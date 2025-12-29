東京都青梅市を拠点に音楽アーティストの育成・出版・音楽教育事業を展開する 2nd-Creasion Records（セカンド・クリーエイション・レコーズ）。同社代表であり音楽家のHikariaこと 鈴木満理奈（すずき まりな）氏 が、このたび大規模ネットラジオ放送局 ゆめのたね放送局 の人気番組「風の渡し手」（グリーンチャンネル）にゲスト出演いたします。番組内では、パーソナリティ 吉田登茂和氏 による独占インタビューを通じて、鈴木氏の音楽に込められた想いや創作の源泉に迫ります。吉田登茂和さんの聡明な分析や語り口も注目。

苦難の中で見出した“光”と“無”が生む音楽表現

Hikariaこと鈴木満理奈氏は、過酷ないじめを経験する中で心の深淵に触れ、やがて“悟り”とも呼べる境地に到達しました。その「無の世界」から紡がれる旋律は、聴く人の心に静かな共鳴を呼び起こします。番組では、そんな鈴木氏の人生観と音楽哲学を余すことなくお届けします。

番組内で未発表オリジナル楽曲を初公開

放送では、Hikariaこと鈴木氏が手掛けた未発表楽曲1曲を初披露、計2曲をお送り致します。

「命の光」

東北関東大震災をきっかけに制作された壮大なスケールのオーケストラ作品。命の尊厳と再生をテーマにした珠玉の一曲。無の境地から生まれた悲しみから再生へと向かう壮大な物語。

睡蓮の夢

繊細な情感を漂わせるエモーショナル・イージーリスニングソング。幻想的な音の世界が広がります。

放送概要

番組名：風の渡し手チャンネル：グリーンチャンネル放送局：インターネットラジオ ゆめのたね放送局出演：鈴木満理奈（2nd-Creasion Records 代表）番組パーソナリティ・インタビュアー：吉田登茂和氏

放送日時

２０２６年１月５日 １８時３０分～１９時００分２０２６年１月１２日 １８時３０分～１９時００分２０２６年１月１９日 １８時３０分～１９時００分２０２６年１月２６日 １８時３０分～１９時００分

2nd-Creasion Records 公式サイト

https://2nd-creasion.biz/

2nd-Creasion Records 公式Xアカウント

Hikaria公式Xアカウント

睡蓮の夢試聴サイト

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=yQsB-yM031k

本件に関するお問い合わせ先

2nd-Creasion Records 広報部Email:admin@2nd-creasion.bizWebsite: https://2nd-creasion.biz/電話番号:080-5211-9315(代表・電話代はお客様負担となります）東京都青梅市滝ノ上町1333-1-605営業時間年末年始（１２月３１日から～１月９日）、土日月、祝祭日を除く１６時から２０時３０分（１８時から１９時は休憩時間のため電話に出られないことがございます）回線混雑の際はご容赦ください。