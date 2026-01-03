¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
°¤²ìÌî»Ô¤¬½é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡ª¡ªÎø°¦¶»¥¥å¥ó£Ã£Í¡Ö°ÂÅÄ´¤¤è¤ê°¦¤ò¤³¤á¤Æ¡×¡ÁÂè6²ó¿·³ã¤Õ¤ë¤µ¤È£Ã£ÍÂç¾Þ¡Á
¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë£Ã£Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î·ë²ÌÈ¯É½¡ª
¡¡¿·³ã¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬ÃÏ¸µ°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë£Ã£Í¤òÀ©ºî¤·¡¢¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë£Ã£Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¿·³ã¤Õ¤ë¤µ¤È£Ã£ÍÂç¾Þ¡×¡£Âè6²ó¤Î¿³ºº²ñ¤¬¡¢2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¿·³ã»Ô·Ý½ÑÊ¸²½²ñ´Û¡Ê¤ê¤å¡¼¤È¤Ô¤¢¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1·î3Æü(ÅÚ¡Ë16»þ¡Á17»þÊüÁ÷¡ÖÂè6²ó¤Õ¤ë¤µ¤È£Ã£ÍÂç¾Þ¡×(¿·³ã¥Æ¥ì¥Ó21¡Ë¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤áÆþ¾ÞºîÉÊ¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸«»ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°¤²ìÌîÀî¤È¸ÞÆ¬Ï¢Êö¤ËÊú¤«¤ì¤¿¼«Á³Ë¤«¤Ê¿·³ã¸©°¤²ìÌî»Ô¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÃÏ¸µÆÃ»º¤Î¡É¶¯¤¯¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Èþ¤·¤¤¡É°ÂÅÄ´¤
¼ã¤´¤¿¦¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¥é¥Ö¥³¥á±Ç²è¤ÎÍ½¹ð¡×É÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿¶»¥¥å¥ó♡£Ã£Í¤¬´°À®¡ª
¡¡´¤¤Çµáº§¡ª¡©¤³¤ÎÎø¤Î·ëËö¤Ï¡©
¡¡¡Ö°ÂÅÄ´¤¡×¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¡Ö¤ä¤¹¤À´¤¥í¡¼¥É¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¤¤ÃË½÷¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÎø°¦·à¤ò»Ô¿¦°÷¤¬±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤´¤¿¦¿Í¡¦ÅÄÃæ¤Ï¡¢Îø¿Í¡¦¤µ¤¯¤é¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡ª¡© ºîÃæ¤Î¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë´¤¤ä¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤âÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Î¼êºî¤ê¡£ÇØ·Ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡Ö´¤¤¬¤¢¤ëÉ÷·Ê¡×¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡°¤²ìÌî»Ô¤Ï¡¢²áµî5²ó¤Î¤¦¤Á°ìÅÙ¤â¼õ¾ÞÎò¤¬¤Ê¤¯¡¢½é¤Î¼õ¾Þ¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦²÷µó¡£²ñ¾ì¤Ç¤âÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢Âè4-5²ó¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µû¾Â»Ô¤Î¡Ö¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢Âè3°Ì¤Ï¿·È¯ÅÄ»Ô¤Î¡Ö´Å¤µ¤Ï¡¢°¦¤À¡£¡×¤¬Â³¤¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë´°À®ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤É¤ì¤âÎÏºîÂ·¤¤¡£¿·³ã¸©Æâ¤Î»²²Ã28»ÔÄ®Â¼¤Î£Ã£Í¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§YouTube
https://youtube.com/playlist?list=PLR5aRjtMsWUZNgsv8T_TNZgHPXvhTKFry&si=xiG3bBhBi_274Noq
https://digitalpr.jp/table_img/1807/125568/125568_web_1.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¿·³ã¸© ¹Êó¹Ä°²Ý ¹Êó·¸¡¡ÅÅÏÃ¡¡025(280)5014¡¡ngt000120@pref.niigata.lg.jp
