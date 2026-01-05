全国初！「住みたい田舎」ベストランキングで“6年連続全部門1位”を獲得（大分県豊後高田市）





大分県豊後高田市は、令和8年1月5日発売の宝島社『田舎暮らしの本』2月号「2026年版 第14回 住みたい田舎ベストランキング」で、「人口3万人未満の市」のうち、全世代対象の総合部門のほか、若者世代・単身者、子育て世代、シニア世代すべての部門で第1位に選ばれました。

©宝島社『田舎暮らしの本』2026年2月号、「2026年版住みたい田舎ベストランキング」

このランキングは、全国の市町村を対象に宝島社が独自のアンケートを実施した結果により決定されたもので、人口規模に分けてランキングされています。

全世代対象の「総合部門」のほか、「若者世代・単身者部門」「子育て世代部門」「シニア世代部門」の４つの部門で移住地として魅力的な市町村を人口規模ごとにランキングで紹介しており、大分県豊後高田市は全国で初めて6年連続で全部門第1位と、高い評価を受けました。

豊後高田市はこのランキングで初代「第1位」を獲得しており、その後もベスト3以内のランクインを続け、全国で唯一「14年連続ベスト3」を達成しています。（※豊後高田市調べ）

【全国初】6年連続全部門第1位！－宝島社「2026年版第14回住みたい田舎ベストランキング」－

全国トップレベルの子育て支援

0歳から高校生まで“無料”の子育て支援

・妊産婦医療費（※1）や妊産婦健診（※2）が無料

・子ども医療費が無料（0歳～高校生まで）（※1）

・幼稚園授業料や保育料が無料（※3）

・給食費が無料（保育園の副食費、幼稚園・小中学校の給食費）

・市営塾「学びの21世紀塾」が無料

学習：年長～中学生の土曜・放課後の講座、中3夏冬休み特別講座など

体験：各公民館の体験活動や郷土の文化に親しむそば打ち教室など盛り沢山

・高田高校生対象の公設民営塾が無料（平日21時まで）

・高田高校の授業料が無料

所得基準等で国の就学支援金対象外の世帯に授業料を支援（他の県立・私立高校等に通う生徒にも同額を支援）⇒令和7年度から国の制度に移行しました。

・高田高校の希望する生徒へ無料の昼食を提供【NEW！令和7年4月スタート】

※1 保険診療分の自己負担額が対象

※2 市指定項目が対象。妊婦健診14回分（多胎児は21回分）、産婦健診2回分が無料

※3 市外への通園でも無料。また、市立幼稚園は預かり保育も無料

うれしい２つの“祝い金”

・最大200万円の誕生祝い金

第1・2子：10万円、第3子：50万円、第4子：100万円、第5子以降：200万円

※妊娠時と出産時に5万円ずつ支給する国の妊婦支援応援給付金を含みます。また、第3子以降は複数年に分けて支給します。

・1人あたり5万円の入学祝い金

小学校・中学校・高校の入学時に、入学する子ども一人あたり5万円を支給します。

全国トップレベルの子育て支援を「本気」で目指しています！

「移住支援」も大充実！

空き家バンク

「市内の空き家所有者」と「市外在住の移住希望者」のマッチングを行っている本市の空き家バンクは注目度も高く、全国の移住希望者から多くのお問い合わせがあります。

＜主な助成制度＞

・空き家リフォーム事業補助金（最大：改修40万円、不要物撤去10万円など）

登録物件の機能向上のための改修や不要物の撤去等に要する費用の一部を助成

・空き家バンク仲介手数料助成金（上限5万円）

合意した物件の賃貸借契約または売買契約の仲介を市内業者に依頼した際の手数料を助成

・空き家DIY奨励金（上限10万円）

登録物件の所有者や利用者自らが行う改修などに必要な原材料費（木材費のみ）を助成

豊後高田市移住（IJU）支援サイト

無料の定住宅地予約受付中

豊後高田市では、定住人口の増加と地域の活性化を図るため、移住者向けの無償宅地を真玉地域と都甲地域に整備しています。都甲分譲団地は現在2区画申込受付中です。

また、真玉住宅団地は好評につき、第2期分譲を計画中です。

無料宅地予約受付中（都甲住宅団地）

オンライン移住相談会

毎月1回程度、土日祝日を利用してZOOMによるオンライン移住相談会を開催。

通常の現地イベントでは移住担当職員のみの対応ですが、オンラインで実施することで市の農業・就労・起業の担当職員に直接相談することができます。

大好評！オンライン移住相談会（2月7日開催）

令和7年度版ぶんごたかだ定住ガイドブック

「本市での田舎暮らしに関心がある」という移住希望の方のほか、市民の皆さんにもご利用いただける「住まい」「子育て」「教育」「保健」など本市での生活に関する様々な事業をご紹介しています。

190項目にわたる制度や支援で、皆さんの生活を応援しています。





令和7年度版ぶんごたかだ定住ガイドブック

豊後高田市保育園・幼稚園・小中学校ガイドブック

市内にあるすべての保育園、幼稚園、小中学校をご紹介しています。

各園や学校の様子、場所、人数規模などがわかる内容で、土地勘のない移住希望者の方や初めてのお子さんを保育園や幼稚園に入園させる市民の方などにも好評をいただいています。





豊後高田市保育園・幼稚園・小中学校ガイドブック

豊後高田移住（IJU）支援サイト

空き家バンクの情報や先輩移住者の体験談、豊後高田のことを詳しく知ることができる動画などを掲載しています。

豊後高田市移住（IJU）支援サイト