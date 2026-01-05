¼«¼£ÂÎ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òAI¤ÇÈ¯¿®¡ªÃÏÊýÁÏÀ¸¡ßÆ°²èAI¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÏ¢·È¼«¼£ÂÎ¤òÁ´¹ñ¤è¤êÊç½¸
ÇÀ¶È¡ß¿·µ»½Ñ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÇÀ²È»Ù±ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖMetagri¸¦µæ½ê¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¾ð¿Í¡¢ËÜ¼Ò¡§ÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¹ÃÈå Íº°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏÊýÁÏÀ¸¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÎÏ¢·È¼«¼£ÂÎ¤òÁ´¹ñ¤è¤êÊç½¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÇÀ»ºÊª¡¦´Ñ¸÷»ñ¸»¡¦ÆÃ»ºÉÊ¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¶¦¤Ë¼¡À¤Âå¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÆ°²è¤ò¡Ø¶¦ÁÏ¡Ù¤·¤Þ¤¹¡£±þÊçÄùÀÚ¤Ï2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÇØ·Ê¡¦²ÝÂê¡§ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ÎÊÉ
ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÃÏ°è»ñ¸»¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍÍ¡¹¤Ê²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¦PRÆ°²èÀ©ºî¤Î¹â¥³¥¹¥È¡¦ÀìÌç¿Íºà¤ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ÎÉÔÂ¡¦¼ãÇ¯ÁØ¤Ø¤Î¥êー¥Á¤ÎÆñ¤·¤µ¡¦¡ÖÈ¯¿®¤·¤Æ¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¡×¥¸¥ì¥ó¥ÞËÜ´ë²è¤Ï¡¢Æ°²èÀ¸À®AI¤È¤¤¤¦ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÈÁ´¹ñ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
´ë²è³µÍ×¡§¶¦ÁÏ·¿¤ÎÆ°²èAI¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
Ì¾¾Î
·Á¼°
Î®¤ì
ÃÏÊýÁÏÀ¸¡ßÆ°²èAI¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¼«¼£ÂÎ ¡ß Á´¹ñ¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー ¡ß Æ°²èÀ¸À®AI
¥Æー¥ÞÀßÄê ¢ª ºîÉÊÊç½¸ ¢ª ¿³ºº ¢ª É½¾´ ¢ª ³èÍÑ
¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
¡¦ÈñÍÑ¥¼¥í¤Ç¼Â»Ü²ÄÇ½¡§´ë²è¤«¤é±¿±Ä¤Þ¤ÇMetagri¸¦µæ½ê¤¬¼Â»Ü¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Í½»»³ÎÊÝ¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤·¡£¡¦¶¦ÁÏ·¿¤Î¿·¤¿¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¡§°ìÊýÅª¤ÊÈ¯¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»²²Ã¼Ô¤È¶¦¤ËÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯·¡¡¦ºÆÈ¯¸«¡£¡¦¼ãÇ¯ÁØ¤È¤ÎÀÜÅÀÁÏ½Ð¡§¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ã¤¤À¤Âå¤ËÃÏ°è¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¡£¡¦Ê£¿ô¤ÎÆ°²è¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬»ñ»º¤Ë¡§±þÊçºîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤¬¼«¼£ÂÎ¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óÁÇºà¤È¤·¤Æ³èÍÑ²ÄÇ½¡£
²áµî¼ÂÀÓ¡§Áí·×47ºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿Æ°²èAI¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
Metagri¸¦µæ½ê¤Ï2025Ç¯¤Ë2²ó¤ÎÆ°²èAI¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ÖAGRI VISION¡×¤ò¼çºÅ¤·¡¢¶È³¦½é¡Ê¢¨¡Ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡ËÊÀ¼ÒÄ´¤Ù
¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÌ¾
AGRI VISION 2125
AGRI VISION for Gen Z
±þÊç¿ô
33ºîÉÊ
13ºîÉÊ
À®²Ì
¶È³¦½é¤ÎÆ°²èAI¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
ZÀ¤Âå¿³ºº°÷¤Ë¤è¤ëÉ¾²Á¼Â»Ühttps://agrivision-genz-2025.metagri-labo.com/awards
¼õ¾ÞºîÉÊ¾Ò²ð¡Ê°ìÎã¡Ë
¡Ú¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¡ÖLOCAL HEROES NEXT¡×YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=Qxa3Q2kXmz8
