【Mobage急上昇ランキング】正月三が日連続1位獲得！『エルダーサインAwakening』、ゲーム再開の経緯を公開
株式会社ギグビーイング（本社：東京都渋谷区、代表取締役：加藤 拓）は、Mobageにて配信中のクトゥルフ神話×TCG『エルダーサインAwakening』が、2026年1月1日（木）から1月3日（土）の正月三が日にわたり、「Mobage 急上昇ランキング」で連続1位を獲得したことをお知らせいたします。
また、この快挙を記念し、代表取締役の加藤 拓が、9年ぶりにゲーム開発を再開した経緯と、本作に込めた想いを綴ったnote記事についても改めて発表いたします。
1. Mobage急上昇ランキングで正月三が日連続1位を獲得
『エルダーサインAwakening』は、2025年12月3日の配信開始以来、多くのユーザー様にご支持をいただいております。特に、2026年の正月三が日（1月1日、1月2日、1月3日）においては、Mobageの「急上昇ランキング」で連続して1位を獲得いたしました。
このランキングは、短期間でユーザーの注目度が急上昇したタイトルが選出されるものであり、本作が年末年始の期間に多くの新規ユーザーに受け入れられたことを示しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338330&id=bodyimage1】
2. 代表取締役 加藤 拓が語る、9年ぶりのゲーム再開と「定時更新型ゲーム」への想い
本作の快進撃を受け、ギグビーイング代表取締役の加藤は、自身のnoteにて『エルダーサインAwakening』の再始動に至るまでの経緯と、ゲーム開発にかける情熱を語っています
かつてMobageでヒットした「エルアーク」の開発経験を振り返り、「1日8時間貼り付いてやりこみするMMO RPGとは一線を画し、社会人でもいっしょにプレイすることのできるオンラインRPG」として、本作のベースとなる「定時更新型ゲーム」の魅力を強調しています。
「学生時代は1日8時間でもゲームをプレイしていたユーザーも、帰りの電車や休憩中の5分の積み重ねで、トッププレイヤーになる可能性がある、という点では、やりこみ、熱中できるゲームに仕上がったと思っている。」
本作は、忙しい現代のユーザーのライフスタイルに合わせた「1日2回5分だけプレイ」という設計思想を継承しつつ、クトゥルフ神話の世界観と、戦略性の高いTCG要素を融合させています。
■note記事 エルダーサインAwakening!定時更新型ゲームをもう一度｜かとたく（ギグビーイング）
https://note.com/takukato_gb/n/n543b0fcc16c9
■『エルダーサインAwakening』とは
『エルダーサインAwakening』は、2012年から2016年まで運営されていた『エルダーサイン』が9年の時を経て再始動したタイトルです。クトゥルフ神話をモチーフにした世界観で、朝と晩の2回の更新時間に合わせて行動をセットする「定時更新型」のオンラインRPGです。
プレイヤーは、カードを収集・強化し、属性やスキルを駆使してオリジナルデッキを構築。他のユーザーとの戦略的なバトルや、ユニオンメンバーとの協力プレイを楽しむことができます。
＜ゲーム情報＞
■タイトル名 ：エルダーサインAwakening
■ジャンル ：クトゥルフ神話×TCG
■対応端末 ：iOS／Android／PC
■配信URL ：
「Mobage」
https://g12027332.sp.pf.mbga.jp
※ゲームをプレイするには、 Mobageへの登録が必要
「ゲソてん by GMO」
https://gesoten.com/games/game/9179
※ゲームをプレイするには、「ゲソてん by GMO」への登録が必要
■価格 ：基本無料（ゲーム内課金あり）
■推奨ブラウザ ：Safari/Chrome/Edge/Firefox 最新バージョンにて動作検証済み
■会社概要
商号 ：株式会社ギグビーイング
設立 ：2019年5月
資本金：300万円
URL ： https://gigbeing.com/
配信元企業：株式会社ギグビーイング
