Ã±¤Ê¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ä¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è´ÆÆÄ¤òÄ¶±Û¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è»Ë¤ÎÊÑ³×¼Ô¡¢¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÂåÉ½³Ê¡¦ÂçÅì¸
2025Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÂçÅì¸´ÆÆÄ¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎÊ¸Ì®¤òÆ§½±¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤½¤Î¤â¤Î¤òºþ¿·¤¹¤ë³×¿·À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¤Î£±£²·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç²¬ÅÄ½Ú°ì»á¡¦²£ÉÍÎ®À±»á¤é¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Âè3°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃíÌÜÅÙ¡¦¼ÂÎÏ¡¦Â¸ºß´¶¤ÎÌÌ¤Ç¾å°ÌÁØ¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¥¹¥¿ー¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢12·î30Æü¤Î¤Ê¤é¤Þ¤Á¥·¥¢¥¿ーÀÄÃ°ºÂ¤Ç¤Î¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¤Î¾å±Ç¤äÉñÂæ°§»¢¤Î³èÆ°Åù¤Ë¤è¤ê¡¢2025Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Î³èÆ°¤äÇÛ¿®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢É¾²Á¼´¤ÏÂç¤¤¯Å¾´¹¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½¾Íè¤ÎÆüËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤¬½Å»ë¤·¤Æ¤¤¿¥¹¥Ôー¥É¤ä½êºî¤ÎÈþ¤·¤µ¤ËÂÐ¤·¡¢ÂçÅì´ÆÆÄ¤Ï¡¢ÆùÂÎ¤Î¼ÁÎÌ¡¦¥Ñ¥ïー¤Ë¤è¤ëÂÇ·â¤Î½Å¤ß¡¦À¸¿È¤ÎÇË²õÎÏ¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ¤ò³Ë¿´¤È¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤òÂÎ·Ï²½¡£
¤³¤ÎÉ½¸½ÎÎ°è¤ò¡ÈÁÏ»Ï¡É¤·¤¿ÅÀ¤¬¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¡¢Ç¯Ëö»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ö¿·ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Ã¥×¡×――¼Â¼Á1°Ì¤ÈÉ¾²Á¤·ÆÀ¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼ç±é¡¦´ÆÆÄºî¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡Ù¤Ç¤Ï¡¢±¿Á÷¶È¤Ç¤Î¼ÂÂÎ¸³¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¼Ò²ñÅª¥Æー¥Þ¤ò¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ÈÍ»¹ç¤·¡¢¸ä³ÚÀ¤È¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¼Ò²ñÇÉ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·µ¡¼´¤òÄó¼¨¡£ºîÉÊÌÌ¤Ç¤âÆÈ¼«À¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿Æ°¤¤Èµ»½Ñ¤Î·ÏÉè¤ËÃ«³À·ò¼£»á¤é¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢
ÂçÅì¸´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Æ§¤ÎÂçÎ¦¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤¿¥³¥í¥ó¥Ö¥¹ÅªÊÑ³×¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÀ¸¿È¤Î¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÉ½¸½¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÂçÎ¦¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤ÄÂ¸ºß¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
2025Ç¯Ëö¡¢ÂçÅì¸´ÆÆÄ¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¾å¤Î½ç°Ì¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢É¾²Á´ð½à¤½¤Î¤â¤Î¤ò¹¹¿·¤·¤¿¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯°Ê¹ß¤â¡¢ÆüËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è¤Î¿Ê²½¤òÊý¸þ¤Å¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man¡¡¡¡Ken Daito¡ÊÂçÅì¸¡Ë
¡Ê¥«¥ó¥Õー¥¢ー¥à¥ì¥¹¥éー¤ÎÀï»Î¡Ë
Ken Daito is known as a "Kung Fu Arm Wrestler," fusing martial arts with the real power of an arm wrestling champion.The Kung Fu Arm Wrestler's Fighting Man.
¡ÖKen Daito is a 'Power Action' star - a unique power-based action actor and genre pioneer who has developed "Power Manifesting Way" ¡ÊRikugen-do¡Ë, a style that fuses his background as an arm wrestling champion with his own martial arts and philosophy.¡×
¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×´ÆÆÄ¡¦¼ç±é¤Î¥Ñ¥ïー·Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀè¶î¼Ô¤Ç¤¢¤ëÂçÅì¸¤µ¤ó¤Ï¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¸µÆüËÜ²¦¼Ô¡¢Á´À¹´ü¤ÎÁ°ÏÓ¤ÎÂÀ¤µ¤Ï£´£µ¥»¥ó¥Á¡¢ÂçºåÉÜ¥¢ー¥à¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Ï¢ÌÁ¸µÍý»ö¡¢°®ÎÏÍÌ¾¿ÍÌ¾Êí·ÇºÜ¼Ô¡¢ÆüËÜ¥¢¥¯¥·¥ç¥óÇÐÍ¥°®ÎÏNo.1Åù¡¢¥«¥ó¥Õー¥¢ー¥à¥ì¥¹¥éー¤Î°ÛÌ¾Åù¤Ç°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó±Ç²è´ÆÆÄ¤Ç¤¹¡£
Æ´¤ì¤ÎÁÒÅÄÊÝ¾¼¤µ¤ó¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¯¥é¥ÖÂçºå¤Ç½¤¶È¤·¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¡¢¥Ñ¥ïー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥í¥¦¡ÊÎÏ¸½Æ»¡Ë¤ò£±£¹£¹£¸Ç¯¤ËÁÏ°Æ¡¢±¿Á÷¶È¤Ç¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È·Ð¸³¤¬±Ç²è¡Ö～±¿Á÷¥É¥é¥´¥ó～¥Ñ¥ïー¥É¿Í´Ö¥Ð¥È¥ë¥¯ー¥ê¥¨¡×¤ÎÁÏºî¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£²£°£²£¶Ç¯£¸·î¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Ð¥êÅç¤Ç¤Î¶µ°éµ¡´Ø¤Ç¤Î¾å±Ç¤È·Ý½Ñº×¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·èÄê¡£
£²£°£²£¶Ç¯¡¡DVDÀ©ºî¡¢U-NEXTÇÛ¿®¤â·èÄê¡£
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§PAG»öÌ³¶É¡¡¥Ñ¥ïー¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥°¥í¥¦
