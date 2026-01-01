



美しいと感じるものを大切な人に届けたくなる想いを描いた、

桃ちゃん（松田翔太さん）・浦ちゃん（桐谷健太さん）・金ちゃん（濱田岳さん）・

かぐちゃん（有村架純さん）出演の三太郎お正月新CM！

夫婦役12年目を迎える桃ちゃん・かぐちゃんのこれまでの想いが詰まったインタビューをお届け！

共演生活で一番の思い出は、2人が出会った当初のあのシーン!?

auお正月新CM「とどけ、ぜんぶ。」篇

CMメイキング&インタビュー

2026年1月5日（月）公開

KDDI、沖縄セルラーは、au三太郎シリーズの最新作として、お正月CM「とどけ、ぜんぶ。」篇を、2026年1月1日（木）から全国で放映しています。本CMオリジナル楽曲「とどけ、ぜんぶ。」は、鬼ちゃん役の菅田将暉さんが歌う三太郎CM初のラブソングです。

本CMは、CMオリジナル楽曲「とどけ、ぜんぶ。」の歌詞に合わせ、三太郎たちが美しいと感じるものを見つけ、それぞれの大切な人に届けたくなる想いがあふれ出すストーリーを通じて「とどけ、ぜんぶ。」のメッセージを届けていきます。大切な人を想う姿を見事に演じきった三太郎メンバーの撮影裏側を映したメイキング映像や、共演12年目を迎えた松田翔太さん・有村架純さんの、夫婦役での共演生活一番の思い出、2026年の抱負を語ったインタビュー映像を1月5日（月）に情報解禁いたします。

大切な人に気持ちを届けたい想いであふれたあたたかな撮影現場の雰囲気や、松田翔太さん・有村架純さんの共演12年目を迎えたからこそ聞くことのできた撮影の思い出話、誰かに共有したくなったものの話などぜひお楽しみください。

auお正月新CM「とどけ、ぜんぶ。」篇 メイキング

【撮影エピソード】

冬の澄んだ冷たい空気の中で行われた今回のCM撮影。以前のインタビューで「寒さに強くなった」と語っていた濱田さんは、その言葉どおり笑顔で真冬の山中の撮影現場に登場。寒さに負けず、終始和やかなムードで森の中で蝶を見つける金ちゃんを演じました。そして、浦ちゃんを演じた桐谷さん。シリーズ12年目にして初めての海に釣り竿を投じるシーンとなり、長年演じたキャラクターながら、まだ新しい表情を見せてくれました。

桃ちゃん・かぐちゃんの夫婦を演じる松田さんと有村さんは本編にはセリフがありませんが、役に入り込むため実際にセリフを交わしながら撮影に臨み、現場では摘み取った花を手に「ドローンがいたところの脇道にあったんだよ」とお茶目に話す微笑ましい姿も。撮影の合間には和気あいあいとした雑談や笑い声が響き、カメラが回っているときも自然と笑顔が生まれるなど、雰囲気の良さが際立つ撮影現場に。

こうして、三太郎とかぐちゃんによる今年最後の撮影は無事に終了。それぞれが笑顔で年末の挨拶を交わし、温かな雰囲気で締めくくられました。

auお正月新CM「とどけ、ぜんぶ。 」篇 インタビュー

【インタビュー概要】

今年で12年目を迎えた三太郎シリーズ。桃太郎役の松田翔太さん・かぐや姫役の有村架純さんのお互いに一番印象に残っている出来事や、お正月の過ごし方などをお伺いした、盛りだくさんな内容となっております。ぜひご覧ください。

■松田さん、有村さんインタビュー

今回の撮影では、結婚11年目でも付き合いたての新鮮なエモさを意識!？

三太郎CMは2024年に10周年を迎え、今回のCMは12年目最初のCMとなりました。撮影の感想や、撮影中の印象に残っているシーン・エピソードなどあればお聞かせください。

有村さん：11年目っていうところがびっくりですよね。

松田さん：「はい家族」っていう風に言った時からは何年経っているんだろう？

有村さん：もう11年ぐらい

松田さん：11年ってこと？じゃあ初年度にもう結婚したってことか

有村さん：そうですね。

松田さん：なんか今日の撮影はエピソード0ぐらいの、付き合いたての雰囲気でちょっと新鮮ですよね。そこが印象に残っていますね。

有村さん：エモーショナルにって言ってたので

松田さん：ちょっとエモいですよね

2026年伝えていきたいことは、一生懸命やっているという真っ直ぐさ！

今回のCMメッセージは『とどけ、ぜんぶ。』です。皆さんが2026年にお仕事を通じて届けたい想いや、伝えていきたいことがあれば教えてください。

松田さん：ポジティブな気持ちが伝わるといいんですけどね。俳優やっているといろんな役があるのでね、ネガティブ（な役）もあるから。とにかく一生懸命やっているよっていうところが伝わるといいんじゃないでしょうか。

