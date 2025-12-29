株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：牛田 圭一、以下リクルート）が運営する国内最大級のヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービス『ホットペッパービューティー』は、お得なポイント還元キャンペーン「ビビビ祭」を2026年2月2日（月）から開催します。キャンペーンに先立ち、事前エントリー受付を2026年1月5日（月）より開始。キャンペーンの事前エントリー開始にあたり、仲 里依紗さんが出演する新CMのWEB配信・TV放映を、同日より開始することをお知らせします。





CMには、“最高の自分”を常に楽しんでいる象徴として仲 里依紗さんが登場。ピンクヘアにイメージチェンジした仲さんが、ネイルやまつ毛パーマ、リラクにエステなど、それぞれのビューティーを楽しむ人たちに出会い、輪が広がっていく様子を通じて、ビューティーを自分らしく楽しむことのワクワク感をドラマチックに描きました。撮影の感想や2026年の抱負、プライベートで挑戦したいことなどを聞いた仲さんへのインタビューと、撮影の裏側を収めたメイキング動画も公開します。

＜『ホットペッパービューティー』CM「ビビビ祭 パレード」篇（30秒） URL＞

https://www.youtube.com/watch?v=kzpHBFjn29M

＜メイキング＆インタビュー動画 URL＞https://youtu.be/CXzBaxE_-Kw

<「ビビビ祭」特設サイト> https://beauty.hotpepper.jp/doc/cp/beautycp/





■「ビビビ祭」について

ポイント最大50％（上限20,000ポイント）を還元

『ホットペッパービューティー』はお客さまへの感謝を込めて、ポイント還元キャンペーン「ビビビ祭」を開催します。第一弾として各対象期間中に事前エントリーを行い、『ホットペッパービューティー』で予約のうえ、サロンにご来店いただいた方を対象に、先着100万予約限定で対象金額の最大50％分（上限20,000ポイント）の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元します。

本キャンペーン期間中、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ1回、合計で最大2回の利用（予約＆来店）が対象、還元ポイントはヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ上限10,000ポイント（合計で最大20,000ポイント）となります。





【概要】





・キャンペーン名称：ビビビ祭

・キャンペーン内容：先着100万予約限定で対象金額の最大50％分（上限20,000ポイント）の「ホットペッパービューティー限定ポイント」を還元

・各対象期間

事前エントリー期間：2026年1月5日（月）～2026年2月4日（水）

予約期間 ：2026年2月2日（月）～2026年2月4日（水）

来店期間 ：2026年2月9日（月）～2026年2月15日（日）

ポイント加算予定日：2026年3月16日（月）頃予定

※本キャンペーン期間中、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ1回、合計で最大2回の利用（予約＆来店）が対象となります。

※還元ポイントは、ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）でそれぞれ上限10,000ポイント（合計で最大20,000ポイント）です。

※ヘアサロンとヘアサロン以外（ネイル・まつげ・リラク・エステ）で、それぞれ複数回の利用（予約＆来店）があった場合、それぞれの対象金額のうち最も高い1回の利用（予約＆来店）のみが対象です。

※対象金額とは、以下(ア)(イ)いずれか低い方の金額を指します。

(ア)予約時に本サービスの予約確認画面上に表示される利用予定のサービスの「合計金額」(予約確認画面上で選択可能なギフト券・ポイント（以下「ポイント等」）の利用前の金額)

(イ)来店時の支払金額にポイント等を加算した金額。（来店時に株主優待や金券類など、ポイント等以外の手段で割引が発生した場合、その割引金額分は来店時の支払金額に含まれません。）

※キャンペーンは予告なく終了する可能性があります。なお、弊社システムの都合上、やむを得ない場合は、先着100万予約を超えて特典適用対象となる場合があります。

※キャンペーン詳細条件等につきましてはウェブサイトをご覧ください。

<「ビビビ祭」特設サイト>https://beauty.hotpepper.jp/doc/cp/beautycp/





■CMあらすじ

ワクワクした表情で街を歩き、ヘアサロンへと入っていく仲さん。入店前はブラウンのミディアムヘアだった髪型が、ピンクのボブヘアへと大胆にチェンジした姿でサロンから出てきます。満足げな表情で足を踏み出し、窓に映った自分を見てまた笑顔に。「ビューティーって、なんだろう？ どんな形でもいい、それぞれが最高の自分を楽しむことでしょ！」というナレーションとともに街に足を踏み出します。ネイルを施され嬉しそうにする女性や、まつ毛パーマに感動する女性、マッサージを受けすっきりした男性、エステでリフレッシュした女性など、街にはビューティーを楽しむ人たちがあふれています。最後には、キラキラと紙吹雪が舞う中、仲さんが笑顔で一言。「日本中に、もっとビューティーを。」





