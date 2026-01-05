小峰無線電機株式会社(神奈川県川崎市 代表取締役社長：加藤 健太)は、2026年1月21日(水)より開催される「オートモーティブワールド2026」に出展。新たに開発したPoE対応の受信チップとアンテナが一体となったGNSSユニット「RJX5-PoE」を参考出展いたします。





RJX5-PoE





「RJシリーズ」は、受信チップとアンテナ一体型のGNSSユニットで、付属のUSBケーブルでPCに接続し、簡単に各アプリでデータを確認することができるものです。これまでの製品ラインナップにはL1、L2対応の「RJF9P2」、L6含む3周波対応の「RJFD9P-L6」と「RJCLAS-L6」がございます。L6を受信できると、通信状況が悪くRTK測位では厳しい環境下でも、単独測位での高精度な位置測位が期待されます。





従来のRJシリーズ





今回「第9回鉄道技術展2025」で初披露となる「RJX5-PoE」は、L1、L2、L5を受信可能なタイプで、従来のRJシリーズがUSBケーブルでPCなどにデータを伝送していたのに対して、イーサネットに対応したユニットになります。長距離伝送が可能になり、電源を確保しにくい場所でも、電源供給を受けることが可能です。





横から見たRJX5-PoE





【開催概要】

「オートモーティブワールド2026」

会期 ： 2026年1月21日(水)～1月23日(金) 10:00～17:00

会場 ： 東京ビッグサイト

小間番号： W26-6

URL ： https://www.automotiveworld.jp/tokyo/ja-jp.html#/





オートモーティブワールド2026バナー





【会社概要】

会社名 ： 小峰無線電機株式会社

所在地 ： 神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル5階

代表者 ： 代表取締役社長 加藤 健太

設立 ： 1967年(昭和42年)5月

URL ： https://www.kominemusen.co.jp/

事業内容： アンテナ事業、高周波関連事業、ケーブルアセンブリ事業