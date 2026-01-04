JRA公式データ配信サービス「JRA-VAN」を提供するJRAシステムサービス株式会社(本社：東京都江東区、代表者：木村 一人)はお笑い芸人のなかやまきんに君を起用した新CMを2026年1月4日(日)より順次展開いたします。





人気お笑い芸人・なかやまきんに君





「JRA-VAN」はJRA公式データを使った競馬情報サービスのブランド名称で、過去30年以上のレースデータからパドック動画視聴サービス「パドックアイ」など様々な情報を提供しており、「JRA-VAN」を使えば、スマートフォンやパソコンで、競馬をより深く・便利に楽しむことができます。





今回の新CMでは、競馬ファンならどこか馴染みのある演出を取り入れた「10完歩君」篇と、「写真判定」篇の2本を公開。「10完歩君」篇では、映像全体をモノトーンで表現し、ダートコースをなかやまきんに君が力強く疾走する姿を描き、「写真判定」篇では、アパパネとサンテミリオンの一騎打ちとなった2010年の優駿牝馬(オークス)を舞台に、さらにもう一頭として喰らいつくなかやまきんに君を写真判定でコマ送りに表現しています。去年から更にパワーアップしたきんに君の迫力ある表現をぜひご堪能ください。









【新TV-CM概要】

■「10完歩君」篇

■「写真判定」篇





＜オンエア媒体＞

■「10完歩君」篇

2026年1月4日(日)／自社サイトおよびYouTube「JRA-VANチャンネル」、JRAの各競馬場・ウインズ、フジテレビ、テレビ東京、BSイレブン、グリーンチャンネルなどを予定





■「写真判定」篇

2026年1月4日(日)／自社サイトおよびYouTube「JRA-VANチャンネル」、JRAの各競馬場・ウインズ、グリーンチャンネルなどを予定





＜出演＞

なかやまきんに君





＜CM本編URL＞

「10完歩君」篇

https://youtu.be/-flVLtpgiEA

JRA-VAN CM「写真判定」篇

https://youtu.be/LZ3fctPAv4M





＜「JRA-VAN」公式サイト＞

URL： https://jra-van.jp/









【CM制作者コメント】

「10完歩君」篇では、今までとは一味違う超感動的？なCMを撮りました。テレビでもあまり見たことがない笑い抜きの超ストイックなきんに君の走りをお見逃しなく。

「写真判定」篇はスチール撮影で製作する特殊な企画なのですが、1カット1カットがきんに君渾身のポーズなのでこちらも必見です。









【なかやまきんに君のコメント】

●撮影で印象に残っているシーンは？

→スロモーションで全力疾走するシーンですね。ルームランナーの上を走って撮影したのですが、実は、走りの迫力を出すために傾斜をつけて登り坂のルームランナーの上で走っているんです。その甲斐あって凄く迫力ある走りになっていると自分でも満足しています。

あと、スーパースローで撮った僕の表情にも注目してもらいたいです(笑)









【「JRA-VAN」概要】

■「JRA-VANスマホアプリ」とは

本アプリはJRAシステムサービス株式会社が提供するスマートフォン向け競馬情報アプリです。外出先でもJRA-VANを利用し簡単に競馬情報を取得したいというお客様の声にお応えして、2010年に生まれました。このアプリを使えば、出馬表はもちろん、ネット投票連携・スマッピー投票連携・動画閲覧がスムーズにできます。また、様々な切り口で競馬データの分析が可能で、外出先でも快適に競馬予想が楽しめます。









【主なサービス】

出馬表(中央競馬のみに対応)／リアルタイムオッズ／レース、パドック、調教動画の視聴(いずれも録画)／ネット投票連携／スマッピー投票連携(二次元コード作成機能)／コース解説／データ分析／各種ニュース／著名人による各種コラム／My注目馬／パドックアイ／予想印ランキング





＜ご利用方法＞

「JRA-VANスマホアプリ」は、以下よりダウンロード可能です。

https://jra-van.jp/smartphone/









■PC専用ソフト「TARGET frontier JV」とは

本ソフトはJRAシステムサービス株式会社が提供するPC向け競馬情報サービスです。





＜ご利用方法＞

PCアプリ「TARGET frontier JV」は、以下よりダウンロード可能です。

https://jra-van.jp/target/









【JRAシステムサービスについて】

社名 ：JRAシステムサービス株式会社

https://www.jrass.jp/

https://jra-van.jp (JRA-VAN)

会社所在地：〒135-0034 東京都江東区永代1丁目14番5号

設立 ：1968(昭和43)年3月11日

代表者 ：木村 一人

資本金 ：5億円

従業員 ：約700名

業務内容 ：・競馬に関するシステム全般の運用保守管理・開発・研究

・情報提供サービス事業(JRA-VANサービス事業を含む)