2026年1月11日（日）に清水公園 キャンプ場 DAYキャンプエリアにて『餅つき大会』と『キャンプファイヤー』を開催します！どちらも入場無料ですのでぜひお気軽にお越しください。

『餅つき大会』

餅つき体験ができます！

中学生までのお子さまは杵と臼を使った餅つきを体験できます。体験スケジュール①10時～ ②11時～ ③13時～ ④14時～※当日希望者多数の場合は抽選とさせていただきます。

フォロワーの方へお餅をプレゼント！

清水公園公式Instagramをフォローしている方にお餅をプレゼントします。配付スケジュール①10時～12時 ②13時～15時

配付予定のお餅が無くなり次第終了とさせていただきます。配付は1アカウントにつきお餅2個、お1人様一回までです。※混雑緩和のためフォローしている方のみお餅配付の列にお並びください。※配布するお餅は杵と臼でついたものではありません。

『キャンプファイヤー』

Instagram投稿 :https://www.instagram.com/p/https://www.instagram.com/p/DSUi_gOkv1g//

大きな焚火が出現！

17時からは木立の中の大きな焚火を眺め、あたたまりましょう。

キッチンカーではマシュマロや飲み物、軽食を販売予定です。休憩スペースにはミニ焚火があるので、焚火を囲んで談笑したり、マシュマロを焼いたり、ホットドリンクを飲んだり、ゆったりとした時間を過ごすことができます。

キャンプファイヤーは17時から20時まで開催いたします。

『WinterMarketも同時開催』

同じくキャンプ場では約30店舗が出店するWinterMarketを開催します。（開催時間9時30分～16時）食べ物やハンドメイドのマーケット、ワークショップ、キッズエリアなど様々なジャンルのお店が大集合！開催日の1月11日「わんわんわん」の日にちなみ、ワンちゃんおやつやグッズの販売もございます。大人も子どももワンちゃんも、皆で楽しめるイベントですのでぜひ一緒にお越しください。※ワンちゃんなどペットは必ずリードかカートのご使用、排泄物の処理をお願いいたします。WinterMarket 運営：株式会社共楽

清水公園の基本情報

住所：千葉県野田市清水906TEL：04-7125-3030FAX：04-7125-1670E-mail：info@shimizu-kouen.comWEB：https://www.shimizu-kouen.com/アクセス：東武アーバンパークライン 清水公園駅下車、西口から徒歩約10分

https://www.google.co.jp/maps/place/%E6%B8%85%E6%B0%B4%E5%85%AC%E5%9C%92%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%B3%E3%83%97