日本ヨガアーサナスポーツ連盟（JYSF）は、ヨガを起源とする国際競技「ヨガアーサナ（Yogasana）」の日本代表育成に向け、新たな選手募集およびオンライン説明会の開催を開始いたしました。ヨガアーサナは、ヨガの伝統を基盤としながら、柔軟性・筋力・集中力・精神性を総合的に評価する競技スポーツとして現在、世界各国で競技化・国際化が進められています。

■ 大会日程・概要大会名：第1回ヨガアーサナ世界大会（1st WORLD YOGASANA CHAMPIONSHIP）開催日程：2026年3月23日（月）～3月27日（金）開催地：インド・ムンバイ（World Yogasana主催）募集対象：選手／ジャッジ／サポートスタッフ（各カテゴリ）参加費：\50,000（税込）（※大会登録費・現地宿泊・滞在費（食事付）含む。渡航費・保険等は自己負担）本大会は世界各国のアスリートが技を競い合う記念すべき国際大会です。

■ 選手募集についてJYSFでは、ヨガアーサナに挑戦したい方を幅広く募集しています。年齢１０歳～５４歳・性別不問、ヨガ経験者・ジュニア世代の参加も歓迎ジャッジ・スタッフ希望者も募集中競技経験の有無は問いません。※ 詳細は JYSF 公式サイトをご覧ください。

■ オンライン説明会（参加無料）世界大会・選考プロセス・育成体制について、分かりやすく解説するオンライン説明会を開催します。【説明会日程（予定）】2026年1月9日（金） 20:00～2026年1月11日（日） 09:00～ 2026年1月14日（水）20:00~※ それぞれ約1時間程度を予定しています。※ 初めての方でもお気軽にご参加いただけます。■ ヨガ × スポーツ × 国際舞台JYSFは、ヨガを競技スポーツとして普及し、世界大会への日本代表選手を育成することを目指しています。選手ひとりひとりの挑戦を、日本から世界へつなげます。

■ 団体概要団体名：日本ヨガアーサナスポーツ連盟（JYSF）活動内容：競技普及・選手育成・大会運営・国際大会派遣 など■ お問い合わせ・説明会申込説明会申込フォームURLhttps://jysf.jp/1stworldyogasanachampionships_info/公式サイトhttps://jysf.jp/