥é¥¤¥·¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2023Ç¯1·î20Æü
ÂåÉ½Íý»ö¡¡¡¡¡§º´¡¹ÌÚ ¼÷Ïº
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡§»³¸ý ¿¿°ì¡Ê¹ñºÝÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥»¥ó¥¿¡¼½Ú¶µ¼ø¡Ë
¾ÂÅÄ ÃÎÇ·¡ÊÀ¾Â¼¤¢¤µ¤ÒË¡Î§»öÌ³½ê½êÂ°ÊÛ¸î»Î¡Ë
ÀßÎ©Æü¡¡¡¡¡¡¡§2023Ç¯1·î20Æü
¸ø¼°HP¡¡¡¡ ¡§https://dcri-digitalcrisis.com/
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¡¡¡¡§¥·¥¨¥ó¥×¥ì³ô¼°²ñ¼Ò"
