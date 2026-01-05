泰星コイン株式会社（本社：東京都中央区／社長：佐々木伸淳）は、２月６日に開幕する「オリンピック冬季競技大会ミラノ・コルティナ２０２６」の公式記念コインを、１月１３日(火)より全国の主要金融機関で予約販売いたします。

本記念コインは、同大会のメダルなども手がける「イタリア国立造幣局」が鋳造するもので、売上の一部は、公益財団法人日本オリンピック委員会を通じ、TEAM JAPANの選手強化及びオリンピック・ムーブメント推進等の一助として役立てられます。聖火とトーチをシンプルで洗練された曲線で表現した大会の公式ルックやエンブレムを刻印した金貨をはじめ、東京２０２０大会の開会式でも話題となった公式ピクトグラム（注１）を採用した銀貨シリーズは、カーリング、スピードスケート、スノーボード、スキージャンプという注目の４競技（４種類）をラインアップします。

（注１）東京１９６４大会では、世界で初めて競技種目や公共施設などを誰にでもわかりやすく表したピクトグラムが体系的に作られ、同大会のレガシーの一つとされています。また東京２０２０大会では開会式の演出にも使われました。

税込価格は、＜５０ユーロ金貨＞が１,３２０,０００円、＜２０ユーロ金貨＞が３３０,０００円、＜銀貨４種セット＞が９９,０００円。

■イタリアらしいシンプルで洗練されたデザインが光る金貨

金貨は、重さ１オンス（約３１ｇ）と１/４オンス（約７.８ｇ）の２種類。裏面には、オリンピックの情熱を象徴するトーチと聖火がゆらめく様子をシンプルで優美な曲線で表現した大会公式ルックや、その周囲にイタリア語で「オリンピック聖火の旅」と刻印。表面には、指でなぞるような一筆書き調で数字の「２６」を表現した大会公式エンブレム「Futura（フーツラ）」を大きく描いています。



A.50ユーロ金貨（表面）



A.50ユーロ金貨（裏面）



■注目４競技の「公式ピクトグラム」を採用した銀貨

銀貨セットは、カーリング、スピードスケート、スノーボード、スキージャンプという注目の４競技（４種類）のラインアップ。各競技の「公式ピクトグラム」を採用したモダンで躍動感のあるデザインとなっています。また雪や氷の部分のみをマットな加工で仕上げるなど細部の表現にもこだわりを感じさせます。



カーリング銀貨（表面）



スノーボード銀貨（表面）



■古代ローマからの歴史を伝統を受け継ぐ技と芸術性

イタリアでは紀元前２世紀頃に、古代ローマ帝国の主要通貨として銀貨が登場し、広く流通したとされています。本コインでは、偽造防止などの目的から生まれた外縁のギザギザ加工が施されるなど、長い歴史と伝統に育まれた技と芸術性が受け継がれています。

■高品位の純金・純銀コイン

金貨２種は純度９９.９９％（純金）、銀貨４種は純度９９.９％（純銀）の高品位、美しい鏡面仕上げとなっています。

商品の一覧

Ａ.５０ユーロ金貨

１,３２０,０００円（税込） 限定２５０枚（発行限度数７５０枚）

品位：９９.９９％ 重量：３１.１０４ｇ 直径：２８.００mm 状態：プルーフ



A.50ユーロ金貨（表面）



A.50ユーロ金貨（裏面）



■表面デザイン

大会公式エンブレム「Futura（フーツラ）」を中央に大きく刻印。周囲には、イタリア語で「GIOCHI OLIMPICI INVERNALI」（オリンピック冬季競技大会）、発行国「REPUBBICA ITALIANA」（イタリア共和国）などが刻まれています。

■裏面デザイン

オリンピックトーチと聖火がゆらめく様子を優美な曲線で表現した大会公式ルックの一つ「Torch」を中央にデザイン。そのまわりを囲むようにイタリア語で「VIAGGIO DELLA FIAMMA OLIMPICA」（オリンピック聖火の旅）と刻印。周囲にはオリンピック・シンボルや大会名、額面、発行年なども刻まれています。

Ｂ.２０ユーロ金貨

３３０,０００円（税込） 限定５５０枚（発行限度数２,０００枚）

品位：９９.９９％ 重量：７.７７６ｇ 直径：２２.００mm 状態：プルーフ



B.20ユーロ金貨（表面）



B.20ユーロ金貨（裏面）



■表面デザイン／裏面デザイン

※「Ａ.５０ユーロ金貨」の解説をご参照ください。

Ｃ.銀貨４種セット

９９,０００円（税込） 限定８００セット

C.銀貨4種セット

①カーリング銀貨

品位：９９.９０％ 重量：３１.１０４ｇ 直径：３８.６１mm 状態：プルーフ



銀貨（共通表面）



①カーリング銀貨（表面）



■表面デザイン

史上初めてオンラインによる一般投票で決定された大会の公式エンブレム「Futura（フーツラ）」を中心に大きくデザイン。同エンブレムは、開催年を表す数字の「２６」を指でなぞるようなジェスチャーで一筆書き調に描いたモダンなデザインが特徴です。周囲には、発行国「REPUBBLICA ITALIANA」（イタリア共和国）が刻まれています。

