こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
心も体も温まる冬の嬉しいごほうび『とろけるホットパイ』が今年も登場！とろけるホットパイ史上初3層のクリーム！奥深い味わいと食感がクセになる NEW「塩キャラメルアーモンドパイ」
生チョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙のバランス「生チョコクリームパイ」
1月7日(水)から期間限定販売！
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、サクサクのパイ生地に、相性抜群のクリームをたっぷり詰めた大人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」から、昨年大好評をいただいた「生チョコクリームパイ」に加え、初登場の「塩キャラメルアーモンドパイ」を、1月7日(水)より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。
「塩キャラメルアーモンドパイ」は、「とろけるホットパイ」シリーズで史上初となるクリームが3層仕立てになったホットパイです。アーモンドクリームには香ばしいクッキーと細かく砕いて食感も楽しめるアーモンドダイスを散りばめ、ほんのり塩味がアクセントの塩キャラメルクリームと、さらに濃厚なキャラメルフィリングが詰まっています。3種類のクリームが重ねるおいしさと食感のバランスがマッチし、ひと口ごとに違ったおいしさを堪能いただけます。年明けの忙しい合間や冬のリラックスタイムにぴったりなホットスイーツです。
「生チョコクリームパイ」は、チョコレートと生クリームを使用した、生チョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙なバランスのホットパイです。ココアパウダーを練り込んだサクサクのパイ生地に包まれ、ひと口食べると、とろりとなめらかな質感とツヤのある生チョコクリームが口いっぱいに広がります。コクのある味わいで心も体もとろけるような幸せを感じられる一品です。
仕事や勉強の合間、寒い日の外出後など、自分へのご褒美にぴったりのホットスイーツです。
カフェタイムのお供やディナー後のデザートとしてもお楽しみください。
また、1月7日(火)より放映開始となる新TVCM「私のせいじゃない！」篇には、昨年に引き続き伊藤沙莉さんと、マクドナルドのTVCMに初出演となるイワクラさんが“ジム帰り”のシーンで共演します。ふたりが「とろけるホットパイ」の誘惑にあらがえず、思わずお店へ引き寄せられていく様子を、誰もが口ずさめる山本リンダさんの名曲「どうにもとまらない」に乗せてテンポよく描写。俳優さんとお笑い芸人さんのユーモラスな掛け合いと等身大のリアクションが見どころです。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
1月7日(水)から期間限定販売！
※生チョコレートをイメージしたチョコクリームを使用しております。
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、サクサクのパイ生地に、相性抜群のクリームをたっぷり詰めた大人気ホットスイーツ「とろけるホットパイ」から、昨年大好評をいただいた「生チョコクリームパイ」に加え、初登場の「塩キャラメルアーモンドパイ」を、1月7日(水)より全国のマクドナルド店舗にて期間限定で販売いたします。
「生チョコクリームパイ」は、チョコレートと生クリームを使用した、生チョコクリームの甘さとほろ苦さが絶妙なバランスのホットパイです。ココアパウダーを練り込んだサクサクのパイ生地に包まれ、ひと口食べると、とろりとなめらかな質感とツヤのある生チョコクリームが口いっぱいに広がります。コクのある味わいで心も体もとろけるような幸せを感じられる一品です。
仕事や勉強の合間、寒い日の外出後など、自分へのご褒美にぴったりのホットスイーツです。
カフェタイムのお供やディナー後のデザートとしてもお楽しみください。
また、1月7日(火)より放映開始となる新TVCM「私のせいじゃない！」篇には、昨年に引き続き伊藤沙莉さんと、マクドナルドのTVCMに初出演となるイワクラさんが“ジム帰り”のシーンで共演します。ふたりが「とろけるホットパイ」の誘惑にあらがえず、思わずお店へ引き寄せられていく様子を、誰もが口ずさめる山本リンダさんの名曲「どうにもとまらない」に乗せてテンポよく描写。俳優さんとお笑い芸人さんのユーモラスな掛け合いと等身大のリアクションが見どころです。
マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。
数量限定パッケージ