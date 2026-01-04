¡ÚFate/strange Fake¡ÛBlu-ray Disc Box ¡õ Original Soundtrack È¯Çä·èÄê¡ª¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×vol.13¸ø³«Ãæ¡ª
2026Ç¯1·î3Æü(ÅÚ)¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤·¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡Ù¤ÎBlu-ray Disc Box¤¬5·î27Æü(¿å)¤Ë¡¢Original Soundtrack¤¬4·î1Æü(¿å)¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£Blu-ray Disc Box´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¡Èstrange¡É¥¢¥¯¥ê¥ë»°ÊýÇØBOX¤äA-1 Pictures¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¦¿¹°æ¤·¤Å¤¤Ë¤è¤ëÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¸¶ºî¡¦À®ÅÄÎÉ¸ç½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ¤Ê¤É¹ë²ÚÆÃÅµ¤¬ÉÕÂ°¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¶¦ÄÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤ª¤è¤ÓÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤Î¾ðÊó¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×vol.13¤ò¸ø³«Ãæ¡ªvol.13¤Î¥íー¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤ⅡÀ¤¤Ï¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦Áíºî²è´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë»³ÅÄÍ·Ä¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥íー¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤ⅡÀ¤Ìò¤ÎÏ²ÀîÂçÊå¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¡ª¤¢¤ï¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
È¯Çä¹ðÃÎCM¸ø³«¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡ÙBlu-ray Disc BoxÈ¯Çä¹ðÃÎCMYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=ZjW0PCjvtLk
TV¥¢¥Ë¥á¡ØFate/strange Fake¡ÙOriginal SoundtrackÈ¯Çä¹ðÃÎCMYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=lR7fvako5Qo
¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢¡Fate/strange Fake Blu-ray Disc Box
¡¡È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯5·î27Æü¡Ê¿å¡Ë ¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇ¡ÛËÜÊÔBD4Ëç+ÆÃÅµCD1Ëç¡ÊËÜÊÔ¡§ÆüËÜ¸ì»úËë¼ýÏ¿¡Ë²Á³Ê¡§\41,800¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§ANZX-16981~16986 ¡ã¼ýÏ¿ÏÃ¿ô¡äTVSP Whispers of Dawn¡ÜÂè1ÏÃ～Âè13ÏÃ ¡ã´°Á´À¸»º¸ÂÄêÈÇÆÃÅµ¡ä¡¦¡Èstrange¡É¥¢¥¯¥ê¥ë»°ÊýÇØBOX ¡¦A-1 Pictures ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡¦¿¹°æ¤·¤Å¤ ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È ¡¦ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¤¥é¥¹¥È¥Ô¥ó¥Ê¥Ã¥×¥»¥Ã¥È ¡¦¸¶ºî¡¦À®ÅÄÎÉ¸ç½ñ¤²¼¤í¤·¾®Àâ ¡¦ÆÃÅµCD¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯ ¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸&¥¢¥¦¥È¥Æ¥¤¥¯¥¹CD ¡¦ÆÃÀ½¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡§Fate/strange Fake Animation Material ¡¦ÆÃÅµ±ÇÁü¡§¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOP¡¦ED½¸¡¢PV½¸¤Û¤« ¢¨»ÅÍÍ¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡Fate/strange Fake Original Soundtrack
¡¡È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ú´ü´Ö¸ÂÄêÄÌ¾ïÈ×¡ÛCD1ËçÁÈ¡¡ß·Ìî¹°Ç·¤Ë¤è¤ë¼î¶Ì¤Î·àÈ¼22¶Ê¤ò¼ýÏ¿²Á³Ê¡§\3,630¡ÊÀÇ¹þ¡ËÉÊÈÖ¡§SVWC-70747¡ã´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×ÆÃÅµ¡ä¡¦¡Èred¡É¥«¥éー¥±ー¥¹¡¦ÆÃÀ½¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È ¢¨»ÅÍÍ¡¦¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¹ðÃÎ¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨2028/12/31¤Þ¤Ç¤Î´ü´ÖÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Àè¹Ô¥ê¥êー¥¹¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó
