入場無料！１/11(日) 餅つき大会＆キャンプファイヤー開催！
2026年1月11日（日）に清水公園 キャンプ場 DAYキャンプエリアにて『餅つき大会』と『キャンプファイヤー』を開催します！どちらも入場無料ですのでぜひお気軽にお越しください。
『餅つき大会』
餅つき体験ができます！
中学生までのお子さまは杵と臼を使った餅つきを体験できます。体験スケジュール①10時～ ②11時～ ③13時～ ④14時～※当日希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。
フォロワーの方へお餅をプレゼント！
清水公園公式Instagramをフォローしている方にお餅をプレゼントします。配付スケジュール①10時～12時 ②13時～15時
配付予定のお餅が無くなり次第終了とさせていただきます。配付は1アカウントにつきお餅2個、お1人様一回までです。※混雑緩和のためフォローしている方のみお餅配付の列にお並びください。※配布するお餅は杵と臼でついたものではありません。Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DSUi_gOkv1g//
『キャンプファイヤー』
大きな焚火が出現！
17時からは木立の中の大きな焚火を眺め、あたたまりましょう。
キッチンカーではマシュマロや飲み物、軽食を販売予定です。休憩スペースにはミニ焚火があるので、焚火を囲んで談笑したり、マシュマロを焼いたり、ホットドリンクを飲んだり、ゆったりとした時間を過ごすことができます。
キャンプファイヤーは17時から20時まで開催いたします。
『WinterMarketも同時開催』
同じくキャンプ場では約30店舗が出店するWinterMarketを開催します。（開催時間9時30分～16時）食べ物やハンドメイドのマーケット、ワークショップ、キッズエリアなど様々なジャンルのお店が大集合！開催日の1月11日「わんわんわん」の日にちなみ、ワンちゃんおやつやグッズの販売もございます。大人も子どももワンちゃんも、皆で楽しめるイベントですのでぜひ一緒にお越しください。※ワンちゃんなどペットは必ずリードかカートのご使用、排泄物の処理をお願いいたします。WinterMarket 運営：株式会社共楽
清水公園の基本情報
住所：千葉県野田市清水906TEL：04-7125-3030FAX：04-7125-1670E-mail：info@shimizu-kouen.comWEB：https://www.shimizu-kouen.com/アクセス：東武アーバンパークライン 清水公園駅下車、西口から徒歩約10分https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97