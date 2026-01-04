一般財団法人スピリチュアリティ・リサーチセンター(SRC代表理事 伊藤耕一郎)は、第9回SRC特別講座として、指揮者・音楽研究者 鈴木拓氏を講師に迎え、音楽が生み出す「感動」の構造と、近年社会的関心を集める“周波数ミュージック”をめぐる誤解について、科学的かつ学際的に検討する特別講座を開催します。

本講座は、音楽・音響・知覚・意識研究を横断し、音と人間の身体性・情動性の関係を多面的に考察するものです。音楽家や研究者のみならず、教育関係者や一般市民にとっても、音の理解を根本から見直す機会となります。





鈴木拓





■なぜ「正確な音楽」が人を感動させるのか

近年の音楽制作現場では、「感動を生むにはアレンジや効果を加えなければならない」という前提が半ば常識のように共有されています。しかし鈴木氏は、長年にわたる指揮活動と膨大な実演経験から、明確にこう指摘します。

「最大の感動は、音符どおりの“正確な演奏”によってこそ生まれる」

ここで言う「正確さ」とは、単なる機械的な正確性を意味するものではありません。作曲者が記した音の秩序、呼吸、間(ま)、運動の設計が、もっとも純粋な形で立ち現れる状態を指します。これは、アレンジの多用によってしばしば見失われがちな、音楽の核心的価値でもあります。





イメージ画像





■周波数ミュージックの「誤解」とは何か

現在、SNSや動画配信を中心に、「◯◯Hzは身体に効く」「特定の周波数が癒しをもたらす」といった情報が広く流通しています。しかし、もし周波数そのものが癒しの本体であるならば、音楽ではなく“周波数だけ”を聴けばよいはずです。

しかし実際には、そこに芸術としての癒しは成立しません。人が受け取っているのは、音楽という構造全体の中で生まれる時間性、秩序、運動性、響きの関係であり、それらが相互に作用することで情動が喚起されます。

本講座では、この点を音楽学的・知覚科学的視点から整理し、「周波数ミュージック」をめぐる混乱を冷静に読み解きます。





イメージ画像





■鈴木拓氏による学際的研究

鈴木氏は、こうした周波数論の混乱を解くため、2019年より「音・水・意識」の相互作用に着目した研究を開始しました。ソルフェジオ周波数を含むさまざまな音響条件下での実験的検証を通じて、いわゆる“周波数神話”を批判的かつ科学的に分析してきました。

さらに鈴木氏は、音楽学・演奏実践・人間の知覚・意識研究を横断する、数少ない実践的研究者でもあります。

2024年には、心理・意識研究を行う学術団体の学術部門にて研究発表を行い、その成果は査読を経た論文として評価され、同協会の論文抄録にも掲載されています。









■本講座の公共的意義(Public Value)

本講座は、単なる音楽講義にとどまらず、現代社会に対して以下の公共的価値を持ちます。





1. 情報環境における健全な知識基盤の構築

周波数商法や誤情報の氾濫を整理し、科学的根拠に基づく「音の理解」を社会に提供します。





2. 芸術文化の基盤回復

アレンジ先行の風潮から、音楽の本質(構造・間・運動)へと視点を戻し、芸術の公共性を再確認します。





3. 教育現場への貢献

音響科学・音楽理論・批判的思考を横断する教材として、音楽教育やSTEAM教育にも応用可能です。





4. 精神的・情動的健康への寄与

科学的根拠のない癒し商法への依存を避け、健全な「癒しの理解」を社会に提供します。





5. 公共空間の音環境への示唆

公共施設や福祉施設等における音の選択について、文化的・科学的に妥当な視点を提示します。









■本講座が扱う主なテーマ

・正確な演奏が最大の感動を生む理由

・周波数ミュージックが抱える科学的・心理的誤解

・音楽的癒しが成立するメカニズム

・音・身体・意識をつなぐ学際的理解

・芸術と科学を架橋する視点









■講師プロフィール

鈴木 拓(Taku Suzuki)

指揮者・音楽研究者。1971年生まれ。

1995年、桐朋学園大学音楽学部卒業。

元・桐生交響楽団 指揮者兼音楽監督、元・館林ジュニア・フィルハーモニーオーケストラ 指揮者兼音楽監督。

フォニー・オーケストラにて奏者・指揮者として活動。

2019年より「音・水・意識」に関する研究を開始。

2022年、明治大学名誉教授・山田哲平氏主宰「体感センター」代表に就任。

2024年、公益財団法人日本心霊科学協会にて学術発表および査読付論文発表。









■対談者プロフィール

伊藤耕一郎(Koichiro ITO)

宗教学研究者 専門 スピリチュアリティ 博士(文学)関西大学 1971年生まれ

一般社団法人スピリチュアリティ・リサーチセンター 代表理事 研究員

NPO法人ホリスティック医学協会 認定療法士

NPO法人心躰研究会SEW 参与

関西大学非常勤講師









■開催概要及び申し込み方法

日時 ：2026年2月24日 19:00～21:00

会場 ：東京都八王子市(対面・オンライン併用)会場は定員8名まで。

オンライン参加の方もSRCの公式LINEから申し込んでください。

IDとパスワードをお送りします。

講師 ：鈴木拓

主催 ：一般財団法人スピリチュアリティ・リサーチセンター(SRC)

参加費用：会場7000円 オンライン2000円





＜申し込み方法＞

(会場)下記二次元コードからSRC公式LINEに登録の上、「第9回SRC特別講座参加希望」の旨と「住所・氏名・連絡先」を送信ください。参加費の振込口座をお送りします。入金確認後、会場までのアクセス地図をお送りします。





(オンライン)同じく下記二次元コードから公式LINEに登録の上、「第9回SRC特別講座参加希望」と氏名を送信ください。参加費の振込口座をお知らせします。入金確認後、当日のURLをお送りします。





SRC公式LINE： https://lin.ee/aqW1kFq





二次元コード





※LINEをお持ちでない方はSRCに直接お電話ください。





＜一般財団法人スピリチュアリティ・リサーチセンター(SRC)＞

TEL：050-7128-2070