¡¡¿·³ã¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬ÃÏ¸µ°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë£Ã£Í¤òÀ©ºî¤·¡¢¿·³ã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë£Ã£Í¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ö¿·³ã¤Õ¤ë¤µ¤È£Ã£ÍÂç¾Þ¡×¡£Âè6²ó¤Î¿³ºº²ñ¤¬¡¢2025Ç¯11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¿·³ã»Ô·Ý½ÑÊ¸²½²ñ´Û¡Ê¤ê¤å¡¼¤È¤Ô¤¢¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢1·î3Æü(ÅÚ¡Ë16»þ¡Á17»þÊüÁ÷¡ÖÂè6²ó¤Õ¤ë¤µ¤È£Ã£ÍÂç¾Þ¡×(¿·³ã¥Æ¥ì¥Ó21¡Ë¤Ç¡¢¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤ò¤Ï¤¸¤áÆþ¾ÞºîÉÊ¤¬È¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤ÏÃÏ¸µÆÃ»º¤Î¡É¶¯¤¯¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Èþ¤·¤¤¡É°ÂÅÄ´¤
¼ã¤´¤¿¦¿Í¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¥é¥Ö¥³¥á±Ç²è¤ÎÍ½¹ð¡×É÷¤Ë»Å¾å¤²¤¿¶»¥¥å¥ó♡£Ã£Í¤¬´°À®¡ª
¡¡´¤¤Çµáº§¡ª¡©¤³¤ÎÎø¤Î·ëËö¤Ï¡©
¡¡¡Ö°ÂÅÄ´¤¡×¤ÎÀ¸»º¹©¾ì¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¡Ö¤ä¤¹¤À´¤¥í¡¼¥É¡×¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ã¤¤ÃË½÷¤¬·«¤ê¹¤²¤ëÎø°¦·à¤ò»Ô¿¦°÷¤¬±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¤´¤¿¦¿Í¡¦ÅÄÃæ¤Ï¡¢Îø¿Í¡¦¤µ¤¯¤é¤Ø¤Î¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤ë¤Î¤«¡ª¡© ºîÃæ¤Î¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë´¤¤ä¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤âÀ©ºî¥Á¡¼¥à¤Î¼êºî¤ê¡£ÇØ·Ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡Ö´¤¤¬¤¢¤ëÉ÷·Ê¡×¤âÌ¥ÎÏÅª¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡¿³ºº°Ñ°÷Ä¹¤Î´äº´½½ÎÉ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¼«Í·¿Í¡Ë¤Ï¡¢
¡Ö¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦±éµ»ÎÏ¡¢¤É¤ì¤âºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÉ¾²Á¡£°¤²ìÌî»Ô »ÔÄ¹À¯ºö¡¦»ÔÌ±¶¨Æ¯²Ý¤Ï¡¢¡ÖÆþ¾ÞÎò¤Ê¤·¤«¤é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ÏËÜÅö¤ËÍ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÅÄ´¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¡¢°ÂÅÄ´¤¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤êÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤´¤º¤Ã¤Á¤ç¤â¤³¤Ã¤½¤ê±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡¦±éµ»ÎÏ¡¢¤É¤ì¤âºÇ¹â¡ª¡×¤ÈÉ¾²Á¡£°¤²ìÌî»Ô »ÔÄ¹À¯ºö¡¦»ÔÌ±¶¨Æ¯²Ý¤Ï¡¢¡ÖÆþ¾ÞÎò¤Ê¤·¤«¤é¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤ÏËÜÅö¤ËÍ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÅÄ´¤¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¡¢°ÂÅÄ´¤¶¨Æ±ÁÈ¹ç¤ÎÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢°ì´Ý¤È¤Ê¤êÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Î¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤´¤º¤Ã¤Á¤ç¤â¤³¤Ã¤½¤ê±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´î¤Ó¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¤²ìÌî»Ô¤Ï¡¢²áµî5²ó¤Î¤¦¤Á°ìÅÙ¤â¼õ¾ÞÎò¤¬¤Ê¤¯¡¢½é¤Î¼õ¾Þ¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦²÷µó¡£²ñ¾ì¤Ç¤âÈ¯É½¤ÈÆ±»þ¤ËÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢Âè4-5²ó¤ÇÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µû¾Â»Ô¤Î¡Ö¼çÌò¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¢Âè3°Ì¤Ï¿·È¯ÅÄ»Ô¤Î¡Ö´Å¤µ¤Ï¡¢°¦¤À¡£¡×¤¬Â³¤¡¢²ó¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë´°À®ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¤É¤ì¤âÎÏºîÂ·¤¤¡£¿·³ã¸©Æâ¤Î»²²Ã28»ÔÄ®Â¼¤Î£Ã£Í¤¬YouTube¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§YouTube
https://youtube.com/playlist?list=PLR5aRjtMsWUZNgsv8T_TNZgHPXvhTKFry&si=xiG3bBhBi_274Noq
https://digitalpr.jp/table_img/1807/125568/125568_web_1.png
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¿·³ã¸© ¹Êó¹Ä°²Ý ¹Êó·¸¡¡ÅÅÏÃ¡¡025(280)5014¡¡ngt000120@pref.niigata.lg.jp