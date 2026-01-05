¡Ö¥×¥ì¥¸¥ª¥·¥êー¥º¡×¤ÎÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥×¥ì¥¸¥ªÉÛ»ÜASIANⅡ¡×¿·ÃÛ¹©»öÃå¹©¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¸¥ª¡ÊËÜ¼Ò¡§ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾å»³¡¡Í´Ê¿¡Ë¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÅìÂçºå»ÔÂÂå¿·Ä®¤Ë¤ª¤±¤ë¿·ÃÛÄÂÂß¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó·×²è¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡Ö¥×¥ì¥¸¥ªÉÛ»ÜASIANⅡ¡×¤Ë·èÄê¤·¡¢2026Ç¯1·î5Æü(·î)¤ËÃå¹©¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢½×¹©¤Ï2027Ç¯6·î¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅöÊª·ï¤ÎºÇ´ó¤ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÉÛ»Ü¡×±Ø¤Ï¶áÅ´ÂçºåÀþ¤ÈÆàÎÉÀþ¤¬¸òº¹¤¹¤ëÅìÂçºå»Ô¤Î¸òÄÌµòÅÀ¤Ç¤¹¡£¶áÅ´ÆàÎÉÀþ¤òÍøÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡ÖÂçºåÆñÇÈ¡×±Ø¤Þ¤ÇÌó£¹Ê¬¤È¤¤¤¦Áá¤µ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢ÄÌ¶Ð¤äÇã¤¤Êª¤Ë¡¢ÂçÊÑÊØÍø¤ÊÎ©ÃÏ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢±Ø¼þÊÕ¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¤ä°û¿©Å¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍøÊØÀ¤Î¹â¤¤¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³°´Ñ¡¡¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹¡Û
¥¢¥¸¥¢¥ó¥ê¥¾ー¥È¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿³°´Ñ¤Ï¡¢½Å¸ü¤ÊÀÐÀÑ¤ß¤Î¥Õ¥¡¥µー¥É¤È¡¢¥¬¥é¥¹¼êÀ¢¤Î·Ú¤ä¤«¤ÊÈ´¤±´¶¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¾å¼Á¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ï¡¢Æî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¿¢ºÏ¤òÇÛ¤·¡¢Ìþ¤·¤Î¶õ´Ö¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼«Á³ÁÇºà¤È¥â¥À¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿³°´Ñ¤Ï¡¢µ¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´¤òËþ¤¿¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê·Ê¿§¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¡¡¥¤¥áー¥¸¥Ñー¥¹¡Û
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥Ûー¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ê¸½ÃÏ¤Î¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¼êÄ¦¤ê¤Î¥¹¥Èー¥ó¥«ー¥Ó¥ó¥°¤òÀßÃÖ¤·¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÚÄ´¥¿¥¤¥ë¤Î¾²¤ä¥é¥¿¥óÄ´¤Î²È¶ñ¡¢Å·°æ¤Î¥ê¥¾ー¥È¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤òÈóÆü¾ï¤ÎÌþ¤·¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£º¸¼ê¤Ë¤Ï¿å¤Î¤»¤»¤é¤®¤ò´¶¤¸¤ëÊ®¿å¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¿å²»¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ë¤ÇÆî¹ñ¥ê¥¾ー¥È¤Î¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤ÊìÔÂô¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¡¢Æü¾ï¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼è¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
´Ö¼è¤ê¤Ï¡¢Ã±¿È¼Ô¤äDINKs¸þ¤±¤Î1LDK¡Ê38.775㎡¡Ë¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µï¼¼Æâ¤Ï¡¢Ãì¤äÎÂ¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ìー¥à¤ò¼¼Æâ¤Ë½Ð¤µ¤Ê¤¤¥¢¥¦¥È¥Ýー¥ëÀß·×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²È¶ñ¤ÎÇÛÃÖ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯Éô²°¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥í¥¢¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¾ÈÌÀ¤òÇÛÃÖ¤·¤¿¤ê¡¢LDK ¤ÎÊÉ¤Î°ìÉô¤ò¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤È¡¢µ¡Ç½À¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡þ·×²è³µÍ×
¢¨Åö¥ê¥êー¥¹Æâ¤Î·×²è³µÍ×¤ä¥Ñー¥¹¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ù¤Æ¸½ºß¤Î³«È¯ÃÊ³¬¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼Ò¡¡¡¡¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥ì¥¸¥ª
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÆîÁ¥¾ì°ìÃúÌÜ18ÈÖ11¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾å»³ Í´Ê¿
Àß¡¡¡¡¡¡Î©¡§2008Ç¯1·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§·úÀß¶ÈµÚ¤ÓÅÚÌÚ·úÃÛ¹©»ö
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡·úÃÛ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Àß·×¡¦»Ü¹©´ÉÍý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»º¤ÎÁí¹ç¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÉÔÆ°»º¤ÎÁí¹ç¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥×¥á¥ó¥È
H¡¡¡¡¡¡P¡§https://pregio.co.jp/