■カットデータ

■『ホットペッパービューティー』CM「ビビビ祭 パレード」篇（30秒）





■公開・配信情報

・『ホットペッパービューティー』CM「ビビビ祭 パレード」篇（30秒・15秒）

・2026年1月5日（月）よりWEB配信、TV放映開始

・1月5日（月）よりYouTube『ホットペッパービューティー』公式アカウント

（https://www.youtube.com/channel/UCUbmXZl62bD9McQDpS7SfKg）でもご覧いただけます。

＜『ホットペッパービューティー』CM「ビビビ祭 パレ―ド」篇（30秒）URL＞

＜『ホットペッパービューティー』CM「ビビビ祭 パレード」篇（15秒）URL＞

https://youtu.be/QhDBUqsBYls





■クレジット情報

・『ホットペッパービューティー』CM「ビビビ祭 パレード」篇





■グラフィック





■撮影の様子

「こんなピンクでCMに出ていいのかな（笑）！？」久しぶりのピンクヘアににっこり

軽やかなブルーデニムのセットアップに身を包み、セットに入った仲さん。撮影はブラウンヘアの状態からスタートしました。仲さんも「これがピンクになるんですか？ 劇的変化（笑）！」と、撮影序盤からピンクヘアへの変化が楽しみな様子。仲さんはプライベートでもピンクのボブヘアを経験済みです。今回のピンクヘアはウィッグで表現しましたが、どんなヘアスタイルも自分のものにする姿はさすがの一言。撮影終了時には「こんなピンクでCMに出ていいのかなとソワソワしちゃって（笑）！」と本音をこぼし、現場を和ませました。





約30人のエキストラとワイワイ撮影！ 5歳の男の子は仲さんのネイルに興味津々

今回のCMは、ピンクヘアに大変身した仲さんや、それぞれのビューティーを楽しむ人たちをみんなで祝福するエキストラの方々とのハッピーな共演シーンも見どころです。老若男女幅広い世代の、約30人の演者が集まり、その中には元気な5歳の男の子の姿も。撮影の合間には、仲さんのきれいなネイルや重ね付けしたアクセサリーに興味津々。大人数で息を合わせる難しい撮影ではありましたが、共演者同士での交流も楽しみながら、和やかな雰囲気で撮影は進行しました。





■特別インタビュー

Q.本日の撮影はいかがでしたか？

エキストラの皆さんと息を合わせて、わー！ってやったり、キラキラのピンクの紙吹雪をいかにきれいに飛ばせるかが重要で、すごく楽しい撮影でしたね。





Q.エキストラの男の子との楽しそうな様子も印象的でした。

すごい元気な子で、さっき（撮った映像を）見たら、いい表情が撮れていました。かわいかったです（笑）。





Q.ピンクヘアでの撮影はいかがでしたか？

この色のピンクとこのヘアスタイル、経験済みで。「あ、おかえり」って感じでした（笑）。本当に久々にこのピンクをやれて、すごく幸せでした。





Q.いつも魅力的なスタイルを楽しんでいらっしゃる仲さん。

「イメチェンしたい！」と思うのはどんなときですか？

やっぱりひとつの作品を終えたときに、デトックスじゃないけど、役を外に出すために…そこまで器用なことはできないですけど（笑）。ちょっとリフレッシュで、いつもは赤にしたりピンクにしたり緑にしたりしてたんですけど、最近そういう時間があまり取れなくて。すっきりしたいですね。





Q.次イメチェンするなら？

今までピンクだったり赤だったり、ビビッドな色が多かったので、1回シンプルに金髪。1回金髪を楽しんでから、色を入れたい。シンプルなブロンドをやってみたいです。今まで本当にシンプルなものがなくて、振り返ると。だからちょっと、1回シンプルをやってみたいと思うんですけど、多分すぐこう（ビビッドな色に）なります（笑）。2週間ぐらいで「やっぱ色入れようかな」ってなっちゃうと思います。





Q.「ビビビ祭」はこれまで挑戦してこなかったスタイルや経験に挑戦しやすいチャンスでもあります。

仲さんが今後プライベートで挑戦したいことはありますか？

やっぱりこの仕事は色んなことに挑戦させていただく機会が多くて、今もたくさん経験はしてるんですけど、もっと知らない国や、トランジットを3回ぐらいしないと行けないようなところに行きたいです。今は直行便で行けるところとかに行っているので、行くのに一苦労するようなところに旅行に行って、その景色を見てみたいですね。そういうチャレンジをしてみたいです。





Q.仲さんは旅の移動時間や、準備時間も楽しまれているイメージがあります。

旅行に行く前ってやっぱり、身だしなみをいつもより整えませんか？「旅行に行くから髪の毛きれいにしに行かなきゃ」とか「まつ毛をきれいにしよう」とか「ネイルしよう」とか。旅行が自分のビューティーにつながっている気がします。ウキウキ感？すごいそれが好きで。めちゃめちゃ忙しく詰め込んでますね。





Q.「ビビビ祭」というキャンペーン名にちなんで、仲さんが最近「ビビビっときた瞬間」は？

もうほぼ毎日ビビビってきてて。さっきも休憩中に「新作入りました」っていうLINEが来て、それでビビビ。お洋服の新作が入りましたよっていうお便りが来たり、メールが来たりするじゃないですか。だから常にビビビってしてるんですね。さっきもすぐカートに入れてたんで（笑）。もう、毎日してるんです、ビビビって。しないときがないぐらいなので、ちょっと落ち着かなきゃなって。一年中「ビビビ祭」です、私は。

