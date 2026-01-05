StreamFab 7 for Mac、12/23公開──Windows版の好評を受け、Macユーザー待望の最新世代へ
StreamFabは2025/12/23、動画ダウンロードソフトの最新世代「StreamFab 7 for Mac」を正式リリースしました。12月初旬に先行公開されたWindows版は、操作画面の分かりやすさと高画質（4K）への対応を軸に評価が広がり、SNS・レビューサイト・ユーザーコミュニティを中心に反響を獲得しました。その一方で、Mac環境で同様の体験を求める声は早い段階から多く寄せられており、「同じUIで使いたい」「管理画面の動線をMacでも整えてほしい」「ホームや並び替えなどをもっと自分流にしたい」といった具体的な要望が蓄積されていました。
今回のMac版は、単にWindows版の機能を移植するのではなく、「Macで迷いなく使えること」「日常的な操作が短い導線で完結すること」「ダウンロード管理が整理されていること」を優先して設計。UIの全面刷新に加え、テーマ切替やナビゲーションの折りたたみ、ホームのカスタマイズ、サイトアクセスの効率化など、実際の利用頻度が高い領域を中心にアップデートしています。
特に、ユーザーが最初に触れるホーム画面は、最大24件までストリーミングサービスを登録できるカスタマイズ機能を搭載。よく使うサービスを手元に集約し、探す時間を減らすことを目的としています。さらに「VIP」「YouTube」「成人向け」などのページでは、表示するサービスの並び順をユーザーが自由に整えられるようになり、利用スタイルに合わせた最適化が可能になりました。
操作面では、ライト／ダークのテーマ切替に対応し、時間帯や作業環境に合わせた視認性を確保。折りたたみ可能なナビゲーションにより、ブラウズ／確認領域を広く取り、情報密度が高い場面でも見やすさを維持します。また、新たに「お気に入り」機能を追加し、頻繁に訪れるサイトへワンクリックでアクセスできるほか、「新しいタブ」機能により新規サイトの利用開始もスムーズになりました。
加えて、ダウンロード管理の煩雑さを抑えるため、従来分かれていた「ダウンロード中／ダウンロード済み」表示をダウンロード画面に統合。画面移動の回数を減らし、管理を一箇所で完結できるようにしています。アカウント周りも「マイアカウント」として左下に整理し、操作の迷いを減らしました。ユーザーアイコンのカスタマイズにも対応し、今後はユーザーセンター／フォーラムのアイコンと同期する予定です。
StreamFabは今後も、ダウンロードエンジンの最適化と対応サービスの拡充を継続し、より高速でストレスの少ない利用体験を提供していきます。
ダウンロードセンター
https://dvdfab.org/download.htm
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338296&id=bodyimage1】
配信元企業：日進斗金合同会社