有村さん：具体的なこれを届けたいっていうよりは、いろんな作品、お仕事を見て受け取っていただけることを自由に想像して、感じてもらって

松田さん：こっちはもう一生懸命やっているだけなんで

有村さん：真摯に向き合う（ことを大切にしたいですね）

有村さんが思わず誰かに共有したくなった美しいものは・・・「初めて勝手に涙が出ました」

今回のCMは、三太郎たちが綺麗だと感じるものをみつけ、思わず誰かに共有したくなる思いを描く内容でした。最近思わず誰かに共有したいと感じた美しいもの・感動したものなどがあれば教えてください。

松田さん：最近久々に銀座にお寿司を食べに行ったんですよ。まあもうこの一貫の美しさ。思わず写真撮らせてもらって嫁に送りましたけど。「美味しそうー」みたいな。結局その後に二人で行きました。

有村さん：今までですと、オーロラ

松田さん：えっすごい

有村さん：番組で見に行く機会があって、でも現地に行っても見られるものではない、やっぱり自然の流れなので見られるかわからなかったけど、行った日全部見ることができて

松田さん：それ結構運だね

有村さん：いや本当に運が良くて

松田さん：レアな体験ですよね

有村さん：やっぱりすごく感動しました。勝手に涙が出るってあるんだってその時初めて思いました。

共演生活で一番思い出に残っているのは・・出会った当初のあのセリフ！

10年以上の共演生活の中で、お互いに一番思い出に残っている撮影シーンや撮影エピソードがあれば教えてください。

有村さん：私は一番やっぱり印象に残っているセリフが「はい家族」っていうセリフです。いつ何時もauの撮影するとそれを思い出すっていう

松田さん：確かに僕もそうかもしれない

有村さん：なんか結構インパクトがあったなって思って、そこから本当に数々いろんなロケ行ったりとかスタジオで撮影したりとか。ロケで撮影した後にスタジオでの撮影もありましたよね。

松田さん：そうですね

有村さん：1日2本とか3本とか

松田さん：で、またその次の日もロケでまた違うとこ戻って

有村さん：意外とみんな体力使って撮影していましたよね。

松田さん：そうですね。かぐちゃんこう、全部スカッというシーンが多いので、何だったっけ「で？」みたいなのなかったっけ。なんか撮りまくっているからなかなか記憶が曖昧なんですけど、（かぐちゃんが）ビシッというところで、僕がヒヤッとするシーンとか結構ありましたよね。そういうのが2人の印象かなと思いますけど。

お正月の過ごし方は・・・静かな街を楽しむ派 ！？

2026年のお正月について、過ごし方のご予定や、楽しみにされていることがあれば教えてください。

松田さん：毎年皆さん旅行に行かれたりとかするから逆に家でダラダラするのが結構好きですね。都内の正月の静けさが逆に僕的には美しく感じています。誰もいない表参道とか好きですね。

有村さん：確かに。静かですよね、都内は。私は最近初詣に行くようになって、三が日とか。なので並んでいます、よく。なので今年も行けたらなと思っています。

松田さん：おみくじはひくんですか？

有村さん：おみくじはひかないです。感謝を伝えに行くだけなんですけど。

auお正月新CM「とどけ、ぜんぶ。」篇 概要

【auお正月新CM「とどけ、ぜんぶ。」篇】





【CMストーリー】

「見たこともない花が咲いていて 君にも見せたいって思ったんだ♪」という歌詞に合わせ、桃ちゃんは山道で珍しい花を見つけ、かぐちゃんに見せたいとそっと摘み取り空を見上げ、彼女を思います。

その頃、川で洗濯をしながら桃ちゃんを思い、同じ空を仰ぐかぐちゃん。一方、浦ちゃんは砂浜で見つけた貝殻を手に取り、金ちゃんも指先に乗せた蝶を見つめ、それぞれの大切な人にとどけたい気持ちを抱きます。

「離れていても 空を見上げていたら その先に君がいるんだなんて思う♪」の歌詞に合わせ、皆が大切な人を思い浮かべます。

桃ちゃんは花を手に急ぎ、走った先でかぐちゃんと出会います。花を差し出すと、かぐちゃんも同じ花を差し出し、互いの想いが重なっていたことに気づき、思わず涙を浮かべうつむいてしまうかぐちゃん。「大切な人に感動を共有したい」という想いが重なり、「余すことないくらい とどけ ぜんぶ♪」の歌詞とともにCMは締めくくられます。

新CMは下記にてご覧いただけます。