あとみんなの靴とか、洋服を見てビビビってきてます。街行く人の。さっきも子役の子が履いてた、めちゃめちゃ腰パンの形のデニムがすごいかっこいいなと思って、ビビビ。子役の子のスタイルにも思ってたので、常に私はビビビってきてますね。私はすぐ画像検索するので、それで毎日大変です。





Q.かなりの直感派なんですね。

多分もう、誰もが思うと思います（笑）。直感派で生きてます。





Q.仲さんの2026年の抱負を漢字1文字で教えてください。

「旅」です。「旅」って「旅行すること」だけでなく、「チャレンジ」という意味も持っている言葉だと思っていて、例えば『ホットペッパービューティー』でも、見ていると「あっ、ここ良いな」というお店が出てくるじゃないですか。だから2026年は色んな“ビューティーの旅”もしたいし、飛行機に乗って出かける旅もしたいです。それで新しい自分を見つけられるかなって。いつも結構見つけてる方だと思うんですけど、もっともっと旅して見つけたいなと思ってます。





Q.特に行ってみたい旅先は？

アイスランドとか、オーロラを見られるところに行ってみたいなっていうのがすごくあります。オーロラって、見られるか見られないかの挑戦じゃないですか。運だし、天候で見られないとかもあるし。そういうチャレンジングな旅をしてみたいなって思ってます。





Q.これまでに行ったおすすめの旅先はありますか？

初めて南半球、オーストラリアに、去年の息子の誕生日に行ったんですけど、すごく気候も良かったし、治安も良くて。あったかい国でしたね。自然もすごく多くて、動物とかも触れて、日本では難しい経験ができたのですごく嬉しかったです。ウォンバットとか、珍しい動物がいっぱいいて。鳥とかも…道端にいる鳥も、なんかもうすごい、くちばしがおのみたいな（笑）。すごいくちばしの鳥が空港を出た瞬間にいて。え？って。動物園にいそうな色の鳥とか、見たことないような鳥がいっぱいいて、すごく楽しかったです。





Q.2026年も素敵な経験にたくさん出会えるといいですね。

色んな経験を、私もしたいですし、家族も色んな経験をしてもらって、未来につなげてほしいですね。





Q.動画を見るみなさんにメッセージをお願いします。

こんにちは、『ホットペッパービューティー』の「ビビビ祭」のCMに出演させていただいた、仲 里依紗です。「ビビビ祭」、めちゃめちゃ盛り上がっているCMになっておりますので、ぜひ楽しんでご覧ください。そして「ビビビ祭」も、私と一緒に楽しみましょう！





■出演者プロフィール

氏名：仲 里依紗

生年月日：1989年10月18日

出身地：長崎県





ドラマ、映画に出演する他、ファッション誌では、モデルとして活躍。幅広い役柄を演じる演技力で評価されている。また、自身のインスタグラムでは、家族との私生活が垣間見える投稿やファッショニスタとして人気を集める。2020年4月よりYouTubeチャンネルも開設。近年の主な出演作に、TBS「不適切にもほどがある！」、2024年放送のNHK連続テレビ小説「おむすび」では平成時代を生きるヒロインの姉役として出演。2026年秋公開予定のNetflix『ダウンタイム』に出演。





■『ホットペッパービューティー』とは

『ホットペッパービューティー』は、年間予約件数1億9600万件*の国内最大級のヘアサロン・リラク＆ビューティーサロンの検索・予約サービスです。多様な切り口の特集、行きたい日時での検索、ヘア・ネイルカタログ、口コミ、お得なクーポン、サロンスタッフなどから、自分の行きたいサロンを検索できます。ウェブサイト・アプリから24時間いつでも・どこでも予約でき、予約後に来店するとポイントがたまり、次回の利用時などに使えます。ジャンルは、ヘア、リラクゼーション、エステ、ネイル、アイビューティーまで幅広く提供しています。30分ごとの空き状況が確認できるため自分の予定に合わせた予約ができ、エリア検索機能で通いやすいサロンを見つけることができます。

*2025年3月時点





『ホットペッパービューティー』HP：https://beauty.hotpepper.jp





リクルートグループについて

1960年の創業以来、リクルートグループは、就職・結婚・進学・住宅・自動車・旅行・飲食・美容などの領域において、一人ひとりのライフスタイルに応じたより最適な選択肢を提供してきました。現在、HRテクノロジー、人材派遣、マーケティング・マッチング・テクノロジーの3事業を軸に、60を超える国・地域で事業を展開しています。リクルートグループは、新しい価値の創造を通じ、社会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現に向けて、より多くの『まだ、ここにない、出会い。』を提供していきます。





詳しくはこちらをご覧ください。

リクルートグループ：https://recruit-holdings.com/ja/ リクルート：https://www.recruit.co.jp/