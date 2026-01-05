【ソフトテニス】プレゼント企画！　ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会のプレミアムシートペアチケットが当たる！

アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）は2026年1月18日に開催される大型ソフトテニス大会「ルーセントカップ 第66回 東京インドア 全日本ソフトテニス大会」に特別協賛いたします。

このたび大会の開催を記念して、プレミアムシートのペアチケットがもらえる『1月18日開催 東京インドア2026 プレミアムシートで観戦しよう！キャンペーン！』をルーセント公式Xならびに公式Instagramで開催いたしました。

キャンペーンの期間は2025年12月27日から2026年1月5日までとなります。
キャンペーンの概要は下記URLからご確認ください。

＜キャンペーン概要＞

■LUCENT OFFICIAL BLOG
https://lucent.hatenablog.jp/entry/2025/12/27/1
（2025年12月27日公開）


■X　投稿URL
https://x.com/LUCENT_JP/status/2004840453863284966

■Instagram　投稿URL
https://www.instagram.com/lucent_sports/p/DSwtctUAQ3a/

キャンペーンの期間：
2025年12月27日（土）～2026年1月5日（月）

ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会

「ルーセントカップ 第66回東京インドア 全日本ソフトテニス大会」は2026年1月18日（日）に東京体育館（東京都渋谷区）で開催されます。2025年の国内の主要な大会で優秀な成績を収めた男女8ペアが出場し、頂点を競う大会です。予選リーグ戦（2ブロック）を行い、各ブロック1位、2位によるトーナメントを実施します。

＜東京インドア　出場選手（男子）＞
橋場 柊一郎・菊山 太陽（法政大学）
品川 貴紀・早川 和宏（福井県庁）
浅見 竣一朗・安達 宣（早稲田大学）
内本 隆文・上松 俊貴（NTT西日本）
上岡 俊介・丸山 海斗（Up Rise・one team）
中村 悠峰・岡田 侑也（明治大学）
矢野 颯人・内田 理久（NTT西日本）
片岡 暁紀・黒坂 卓矢（日本体育大学）

＜東京インドア　出場選手（女子）＞
高橋 偲・岩倉 彩佳（どんぐり北広島）
長谷川 憂華・辻倉 奈津（ワタキューセイモア）
浪岡 菜々美・久保 晴華（ナガセケンコー）
前田 梨緒・中谷 さくら（明治大学）
天間 美嘉・左近 知美（日本体育大学）
佐藤 心美・青木 夕佳（早稲田大学）
天間 麗奈・前川 愛生（東北高校・広島翔洋高校）
原口 美咲・宮前 希帆（ワタキューセイモア）

観戦チケットは『2階指定席』、『2階自由席（一般、大学生以下）』、『3階自由席（一般、小中学生）』があり、いずれもルーセントの通販サイト「ルーセントウェブストア（https://lucent-goods.shop-pro.jp/）」にてご購入いただけます。

＜チケット販売価格＞
２階指定席　前売券　　　2,500円
　　　　　　当日券　　　2,900円

２階自由席　前売券（一般）　　　　 2,000円
　　　　　　当日券（一般）　　　　 2,500円
　　　　　　前売券（大学生以下※1）1,500円
　　　　　　当日券（大学生以下※1）2,000円

３階自由席　前売券（一般）　　　1,000円
　　　　　　当日券（一般）　　　1,500円
　　　　　　前売券（小中学生※2） 500円
　　　　　　当日券（小中学生※2） 800円

大会の入場チケットはルーセントウェブストアで販売中です。
■ルーセントカップ第66回東京インドア全日本ソフトテニス大会 観戦チケット