À½ºî¼Ô¡§Shinpei Kojima »á¡ãºîÉÊ¥³¥ó¥»¥×¥È¡äÆÃÊÌ¤Ê¥Òー¥íー¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌ¤Î¼ã¼Ô¤¬SNS¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÀ¶È¤Ë¿¨¤ì¡¢¾®¤µ¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹Êª¸ì¡£¡ÖÇÀ¶È¡áÆ¯¤¯¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÀ¸¤¤ë¡¦¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î¶¦´¶¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆÃÊÌ¾Þ¡Û¡Ö¥¢¥°¥ê¡ù¥Óー¥È¡×YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=4WPFHZZLk48
À½ºî¼Ô¡§Âç¿¹¸¦°ì »á¡ÊÂè1²ó¡ÖAGRI VISION 2125¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¡Ë¡ãºîÉÊ³µÍ×¡äÇÀ¶È¡ß¥¢¥¤¥É¥ë¡ßAI¡£¡Ö¿ä¤··ÐºÑ¡×¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÁ´³«¤ÎºîÉÊ¡£¿ä¤·¤ÇÃÏ°è³èÀ²½¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ Êç½¸Í×¹à
Êç½¸ÂÐ¾Ý
Êç½¸¿ô
ÈñÍÑ
Ï¢·ÈÆâÍÆ
¼Â»Ü»þ´ü
±þÊçÄùÀÚ
Á´¹ñ¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¡¦ÅÔÆ»ÉÜ¸©
3¼«¼£ÂÎ¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¡Ë
ÌµÎÁ¡Ê¼«¼£ÂÎ¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤Ê¤·¡Ë
¥Æー¥ÞÀßÄê¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È±¿±Ä¤Ê¤É
2026Ç¯½Õ
2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¼«¼£ÂÎ¤Ëµá¤á¤ë¤³¤È
´ë²è¤ÏÈñÍÑ¥¼¥í¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¶¦ÁÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°Ê²¼¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¼«¼£ÂÎ¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÁªÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦¡ÚÁÇºà¡ÛPRÁÇºà¤Î¤´Äó¶¡¡§ÃÏ°è¤ÎÉ÷·Ê¡¢ÆÃ»ºÉÊ¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤É¤Î¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÁÇºà¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡ÊAIÀ¸À®¤Î»²¾È¸µ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£¡¦¡ÚÈ¯¿®¡Û¹Êó¤Ø¤ÎÀÑ¶Ë¶¨ÎÏ¡§¼«¼£ÂÎ¸ø¼°HP¡¢SNS¡¢¹Êó»ï¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¹ðÃÎ¤ä·ë²ÌÈ¯É½¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¡£¡¦¡Ú³èÍÑ¡ÛÆ°²è¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ·×²è¡§´°À®¤·¤¿Æ°²è¤ò¡Öºî¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¡×¤Ë¤»¤º¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸Åù¤Ç¼ÂºÝ¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£https://metagri-labo.com/ai-promotion-revitalization-2026/
ÇÀ²È»Ù±ç¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ØMetagri¸¦µæ½ê¡Ù
Metagri¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥ー¥ïー¥É¡ÖÇÀ¶È¡ß¿·µ»½Ñ¡×¤ò·Ç¤²¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÇÀ¶È¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ç¤¹¡£2022Ç¯3·î¤è¤ê³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢2026Ç¯1·î»þÅÀ¤Ç¤Ï1,300Ì¾°Ê¾å¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñ¼Â¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö¸¦µæ½ê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÀ¶È¤ËÀ¸À®AI¤äweb3¡¢¥á¥¿¥Ðー¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://discord.gg/hyw3AkKa8e
¡ÖMetagri¸¦µæ½ê¡×±¿±Ä¸µ´ë¶È
³ô¼°²ñ¼ÒÇÀ¾ð¿ÍÂåÉ½ ¡§ ¹ÃÈå Íº°ìÏºÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡Ê°ìÉô¡Ë¡§¡¦ÇÀ¶È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¡¦ÇÀ¶È¡ß¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Á¥§ー¥ó¤Î´ë²è³«È¯¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¦½ñÀÒ½ÐÈÇURL ¡§ https://noujoujin.com/