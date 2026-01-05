¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÊÌÚ¸©½é À®¿Í¤ÎÆü¤Ë¡ÈÃÏ°è¤Î°ìÇÕ¡É¤Ç½Ë¤¦¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¡¡Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤ÇÃÏ°èÏ¢·È¥ê¥¥å¡¼¥ë»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ
¥Û¥¦¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹·ó¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO¡§¾®ÌîÄ¾¼ù¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤ÏÆÊÌÚ¸©±×»ÒÄ®¤ÎÀ¸»º¼Ô¡¦¼òÂ¢¡¦Î®ÄÌ¡¦¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥ê¥¥å¡¼¥ë¡Ö±×»Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡×¤ò¡¢2026Ç¯À®¿Í¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ»î°û¡¦ÈÎÇä¤¹¤ëÆÊÌÚ¸©½é¤ÎÈÎÇä¡¦»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÒ¾ìÁ´ÂÎ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¡¢¡ÖÃÏ°èÀ¸»º¼Ô¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤°¸òÎ®µòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¶¯²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÆ±ËÒ¾ì¤Ï¡¢ËÜ´ë²è¤Î¼ñ»Ý¤Ë»¿Æ±¡£ÃÏÊýÁÏÀ¸¤ª¤è¤ÓÆÊÌÚ¸©À¸»º¼Ô»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡ÈÃÏ°è¤Î°ìÇÕ¡É¤ò¡¢¿·Ç¯¤ÎÌç½Ð¤ò½Ë¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÏ°è¤¬Ï¢·È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìËÜ¡Ö±×»Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡×¡§
ÆÊÌÚ¸©±×»ÒÄ®¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Å¦¤ß¤È¤ê´Ñ¸÷ÇÀ±à¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÈÎ¤»³¤È¡×¡¢ÆÊÌÚ¸©±×»ÒÄ®¤Î1937Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÏ·ÊÞ¼òÂ¢¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò³°ÃÓ¼òÂ¤Å¹¡Ê¤È¤Î¤¤¤±¤·¤å¤¾¤¦¤Æ¤ó¡Ë¡×¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È´ë¶È¡ÖµÈËÜ¶½¶È¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡×¡¢300Ç¯¤òÄ¶¤¨¤ëÎò»Ë¤ÎÏ·ÊÞ¿©ÉÊ¡¦¼òÎà¤ÎÁí¹ç²·Çä¶È¡Ö¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¡×4¼Ô¤¬¶¨¶È¤·¡¢À¸»º¤«¤éÊ¸²½È¯¿®¡¢Î®ÄÌ¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç¼è¤êÁÈ¤àÃÏ°è¶¨Æ¯·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ2023Ç¯9·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£
Ã±¤ËÃÏ°èÁÇºà¤ò»È¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ºÃÏ¤ÎÁÛ¤¤¤äµ»½Ñ¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½¤Þ¤Ç¤ò°ìÇÕ¤Ë¹þ¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Ìó2Ç¯¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ¾¦ÉÊ²½¤µ¤ì¤¿¥ê¥¥å¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£2025Ç¯12·î9Æü¤è¤ê640ËÜ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤¬»¿Æ±¤¹¤ëÍýÍ³¡§
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÃÏ°èÀ¸»º¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢ËÒ¾ìÁ´ÂÎ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÂÎ¸³¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖÃÏ°èÀ¸»º¼Ô¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤°¸òÎ®µòÅÀ¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÁÇºà¤È¿Í¡¢ÁÛ¤¤¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤ÇËÒ¾ì¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È½Å¤Ê¤ê¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÂç¿Í¤Î°ìÊâ¡É¤ò½Ë¤¦¿·¤·¤¤ÂÎ¸³¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¡¢ËÜ»î°û¡¦ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¾¦ÉÊ¤ÎÆÃÄ§¡¡±×»Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡§
¶â»ÒÉ×ºÊ¤¬ÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¼ý³Ï¤·¤¿¹ñ»º¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¡¢°ìÎ³¤º¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êÅ¦¤ß¡£
Å¦¤ß¤¿¤Æ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ÎºÆ¸½¤ò°ìÈÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¡£
²Ì¼Â¤ò¡Öºñ¤ë¤È¤³¤í¤«¤é¡×¾®¥í¥Ã¥È¤ÇÃúÇ«¤Ë»Å¹þ¤ß¡¢¹áÎÁ¡¦Ãå¿§ÎÁ¡¦ËÉÉåºÞ ÉÔ»ÈÍÑ¡£
³ä¤é¤º¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¾¯ÎÌ¤Ç¤â¹á¤ê¤È²Ì¼ÂÌ£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï°û¤á¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¾¯¤·¤À¤±Ì£¤ï¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦¡¢¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬ÆÃÄ¹¡£
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12 ·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÈÎÏ©¡§³°ÃÓ¼òÂ¤Å¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¥Õ¥¡¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×
ÈÎÇäËÜ¿ô¡§640 ËÜ¸ÂÄê
¾¦ÉÊ²Á³Ê¡§3000±ß/300ml
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ³µÍ×¡§
