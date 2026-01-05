この度、物産アニマルヘルス株式会社(本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：梅田 明人)は栄養補助食品「犬猫用ヘパシロップ」について、新発売いたしますのでお知らせします。





犬猫用へパシロップ





犬猫用ヘパシロップ(以下、本製品)は、リケンベッツファーマ株式会社(本社：埼玉県越生町)が製造する犬猫用栄養補助食品です。

本製品は、L-オルニチン塩酸塩、水溶性クルクミン、肝臓加水分解物、タウリン、カンゾウ抽出物(グリチルリチン酸含有)を配合し、肝臓の健康をサポートするシロップです。





本製品は、2022年にリケンベッツファーマ株式会社から販売されましたが、この度、販売を物産アニマルヘルス株式会社が引継ぎ、製品名を栄養補助食品「犬猫用ヘパシロップ」に変更することになりました。





新発売予定日：2026年1月7日(水)









【物産アニマルヘルス株式会社について】

物産アニマルヘルス株式会社は、動物たちの健康を支えることで、人々の笑顔あふれる暮らしに貢献する企業として、コンパニオンアニマル向けに獣医師が処方する動物用医薬品、牛豚馬などの畜産向け製品、養殖魚などの水産向けの製品を販売しております。今後も更なる研究開発の強化、高品質な製品の安定供給、そしてみなさまのニーズに応えることのできる情報とサービスの供給を目指し、動物医療業界に必要とされる企業であり続けたいと考えています。

詳細はホームページをご覧ください。

https://www.bussan-ah.com