ËÜÆü¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¼ýÏ¿¶Ê¡ÖFsF-sABer¡×¤ÎÀè¹Ô¥ê¥êー¥¹¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¡ªÊüÁ÷ÏÃ¿ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ½ç¼¡Àè¹Ô¥ê¥êー¥¹¡¦ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÖFsF-sABer¡×ÇÛ¿®URL¡§https://anxmusic.lnk.to/uLX0RA
Blu-ray Disc BoxÅ¹ÊÞ¹ØÆþÆÃÅµ¾ðÊó
¢¡Å¹ÊÞ¶¦ÄÌ¹ØÆþÆÃÅµ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò2026/2/1¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥í¥ó¥°¥Ý¥¹¥¿ー¡×¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡ÚÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Û¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡¢Amazon(¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û¾¦ÉÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý)¡¢¤¢¤ß¤¢¤ß¡¢HMV¡¢¥²ー¥Þー¥º¡¢Joshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à)¡¢¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡¢¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡¢¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡¢¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡¢¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡¢³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¥«ー¥È¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë¡¢¤²¤Ã¤Á¤å²°¡ÊGetchu.com¡Ë¡¢¥è¥É¥Ð¥·¥«¥á¥é¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢WonderGOO/¿·À±Æ²¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£¢¨Í½Ìó´üÆü°Ê¹ß¤ÎÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÃÅµÉÕÍ¿¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÅ¹ÊÞ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ÆÃÅµ¤Ï¾¦ÉÊÈ¯Çä»þ¤Î¤ªÅÏ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡Å¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ
³ÆÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¾¦ÉÊ¤ò¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÀèÃå¤Ç²¼µ¤ÎÆÃÅµ¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¡Ú¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·¥Ó¥Ã¥°¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡õ¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¡¢¶äÏµ¤Î¹çÀ®½Ã¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ýー¥ÁÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡§¥»¥¤¥Ðー¡Ú¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡õA2¥á¥¿¥ë¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥á¥¿¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡§¥¢ー¥Á¥ãー¡ú¤µ¤é¤Ë2026/2/1¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´Í½Ìó¤Ç¡¢¥ß¥Ë¥Õ¥©¥È2Ëç¥»¥Ã¥È¤âÄÉ²Ã¡ª¡ÚAmazon(¡ÚAmazon.co.jp¸ÂÄê¡Û¾¦ÉÊ¤Î¤ßÂÐ¾Ý)¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¥¢ー¥È¡õ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡¢Ì¾¾ìÌÌ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É3Ëç¥»¥Ã¥ÈÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¡§¥é¥ó¥µー¡õ¶äÏµ¤Î¹çÀ®½Ã¡Ú¤¢¤ß¤¢¤ß¡ÛA4¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ìー¥È¡ÚHMV¡ÛA6¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ìー¥È¡Ú¥²ー¥Þー¥º¡Û¥¥ã¥é¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥È¡¢Ì¾¾ìÌÌ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¥»¥Ã¥È¡ÚJoshin¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ô¥¢(Joshin