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ À®¿Í¤ÎÆü¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î°ìÇÕ¤Ç½Ë¤¦¡£¡Ö±×»Ò¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¥Ê¥¤¥È¡×»î°û¡¦ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È
³«ºÅÆü¡§2026Ç¯1·î10Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦11Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì ¥Õ¥¡¡¼¥à¥·¥ç¥Ã¥×
ÆâÍÆ¡§À¸»º¼Ô¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¤ÈÎ¤»³¤È¡Ù ¶â»Ò¹¬Âå»á¤Ë¤è¤ë»î°ûÄó¶¡¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä
ÈÎÇä²Á³Ê¡§3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿300ml
°ÌÃÖ¤Å¤±¡§À®¿Í¤ÎÆü¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢ÆÊÌÚ¸©½é¤ÎÃÏ°èÏ¢·È¥ê¥¥å¡¼¥ë»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È
¢£¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÈÎ¤»³¤È¡×ÂåÉ½ ¶â»Ò¹¬Âå»á¡§
¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤òÅ¦¤ß¼è¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤µ¤ò
²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤ÆÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Æ¤Î¼ý³Ï´ü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¨Àá¤òÌä¤ï¤º
¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯ÎÌ¤Ç¤â²Ì¼ÂÌ£¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¸ý¤¢¤¿¤ê¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦Ì£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
À®¿Í¤ÎÆü¤ÎÀáÌÜ¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ìÇÕ¤È¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¥ê¥¥å¡¼¥ë¾¦ÉÊ²½¤ÎÇØ·Ê¡§
±×»ÒÄ®¤Î¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÈÎ¤»³¤È¡×¤È¡Ö³°ÃÓ¼òÂ¤Å¹¡×¤Î¸òÎ®¤¬¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê»ÏÆ°¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ò³è¤«¤·¤¿¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÌÏº÷¤¹¤ëÃæ¡¢ÇÀ¶È»Ù±ç¤Ë¼è¤êÁÈ¤àµÈËÜ¶½¶È¤Ø´ë²è¤òÄó°Æ¡£µÈËÜ¶½¶È¤¬¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÈÎ¤»³¤È¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÎÌÚ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼À©ÅÙÂè°ì¹æ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¶¦Æ±³«È¯¤¬ËÜ³Ê²½¡£¤½¤Î¸å¡¢¼òÎàÎ®ÄÌ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¤¢¤ë¹ñÊ¬¥°¥ë¡¼¥×¤â´ë²èÃÊ³¬¤«¤é»²²è¤·¡¢Ìó2Ç¯¤Î½àÈ÷¤ò·Ð¤Æ¾¦ÉÊ²½¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
130Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢ËÜ½£ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î½Û´Ä·¿ÍïÇÀ¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯4·î¤Ë¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤ò·Þ¤¨¡¢Æá¿ÜÌî¤¬¸¶¤ÎÍºÂç¤Ê·Ê´Ñ¤òË¾¤à¡ÖÀéËÜ¾¾¥Æ¥é¥¹¡×¡¢¸»Àô¤«¤±Î®¤·¤Î²¹Àô¿å¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¸¤ã¤Ö¤¸¤ã¤ÖÃÓ¡×¡¢Ìó100É¤¤ÎÆ°Êª¤È¤Õ¤ì¤¢¤¨¤ë¡Ö¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Õ¤ì¤¢¤¤¹¾ì¡×¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î¼«Á³¤ò³Ú¤·¤á¤ëÁ´Ä¹4km¤Î¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¥³¡¼¥¹¤Ê¤É¡¢¼«Á³¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦Â¿ºÌ¤ÊÂÎ¸³¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://www.senbonmatsu.com/
¢£¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Å¦¤ß¼è¤ê´Ñ¸÷ÇÀ±à¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÈÎ¤»³¤È¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
ÆÊÌÚ¸©±×»ÒÄ®¤Ç2023Ç¯¤Ë³«¶È¡£Î¤»³¤Î¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖµÙÆü¤ò¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÇÀ±àÆâ¤ÎÆ³Àþ¤ä²á¤´¤·Êý¤¬ÃúÇ«¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼Å¦¤ß¼è¤ê´Ñ¸÷ÇÀ±à¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤ÎÍÜ±ÕºÏÇÝ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢2021Ç¯¤ËÅÔ»ÔÉô¤Ç¤Î²ñ¼Ò°÷À¸³è¤«¤é±×»ÒÄ®¤Ø°Ü½»¤·¡¢ÇÀ±à·Ð±Ä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃÏ°è»ñ¸»¤È¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ë¹©É×¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢ÇÀ¶È¤Î¿·¤·¤¤·Á¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://blueberry-mashiko.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»µ¡´Ø¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»¡Û
¥Û¥¦¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¹Êó¡¡Ã´Åö¡§¾å¸¶¡¦¹¾Ï¢¡¦ËÌÅç¡¦Âç¾Â
TEL: TEL: 03-6810-8136 ·ÈÂÓ: 080-5888-4306¡¡
¡Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡Ïhttps://www.horai-kk.co.jp/contact/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ìHP
https://www.senbonmatsu.com/
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ìInstagram
https://www.instagram.com/senbonmatsufarm/
Æá¿ÜÀéËÜ¾¾ËÒ¾ì£Ø
https://x.com/senbonmatsufarm