■裏面デザイン

競技の公式ピクトグラムをデザイン。選手がストーンを投じる様子をスタイリッシュかつ躍動的なグラフィックで表現しています。上部をプルーフ（鏡面）、下部の氷の部分をマットに仕上げることでリアルさを演出しています。開催地（コルティナ・ダンペッツォ）、大会名、額面も刻まれています。

②スピードスケート銀貨

品位：９９.９０％ 重量：３１.１０４ｇ 直径：３８.６１mm 状態：プルーフ



銀貨（共通表面）



②スピードスケート銀貨（表面）



■表面デザイン

※「①カーリング銀貨」の解説をご参照ください。

■裏面デザイン

競技の公式ピクトグラムをデザイン。前傾しながら氷上を力強く滑走する選手をスタイリッシュなグラフィックで表現しています。上部をプルーフ（鏡面）、下部の氷の部分をマットに仕上げることでリアルさを演出しています。開催地（ミラノ）、大会名、額面も刻まれています。

③スノーボード銀貨

品位：９９.９０％ 重量：３１.１０４ｇ 直径：３８.６１mm 状態：プルーフ



銀貨（共通表面）



③スノーボード銀貨（表面）



■表面デザイン

※「①カーリング銀貨」の解説をご参照ください。

■裏面デザイン

競技の公式ピクトグラムをデザイン。ダイナミックなジャンプで空中技を決める選手をスタイリッシュなグラフィックで表現しています。上部をプルーフ（鏡面）、下部の雪をマットに仕上げることでリアルさを演出しています。開催地（リヴィーニョ）、大会名、額面も刻まれています。

④スキージャンプ銀貨

品位：９９.９０％ 重量：３１.１０４ｇ 直径：３８.６１mm 状態：プルーフ



銀貨（共通表面）



④スキージャンプ銀貨（表面）



■表面デザイン

※「①カーリング銀貨」の解説をご参照ください。

■裏面デザイン

競技の公式ピクトグラムをデザイン。力強いジャンプから優雅に空中を飛翔する選手をシンプルな線のグラフィックで表現しています。上部をプルーフ（鏡面）、下部の氷の部分をマットに仕上げることでリアルさを演出しています。開催地（プレダッツォ）、大会名、額面も刻まれています。

※プルーフとは、鑑賞用に美しく磨かれた鏡面仕上げのことです。

販売概要

予約販売期間

２０２６年１月１３日(火)～１月３０日(金)

※期間内でも限定数に達した時点で終了

鋳造

イタリア国立造幣局

発行国

イタリア共和国

輸入元

泰星コイン株式会社

販売窓口

都市銀行

りそな銀行、埼玉りそな銀行

地方銀行

伊予銀行、岩手銀行、大垣共立銀行、関西みらい銀行、三十三銀行、四国銀行、

清水銀行、十六銀行、千葉銀行、千葉興業銀行、中国銀行、筑波銀行、

東北銀行、富山銀行、南都銀行、広島銀行、百五銀行、福井銀行、北陸銀行、

北海道銀行、北國銀行、武蔵野銀行、山梨中央銀行

第二地方銀行

あいち銀行、愛媛銀行、香川銀行、京葉銀行、高知銀行、東和銀行、

徳島大正銀行、栃木銀行、富山第一銀行、東日本銀行、みなと銀行

労働金庫

全国の労働金庫各支店（一部地域を除く）

「イタリア国立造幣局」について

イタリア国立造幣局（The Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:IPZS）は、１９２８年に設立されたイタリアの代表的な造幣局です。イタリアにおけるコインの歴史は、紀元前２世紀頃に古代ローマ帝国の主要通貨として「デナリウス銀貨」などが登場したことに始まり、４００年以上にわたり広大な地域で使われました。

参考画像：デナリウス銀貨

記念貨では、１６世紀半ば以降、ローマ教皇領で「スクーディ」（イタリア語で盾の意）と呼ばれる金貨・銀貨が鋳造され、サンピエトロ大聖堂の建築などを祝いました。同造幣局は、こうした伝統を継承しながら、イタリアの洗練された芸術性や先進的な技術を融合したコインを手掛けています。同造幣局によるオリンピック記念コインは、トリノ２００６冬季大会において初めて鋳造され、日本国内でも高い人気を博しました。ミラノ・コルティナ２０２６冬季大会では、選手に授与されるメダルの設計および製造なども担っています。



参考画像：トリノ2006冬季大会記念コイン①



参考画像：トリノ2006冬季大会記念コイン②



参考画像：トリノ2006冬季大会記念コイン③



©Fondazione Milano Cortina 2026, All Rights Reserved.

©2025 - IOC - All Rights Reserved.