web¥·¥ç¥Ã¥× ´Þ¤à)¡ÛA5¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë¡Ú¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ÛA4¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ìー¥È¡Ú¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ë¥á¥¬¡ÛW¥¹¥¨ー¥ÉB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡¢ÆóÁØ¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ú¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¡Û¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¥µ¥¤¥º¡¡¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡Ú¤È¤é¤Î¤¢¤Ê¡ÊÄÌÈÎ´Þ¤à/ÃÓÂÞÅ¹¤Ï¤´Í½Ìó¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¡Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ß¥Ë¥¥ã¥é¡¡¥¢¥¯¥ê¥ë¥×¥ìー¥È¡Ú¥á¥í¥ó¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÛB2¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡ÊÆÃÅµÉÕ¤¥«ー¥È¤Î¤ßÂÐ¾Ý¡Ë¡Û¥¢¥¯¥ê¥ë¥«¥ì¥ó¥Àー¡¢¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¢¨ÆÃÅµÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ðÌµ¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Þ¤Ç¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¿·µ¬¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¸ø³«Ãæ¡ª
¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×vol.13¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÅ¸³«Í½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«µÇ°¥¥ã¥¹¥È¥³¥á¥ó¥È
¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥·¥êー¥º¤¬À¤¤ËÊü¤¿¤ì¤Þ¤¹¡£Fate¤ÏÄ¹¤¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡£º£²ó¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¤½¤·¤Æº£¤Þ¤Ç¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î³èÌö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£¥íー¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤IIÀ¤¤â¥íー¥É¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾Ò²ð¡Û
¢¡¥íー¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤ⅡÀ¤¡¡CV. Ï²ÀîÂçÊå»þ·×Åã¤¬¸Ø¤ë·¯¼ç¡Ê¥íー¥É¡Ë¤¬°ì³Ñ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÂè»Í¼¡À»ÇÕÀïÁè¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¡£È¾¤Ð¶¯°ú¤ËÀ»ÇÕÀïÁè¤Ë»²Àï¤·¤¿¶µ¤¨»Ò¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤ò¥¹¥Îー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Î³°Â¦¤«¤éÆ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
ÊüÁ÷¾ðÊó
2026Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êTOKYO MX¡¢BS11¤Û¤«¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª¢¡TOKYO MX¡¢BS11¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¤È¤Á¤®¥Æ¥ì¥Ó¡Ä2026Ç¯1·î3Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË23:30～¢¡MBS¡Ä2026Ç¯1·î10Æü¤è¤êËè½µÅÚÍË27:08～¢¡AT-X¡Ä2026Ç¯1·î4Æü¤è¤êËè½µÆüÍË22:00～¡¡¢¨Âè2ÏÃ°Ê¹ß¢¨½é²ó1»þ´ÖÈ¾SP¡ÊTVSP¡ÖWhispers of Dawn¡×¡ÜÂè1ÏÃ¡Ö±ÑÎî»ö·ï¡×¡Ë1·î7Æü¡Ê¿å¡Ë28¡§30～30¡§00¡¡¢¨¥ê¥Ôー¥È1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë6¡§00～7¡§30¡¡¢¨¥ê¥Ôー¥È¢¨Âè2ÏÃ°Ê¹ßËè½µ¡Ê¿å¡Ë29¡§30～30¡§00¡¡¢¨¥ê¥Ôー¥ÈËè½µ¡ÊÆü¡Ë7¡§00～7¡§30¡¡¢¨¥ê¥Ôー¥È
ÇÛ¿®¾ðÊó
ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¦U-NEXT¡¦¥¢¥Ë¥áÊüÂê¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÆ±»þ¡¦ºÇÂ®ÇÛ¿®Â¾³ÆÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®https://fate-strange-fake.com/onair/
ºîÉÊ¾ðÊó
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ø¥Ð¥Ã¥«ー¥Î!¡Ù¤ä¡Ø¥Ç¥å¥é¥é¥é!!¡Ù¥·¥êー¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ®ÅÄÎÉ¸ç¤¬2015Ç¯¤«¤éÅÅ·âÊ¸¸Ë¤è¤ê´©¹Ô¤·¡¢¡ÖÀ»ÇÕ¡×¤ò½ä¤ë¿·¤¿¤ÊÀï¤¤¤òÉÁ¤¯¡ØFate/strange Fake¡Ù¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËTV¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó²½¡£¡ÖÀ»ÇÕÀïÁè¡×¤ÎÉñÂæ¤È¤·¤Æ½é¤È¤Ê¤ë¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¤ÎÃÏ¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤ÎËâ½Ñ»Õ¡Ò¥Þ¥¹¥¿ー¡Ó¤È±ÑÎî¡Ò¥µー¥ô¥¡¥ó¥È¡Ó¤¬Æþ¤êÍð¤ì¡¢·«¤ê¹¤²¤ë»àÆ®¤È¶¸Áû¤ÎÊª¸ì¡£À©ºî¤Ï2017Ç¯¤Ë¡ØFate/Apocrypha¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿A-1 Pictures¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥×¥ê¥²ー¥à¡ØFate/Grand Order¡Ù¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óCM¤ä¸¶ºî¾®Àâ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óCM¤Ê¤É¤Ç¾ï¤Ë¿·¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿¿·±Ô¤Î±Ý¸Í ½Ù¤ÈºäµÍ¿ó¿Î¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢ÌöÆ°Åª¤«¤ÄÂçÃÀ¤Ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó²½¡£¡Èµ¶¤ê¡É¤ÎÀ»ÇÕÀïÁè¡¢¤½¤ÎÀïÃ¼¤¬óÕÌÀ¤ò¹ð¤²¤ë¡£¢£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¸¶ºî¡§À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON¡ØFate/Strange Fake¡Ù¡ÊÅÅ·âÊ¸¸Ë¡Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¸¶°Æ¡§¿¹°æ¤·¤Å¤´ÆÆÄ¡§±Ý¸Í½Ù¡¦ºäµÍ¿ó¿Î¥·¥êー¥º¹½À®¡§ÂçÅìÂç²ð¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§»³ÅÄÍ·Ä¥µ¥Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Âì»³¿¿Å¯¡¦Áê²»¸÷¡¦ÉÍÍ§Î¤·Ã¡¦¤ª¤«¤¶¤¤ª¤«¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§ÅÄÃæ°ì¿¿¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§Ü·ÌîÍµæÆ¡¦ÏÂÅÄ¿µÊ¿¥¤¥áー¥¸¥Üー¥É¡§Í¸¶·Å¸çÊõ¶ñ±é½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¸àÇðÍ¡¥á¥¤¥ó¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¡§±ó»³Í§²ìÈþ½Ñ´ÆÆÄ¡§À¶ÌÚ°¡Í¼¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦È«»³Í¤µ®¡ÊÁðÆå¡ËÈþ½Ñ¥Üー¥É¡§¾®ÁÒ°ìÃË¡ÊÁðÆå¡ËÈþ½ÑÀßÄê¡§À®ÅÄ°ÎÊÝ¡ÊÁðÆå¡Ë¡¦ÈÄ¶¶¼Ó°½¹á¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë¡¦¿ùËÜ¤¢¤æ¤ß¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦¿·ºÊ²í¹Ô¡ÊÀé½»¹©Ë¼¡Ë¡¦Ê¿µÁ¼ùÌï¡ÊA-1 Pictures¡Ë¿§ºÌÀß·×¡§ÌÐÌÚ¹§¹ÀCG´ÆÆÄ¡§µÜÉ÷ ¿µ°ì¡Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ë¥«¡Ë2D Works¡§¾¾ÅÄÎÍÊ¿»£±Æ´ÆÆÄ¡§µÜÏÆÍÎÊ¿ÊÔ½¸¡§¶áÆ£Í¦Æó¡ÊREAL-T¡Ë²»¶Á´ÆÆÄ¡§ÅÚ²°²íµª²»¶Á¸ú²Ì¡§¾®»³¶³Àµ²»¶ÁÀ©ºî¡§INSPION ¥¨¥Ã¥¸²»³Ú¡§ß·Ìî¹°Ç·À©ºî¡§A-1 Pictures¥¢¥ä¥«¡¦¥µ¥¸¥ç¥¦¡§²Öß·¹áºÚ¥»¥¤¥Ðー¡§¾®ÌîÍ§¼ù¥Æ¥£ー¥Í¡¦¥Á¥§¥ë¥¯¡§½ôÀ±¤¹¤ß¤ì¥¢ー¥Á¥ãー¡§´ØÃÒ°ì¥é¥ó¥µー¡§¾®ÎÓ¤æ¤¦·«µÖÄØ¡§¸Å²ì°ª¥ªー¥é¥ó¥É¡¦¥êー¥ô¡§±©Â¿Ìî¾Ä¥¥ã¥¹¥¿ー¡§¿¹µ×ÊÝ¾ÍÂÀÏº¥Õ¥é¥Ã¥È¡¦¥¨¥¹¥«¥ë¥É¥¹¡§¾¾²¬Ä÷¾ç¥Ðー¥µー¥«ー¡§ËÙÆâ¸Íº¥¸¥§¥¹¥¿ー¡¦¥«¥ë¥È¥¥ー¥ì¡§µÌÎ¶´Ý¥¢¥µ¥·¥ó¡§Lynn¥Õ¥é¥ó¥Á¥§¥¹¥«¡¦¥×¥ì¥éー¥Æ¥£¡§ÆâÅÄ¿¿Îé¥Õ¥¡¥ë¥Ç¥¦¥¹¡¦¥Ç¥£¥ª¥é¥ó¥É¡§±ÝÌÚ½ßÌï¥·¥°¥Þ¡§³á¸¶³Ù¿Í¥Ï¥ó¥¶¡¦¥»¥ë¥Ð¥ó¥Æ¥¹¡§¾®À¾¹î¹¬¥íー¥É¡¦¥¨¥ë¥á¥í¥¤ⅡÀ¤¡§Ï²ÀîÂçÊå¥é¥ó¥¬¥ë¡§ºéÌî½Ó²ð¢£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§¡¡https://fate-strange-fake.com/¢£¸ø¼°X¡¡¡÷Fate_SF_Anime¡¡https://x.com/Fate_SF_Anime¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#strangefake¡Ë©À®ÅÄÎÉ¸ç¡¦TYPE-MOON/KADOKAWA/FSFPC