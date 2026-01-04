東京・浅草のライブハウス「CREAM LIVE ASAKUSA」を拠点に定期公演を行っているお笑いライブ「CREAM COMEDY LIVE（クリーム・コメディ・ライブ）」が、このたび公式YouTubeチャンネルを開設した。CREAM COMEDY LIVEは、2024年12月にスタートし、月2回ライブを行っている。日本人と韓国人メンバーで構成されたお笑い5人組 お笑いアイドル「KOKOON」の日本公演をきっかけにお笑いライブを立ち上げ、以降、数多くの日本のお笑い芸人が出演するライブシリーズとして発展してきた。浅草という歴史と文化が息づく街を舞台に、世代や国境を越えた笑いを届け続けてきたCREAM COMEDY LIVE。今回開設された公式YouTubeチャンネルでは、これまでに行われた公演の過去のネタ動画を中心に、アーカイブコンテンツを順次公開していく予定だ。会場に足を運ぶことが難しかった観客はもちろん、これまでの名シーンを改めて楽しみたいファンにとっても、CREAM COMEDY LIVEの歩みと魅力を感じられる場となることが期待される。今後の配信内容や更新スケジュールについては、公式YouTubeチャンネルおよび関連SNSにて随時発信される予定である。YouTube：www.youtube.com/@CREAMCOMEDYLIVE

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=aSpjtIxEw3U

CREAM COMEDY LIVE 運営事務局X：x.com/creamcomedylive