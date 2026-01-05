GetPairr（ゲットペアー）は、車内のナビ・アプリ・エンタメを11インチの大画面で見やすく使えるポータブルディスプレイオーディオ 「GetPairr Vista 2.0」 を、期間限定でお得にお試しいただけるキャンペーンを実施します。設置して電源をつなぐだけで、車内に“もうひとつの見やすい画面”が増え、日常の運転時間をより心地よくアップデートします。

■ 製品概要

GetPairr Vista 2.0は、車内の操作を見やすく整える11インチポータブルディスプレイオーディオです。ダッシュボードに設置して電源をつなぐだけで使い始められ、通勤・送迎・週末ドライブまで幅広いシーンで活躍します。また、ワイヤレスCarPlay／Android Autoに対応。初回にスマホとペアリングしておけば、次回以降はケーブル接続の手間を減らし、乗り込んだらスムーズにナビ・音楽・通話などを利用できます。さらに本体にはAndroid 15を搭載し、アプリ追加も自由。Gemini音声アシスタントによる目的地検索やルート設定を声で行いやすく、内蔵GPS＋2画面分割（PIP）で“使いやすさ”を一段と高めました。

■ 製品割引情報（プロモコード：15%OFF）

【GetPairr Vista 2.0】Amazon Smileセール価格：25,600円さらにプロモコード入力で：15%OFF → 21,760円（クーポン併用可）プロモコード：9ED6838T有効期間：2026年1月5日 00:01（JST）～ 2026年1月31日 23:59（JST）商品リンク： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQT5M1FR

■ 主な機能

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=nAtLfNQiNYg

① Android 15×Google Playで、車内を“自分の使い方”に合わせやすく

Android 15を搭載し、アプリの互換性・安定性を重視した設計です。起動や画面切替も快適に使えるよう配慮し、日常利用でも扱いやすい操作感を目指しました。またGoogle Play対応のため、地図・音楽・動画など必要なアプリを追加してカスタマイズ可能。通勤はナビ中心、休日はエンタメも…と、シーンに合わせて使い分けできます。

② ワイヤレスCarPlay／Android Auto＋Gemini音声操作で、ケーブルの手間と操作負担を軽く

ワイヤレスCarPlay／Android Autoにより、スマホのナビ・音楽・通話・メッセージなどを車内で手軽に使用できます。初回のペアリング後は、乗車のたびのケーブル接続を減らし、スムーズに使い始められるのが特長です。さらにGemini音声アシスタントで、「近くの駐車場」「○○まで最短で」「途中でコンビニに寄って」など自然な声かけで、目的地検索やルート設定、経由地追加まで行いやすくします。

③ 内蔵GPS＋2画面分割（PIP）で、移動中の見やすさを強化

GPSを内蔵しており、Wi-Fi接続後に地図アプリを入れることで、端末側でナビとして使うことも可能です。また2画面分割（PIP）に対応し、ナビを見ながら別アプリを併用するなど、車内での“見やすさ・使いやすさ”を高めます。

④ DC12～24V対応で、乗用車からSUV・ミニバン・バン・トラックまで幅広く

一般的な車載電源（DC12～24V）に対応し、日常の乗用車はもちろん商用車などでも使用しやすい設計です。※車両の電源仕様・搭載機器により一部対応できない場合があります。

■ 仕様

ディスプレイ：IPS 11インチCPU：5コアメモリ／ストレージ（RAM＋ROM）：3GB＋64GBOS：Android 15Google Play ストア：対応（アプリを自由にインストール可能）内蔵GPS：搭載音声アシスタント：Gemini 対応分割表示（PIP／2画面）：制限なし

■ 最後に

GetPairr Vista 2.0は、11インチの大画面で情報を見やすく整理し、運転中の“操作のしづらさ”をできるだけ軽くすることを目指したポータブルディスプレイオーディオです。通勤や送迎などの毎日から、週末のドライブやロングトリップまで。GetPairrは、車内時間をもっと心地よくする新しい選択肢を提案します。

■ キャンペーン情報（再掲）

プロモコード：9ED6838T内容：15%OFF（クーポン併用可）価格：25,600円 → 21,760円期間：2026年1月5日 00:01（JST）～ 2026年1月31日 23:59（JST）

https://www.amazon.co.jp/dp/B0FQT5M1FRYouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=U2WHqpJbvcQ