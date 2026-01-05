「プレジオシリーズ」の賃貸マンション「プレジオ尼崎ASIAN」新築工事着工のお知らせ

株式会社プレジオ（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：上山 祐平）は、兵庫県尼崎市神田北通3丁目における新築賃貸マンション計画の名称を「プレジオ尼崎ASIAN」に決定し、2026年1月5日(月)に着工しましたのでお知らせします。なお、竣工は2027年6月を予定しています。

当物件の最寄りである阪神本線・なんば線「尼崎」駅は、大阪梅田・大阪難波・神戸三宮といった主要エリアへスムーズにアクセスできる、関西圏屈指の交通の要所です。快速急行の利用で難波へ約20分、神戸方面へも快適に移動でき、通勤・通学から休日のショッピングまで多彩なシーンを軽やかにサポートします。さらに、なんば線と本線の接続により、大阪・神戸・奈良を結ぶ広域ネットワークが形成され、乗換えの手間を減らしたスマートな移動が叶います。複数路線が交差する利便性の高さに加え、周辺には商業施設や公共施設が集積し、日々の暮らしを快適に支える環境が整っています。都市の躍動を身近に感じながらも、落ち着いた住環境を享受できる、魅力的なロケーションです。

【外観 イメージパース】

石調のタイルを施した重厚なファサードに、ガラス手すりが織りなす解放感あふれるバルコニー。自然素材の温もりを感じさせる外観は、まるでリゾートホテルに訪れたかのような高揚感を演出します。敷地内には緑豊かな植栽を配置し、四季折々の彩りが暮らしに潤いを添えます。都市の利便性と、アジアンリゾートの心地よさを融合させた当マンションで、洗練された癒しの暮らしをご体感ください。

【エントランスホール イメージパース】

エントランスホールは、アジアンリゾートの優雅さを取り入れた上質な空間です。左手には水が柔らかく流れるウォーターオブジェを配置し、心を癒す落ち着いた空間を演出しています。右手にはバリ島の職人が手彫りで仕上げたストーンカービングを採用し、異国の工芸美が空間に深みをもたらします。木調のタイルと石材を基調としたデザインにより、ホテルラウンジのような落ち着きと温もりを実現します。

間取りは、単身者やDINKs向けの1DK（29.76㎡）と1LDK（40.32㎡）で構成しています。多様なライフスタイルを持つ入居者様のご希望に添えるよう、4タイプの間取りをご用意しました。LDKの一部の壁には、空間に上質な彩りをプラスするアクセントクロスやタイルをあしらっています。

◇計画概要

※当リリース内の計画概要やパースなど、すべて現在の開発段階の内容であり、変更される場合があります。

【会社概要】

社 名：株式会社プレジオ

本社所在地：大阪府大阪市中央区南船場一丁目18番11号

代表取締役：上山 祐平

設 立：2008年1月

事業内容：建設業及び土木建築工事

建築のデザイン

設計・施工管理

不動産の総合コンサルティング

不動産の総合デベロップメント

H P：https://pregio.co.jp/