ビューラー株式会社(本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：ベンジャミン・デゥプイッシュ)は、2026年1月28日(水)～30日(金)に東京ビッグサイトで開催される「nano tech 2026 第25回 国際ナノテクノロジー総合展」に出展いたします。





nano tech 2026 / 東京ビッグサイト





昨今、注目を集めているリチウムイオン電池の電極スラリー/ドライ電極の完全連続生産装置から世界的にシェアを持つインキ産業向けのロールミル・ビーズミルなど、様々な素材や用途に合わせた混練、粉砕・分散機を紹介します。

特にリチウムイオン電池の電極生産を行うエクストルーダー(混練機)は、実機展示を予定しておりますのでぜひブースにお立ち寄りください。





出展イメージ





■出展の見どころ

効率的な電極スラリー連続生産 Power Twin

電極製造における最も重要な工程は、電極スラリー/ドライ電極の混錬です。

私たちが提供する、リチウムイオン電極スラリー製造のための連続混合プロセスは、大規模な電池製造のニーズを満たし、投資と運用コストの両面に大きな削減効果をもたらします。









■セミナーも開催

1月28日(水)14:30からセミナー会場にて、分散機(ビーズミル、ロールミル、エクストルーダー)のソリューションをご紹介いたします。

予約不要ですのでこちらもぜひご参加ください。





【セミナー概要】

日時 ：1月28日(水)14:30 - 15:15 ※聴講予約不要

会場 ：シーズ & ニーズセミナーA(西1ホール)

登壇者：粉砕分散事業部 部長 吉川 良平





皆様のご来場を心よりお待ち申し上げます。

※ご来場の方は、nano tech公式HPにて事前登録をお願いいたします。









■会社概要

商号 ： ビューラー株式会社

代表者 ： 代表取締役社長 ベンジャミン・デゥプイッシュ

所在地 ： 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-22-11

設立 ： 1974年1月

事業内容： 穀物、食品、先端素材の加工機械

資本金 ： 25,000万円









■ウェブサイト

https://www.buhlergroup.com/ (グローバルサイト)

https://premium.ipros.jp/buhlergroup/ (日本語製品情報)

https://unifiedsearch.jcdbizmatch.jp/nanotech2026/jp/nanotech/details/4UoWY51bbp0 (nanotech 企業ページ)









