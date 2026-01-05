【高2の冬が合否を分ける】四谷学院、高2生対象『合格準備講座』1月8日開講直前～対話型授業で「わかる」から「できる」へ
大学受験予備校「四谷学院」（本社：東京都新宿区）は、2026年1月8日より高校2年生を対象とした『合格準備講座』を開講します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000338209&id=bodyimage1】
■高3からのスタートでは準備期間が不足する実態
2025年11月の発表以降、多くの高校2年生とその保護者から関心が寄せられています。現役合格者の約65％が高2の冬までに受験準備を開始しているというデータがある一方で、多くの高校生は「高校3年生になったら受験生」と考えています。しかし、高3の4月から受験勉強を始めた場合、大学入学共通テストまでの準備期間は約9ヶ月しかありません。一方、高2の1月から始めれば、準備期間は約12ヶ月確保できることになり、この「3ヶ月の差」は、基礎固めと応用力養成の両方を行うには決定的な違いとなります。
■現役合格のためには浪人生との学力差を乗り越える必要がある
現在の大学受験においては、浪人せず現役で大学へ入学しようとする現役合格志向が強まっています。総合型選抜などをはじめとする多様な入試制度の増加も拍車をかけています。しかし、現役合格するためには、浪人生との競争に勝ち抜く必要があります。近年、浪人生の総数自体は減少傾向にありますが、これは「戦いやすくなった」ことを意味するわけではありません。浪人生は難関大学を中心に受験する傾向が強く、むしろ競争相手としてのレベルは高まっています。
浪人生はすでに一通りの学習を終えており、復習や苦手科目の強化にも十分な時間をかけることができますが、現役生の場合、高3で新たな学習内容も加わるため、高2までの復習と高3の学習、さらに入試対策を並行して進める必要があり、学習負荷が一気に高まることになります。結果として、基礎の穴を埋めきれないまま本番を迎えるケースが少なくありません。
■「現役生はぎりぎりまで伸びる」は本当か？
「現役生はぎりぎりまで伸びる」という言葉を聞いたことがあるかもしれません。これは事実です。しかし一方で、受験学年である高校3年生秋の模試結果と、実際の入試合否結果の相関関係を分析すると明確な傾向が見られ、偏差値が高い順に合格率は高くなります。そして重要なのは、どの大学においても「一定の偏差値ライン」を下回ると合格者がほとんど出なくなるという事実です。つまり、高校3年生秋の時点で、合格最低ラインにまで成績を伸ばしておく必要があるということです。
そして、秋の模試で結果を出すということは、実質的には夏までに勉強の成果を出さなければなりません。ここから逆算すると、受験勉強に使える期間は多くの人が思っているよりもずっと短いのです。
■高2の冬が「早すぎない」理由
高2の冬は、高校生活にも慣れ、学習習慣が定着している時期です。部活動も高2の終わりから高3にかけて引退時期を迎えるため、生活スタイルの切り替えとして自然なタイミングといえるでしょう。また、高2までの学習内容は大学入試の基礎部分を占めており、この時期に総復習と弱点補強を行うことで、高3からの応用学習がスムーズに進む土台をつくることができます。
「まだ高２、まだ早い」という心理的なハードルがある一方で、この時期から受験準備を意識的に始める生徒の難関大学への合格率は高い傾向にあります。学習環境が整い、意欲的な仲間に囲まれることで、自然と勉強への姿勢が変化していくケースも報告されています。
■『合格準備講座』の５つの特徴
1. 対話型授業による理解度の個別把握
プロ講師が生徒一人ひとりの理解度を確認しながら進める対話型授業を採用。講師との距離が近く、疑問をその場で解消できる環境が特徴。
