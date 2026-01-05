こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【横浜商科大学】 特別招聘教授に 前川喜平氏・佐々木健氏 が就任
〜建学の精神と校歌に込められた「人の世の幸いのために」を社会へ、次代へ繋ぐ〜
横浜商科大学（理事長 吉原毅）は、社会との関係性を一層強化し、本学の理念と活動を広く発信することを目的として、新たに「特別招聘教授」の称号を新設いたしました。その第一弾として、元文部科学事務次官の前川喜平氏、および本学卒業生で株式会社茶来未代表取締役の佐々木健氏が就任いたしましたことをお知らせいたします。
両氏は、本学を応援するチームの一員として、学内の講演や広報活動を通じ、創立者・松本武雄先生による建学の精神「安んじて事を托さるる人となれ」、そして校歌に込められた「人の世の幸いのために」という願いを、現代社会で実践する大学を目指し、発信していただきます。 直近では1月31日開催の新春特別講演会への登壇を予定しております。
《特別招聘教授について》
●特別招聘教授
・前川 喜平 氏
・佐々木 健 氏
●期間：2026年1月1日〜2026年12月31日
《特別招聘教授の紹介》
■前川 喜平 （まえかわ きへい） 氏
元文部科学事務次官／教育評論家
• 経歴:
1955年奈良県生まれ 。東京大学法学部卒業後、1979年に文部省（現・文部科学省）入省 。初等中等教育局長、文部科学審議官を経て、2016年に事務次官に就任 。2017年の退官後は、自主夜間中学でのボランティア活動や全国での講演を通じ、一市民の立場から「個人の尊厳」と「教育の機会均等」を重視する提言を続けている 。
• 就任にあたってのコメント:
「この度、横浜商科大学より特別招聘教授という大役を仰せつかり、教育に携わる一人として責任の重さに身の引き締まる思いです。創立者・松本武雄先生の建学の精神「安んじて事を托さるる人となれ」そして「人の世の幸いのために」という校歌に込められた想いは、教育の本質を射抜く尊い教えです。私が考える「幸い」とは、一人ひとりがかけがえのない個人として尊厳を保ち、自由に学び、生きられることに他なりません。教育は国家や経済の道具ではなく、個人の幸福のためにあるべきです。混迷する現代、学生が権威に盲従せず自ら問いを立てる知恵を育めるよう、行政での経験を糧に対話を通じて誠心誠意努めてまいります。」
■佐々木 健 （ささき けん） 氏
株式会社茶来未 代表取締役／茶師
• 経歴:
1971 年神奈川県生まれ 。横浜商科大学卒業後、調理師として中国料理の道に進み、1999年個人事業主として起業。現在は日本茶メーカー「茶来未」にて独自の製茶技術を確立し、世界緑茶コンテストで最高金賞など受賞歴多数。国内外で高い評価を得る。藤沢市を拠点に、商品開発や卸売、お茶文化の啓蒙活動を精力的に展開している。
• 就任にあたってのコメント:
「この度、母校より特別招聘教授という身に余る大役を仰せつかり、身の引き締まる思いです。振り返れば、私たちの学びの原点には、常に松本武雄先生の「安んじて事を托さるる人となれ」という建学の精神がありました。学問や技術は、それ自体が目的ではなく、人々の幸福に寄与してこそ真の価値を持つ、校歌に込められた「人の世の幸いのために」は、混迷を極める現代社会において、この言葉の重みはかつてないほど増しています。実社会で培ってきた私の経験を、次代を担う学生たちに繋ぐとともに、松本先生の精神を羅針盤として、真に豊かな社会の実現に貢献できるよう、誠心誠意努めてまいる所存です。」
《1/31（土）新春特別講演会について》
前川氏、佐々木氏が登壇する特別講演会の詳細は、こちらのページをご覧ください。
https://www.shodai.ac.jp/news-topics/events/663-2/
▼本件に関する問い合わせ先
IR・情報メディア部IR課 大学広報担当
高橋 寿佳
住所：横浜市鶴見区東寺尾４丁目１１−１
TEL：045-583-9058
メール：pr_office@shodai.ac.jp
