有限会社スタイルコム（本店：東京都中央区銀座5-12-13-2階、代表：谷本貴義）が運営するBAHARIは、ガルーシャ（エイ革）を素材とした新作の長財布の販売を開始いたしました。ゴールドおよびシルバーの2色をイントレチャート長財布として展開し、内側は海蛇の革で施し、2026年の運気向上を求める顧客ニーズにお応えしております。

BAHARIは、日本で唯一のガルーシャ（エイ革）専門ブランドです。毎日使う財布だからこそ本物を選びたい、縁起の良い財布を使いたい、耐久性の高い財布を求める顧客から高い評価を得ています。

ガルーシャ（エイ革）は、古来より高級素材として重宝されてきた革です。独特の質感と耐久性を備え、風水における開運と金運上昇の象徴とされています。BAHARIの新作長財布は、このガルーシャ（エイ革）を使用し、新加工のゴールドとシルバーの2色でご用意いたしました。2026年の幕開けにあたり、運気向上を願う皆様のご利用をお待ちしております。♦ガルーシャ イントレチャート長財布 ゴールド・シルバー（内側：海蛇革、牛革）♦価格：129,800円（税込）♦2026年1月4日（日）からBAHARI銀座本店にて販売

【商品に関するお問い合わせ】BAHARI銀座本店住所：東京都中央区銀座5-12-13 銀座伊藤ビル2階電話：03-6264-0993URL：https://www.bahari.jp/Instagram：https://www.instagram.com/bahari.tokyo/