千葉商科大学（所在地：千葉県市川市国府台 学長：宮崎緑）サービス創造学部（学部長：石井泰幸）の正課授業科目「プロジェクト実践2B（新サービス研究開発2）」（担当教員：藤本耕平）を履修する学生は、2026年1月15日（木）に若者が野菜の魅力を感じられる食の体験イベント『“やさジャンク”フェス』を開催します。

本イベントは、カゴメ株式会社（所在地：愛知県名古屋市中区 代表取締役社長：奥谷晴信）より提示された課題「若年層の深刻な野菜不足にどう対応するか」に応え、若年層が野菜を使った食事を楽しみ、野菜離れを解消するきっかけを創出することを目的としています。厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」によると、20代で、1日あたりの野菜摂取目標量（350g）を達成しているのはわずか約15％。これは全世代の中で最も低い水準です。

今回、学生は自分たちにとって「野菜が輝く瞬間」に着目。野菜はジャンクフードの中でより魅力的に映る――そんなユニークな視点から新ジャンル“やさジャンク”を提案。学生たちが開発した“やさジャンク”メニュー4種を気軽に屋台で楽しめる『“やさジャンク”フェス』を企画しました。

本課題を受け、4月からグループワーク、野菜収穫体験合宿、チームごとのプレゼンテーション発表を経て、カゴメの「イタリア産グリル野菜」「カゴメトマトジュース」「カゴメ サルサ」などを使った“やさジャンク”メニューの開発とイベント準備を進めてきました。

当日は、4種の考案メニューを販売します。

参考：厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」

https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf



メニュー開発の様子





“やさジャンク”メニュー4種



※画像はイメージです。

『“やさジャンク”フェス』 概要

【開催日時】1月15（木）12：30～15：30 ※雨天決行

【会 場】千葉商科大学（市川市国府台1-3-1）

【対 象】本学学生、地域住民 どなたでも購入可能

【主 催】千葉商科大学サービス創造学部

【協 力】カゴメ株式会社

【内 容】学生が考案した “やさジャンク”メニュー4種の提供販売。

【そ の 他】Instagram：@cuc_rps13

“やさジャンク”を考案した学生のプレゼンテーション動画