千葉商科大学生とカゴメが仕掛ける野菜×ジャンクフードの新提案『“やさジャンク”フェス』を1/15開催
千葉商科大学（所在地：千葉県市川市国府台 学長：宮崎緑）サービス創造学部（学部長：石井泰幸）の正課授業科目「プロジェクト実践2B（新サービス研究開発2）」（担当教員：藤本耕平）を履修する学生は、2026年1月15日（木）に若者が野菜の魅力を感じられる食の体験イベント『“やさジャンク”フェス』を開催します。
本イベントは、カゴメ株式会社（所在地：愛知県名古屋市中区 代表取締役社長：奥谷晴信）より提示された課題「若年層の深刻な野菜不足にどう対応するか」に応え、若年層が野菜を使った食事を楽しみ、野菜離れを解消するきっかけを創出することを目的としています。厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査」によると、20代で、1日あたりの野菜摂取目標量（350g）を達成しているのはわずか約15％。これは全世代の中で最も低い水準です。
今回、学生は自分たちにとって「野菜が輝く瞬間」に着目。野菜はジャンクフードの中でより魅力的に映る――そんなユニークな視点から新ジャンル“やさジャンク”を提案。学生たちが開発した“やさジャンク”メニュー4種を気軽に屋台で楽しめる『“やさジャンク”フェス』を企画しました。
本課題を受け、4月からグループワーク、野菜収穫体験合宿、チームごとのプレゼンテーション発表を経て、カゴメの「イタリア産グリル野菜」「カゴメトマトジュース」「カゴメ サルサ」などを使った“やさジャンク”メニューの開発とイベント準備を進めてきました。
当日は、4種の考案メニューを販売します。
参考：厚生労働省「令和5年国民健康・栄養調査結果の概要」
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/001338334.pdf
メニュー開発の様子
“やさジャンク”メニュー4種
※画像はイメージです。
『“やさジャンク”フェス』 概要
【開催日時】1月15（木）12：30～15：30 ※雨天決行
【会 場】千葉商科大学（市川市国府台1-3-1）
【対 象】本学学生、地域住民 どなたでも購入可能
【主 催】千葉商科大学サービス創造学部
【協 力】カゴメ株式会社
【内 容】学生が考案した “やさジャンク”メニュー4種の提供販売。
【そ の 他】Instagram：@cuc_rps13