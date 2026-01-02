社名の由来でもある『Health Aid Beauty Aid=美と健康を助ける(HABA)』を展開する株式会社ハーバー研究所(所在地：東京都千代田区)は、総フォロワー数500万人超え(2025年12月21日時点)！新たな価値を創造し続ける唯一無二の大人気クリエイター集団「こねこフィルム」とコラボレーションし、縦型ショートドラマ4本を制作。2025年9月よりTikTok、Instagram、YouTube等にて第1弾から第4弾を順次公開しました。その全4話のドラマ総再生回数2,400万回突破※1を記念して、新年2026年1月2日(金)よりYouTubeにて、一挙配信をいたします。





ハーバーでは創業から40年以上と長年のご愛用者も多い一方、ブランドの永続的な成長を見据え、30～40代を中心に幅広い世代へブランド認知を図っていきたいと考えています。昨今SNSで10～40代の幅広い世代に支持を得ている「こねこフィルム」とコラボレーションし、テレビ離れの若い世代へハーバーのブランド認知を高めるべく、縦型ショートドラマを核とした広告手法に今回チャレンジいたしました。





ドラマでは、縦型ショートドラマ初出演、昨年10月1日でHABAイメージキャラクター歴34年の女優 萬田久子さんがご本人役で特別出演。その存在感は必見です。そして「こねこフィルム」作品に欠かせない人気俳優、赤間麻里子さん、半田周平さん、藤井亜紀さん、村上新悟さん等が織りなす独特の世界観と、萬田久子さんの個性が融合して、ここでしか見られないユニークなショートドラマが誕生しました。今回の配信では、お得な情報もハーバーの宣伝・PR担当より音声にてご案内中。この機会に、是非一挙配信でお楽しみください。





HABA×こねこフィルム 全4話ドラマ総再生2,400万回突破記念※1 2026新年一挙配信





≪HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマはこちらから▼≫

・ハーバー公式YouTube： https://www.youtube.com/watch?v=hJ1tw-pIhH8





≪HABA×こねこフィルム コラボレーション 縦型ショートドラマ特設サイト開設中！≫

・詳細はこちらから： https://haba-shortdrama-2025.com





HABA×こねこフィルム 縦型ショートドラマ特設サイト イメージ





【御礼】縦型ショートドラマ 総再生回数2,400万回※1突破！

ドラマをご視聴いただいた方からは、121,000※2件を超える「いいね」と2,800件※2以上のコメントもいただきました。たくさんのご視聴をいただきありがとうございます。





※1 全4話の総再生回数(2025年12月22日時点)

※2 2025年9月18日～12月22日時点、ハーバー及びこねこフィルム公式Instagram、YouTube、TikTok、Xの「いいね」総合計数、同SNSのコメント総合計数









■「こねこフィルム」とは





こねこフィルム ロゴ





MINO Bros.をリーダーとして、映画やドラマの制作現場で経験を積んだ精鋭クリエイターたちが新たな価値を創造するために集まったチーム。SNS総フォロワー数500万人、動画の総再生回数は25億回を超えている。(2025年12月21日時点)





オフィシャルサイト： https://conecofilm.com/branding_page/

TikTok ： https://www.tiktok.com/@coneco_film_

Instagram ： https://www.instagram.com/coneco_film/

YouTube ： https://www.youtube.com/@CONECOFILM

X ： https://x.com/conecofilm









■HABA×こねこフィルム ドラマ総再生回数2,400万回突破※1記念

〈ハーバー初めての方限定〉

「スクワランはじめてセット ステッカーつき」限定販売中

今なら、コラボロゴステッカーつき！





～ハーバー初めての方限定～「スクワランはじめてセット ステッカーつき」1,540円(税込)





HABA×こねこフィルム ドラマ総再生回数2,400万回突破※1を記念して、2026年1月31日(土)まで、YouTubeよりドラマを視聴いただき、ハーバー初めての方限定「スクワランはじめてセット」1,540円(税込）をご購入の方に、コラボロゴステッカーをプレゼントします。

ドラマにも登場し萬田久子さんが30代から使っている高品位「スクワラン」。今ならお得に試せるチャンスです。お見逃しなく。









≪キャンペーン商品概要≫

・開催期間

2026年1月31日(土)まで





・購入方法

通信販売(特設サイト)、全国のショップハーバー限定

※セルフ店等、一部店舗を除く

申込URL： https://tinyurl.com/8btyu3rp





・商品内容について

～ハーバー初めての方限定～ 〈申込番号023253〉

「スクワランはじめてセット ステッカーつき」1,540円(税込)

高品位「スクワラン」15mL(本品)約3ヶ月※3のお値段で人気美白※4美容液と夜用ジェル美容液、化粧水、クレンジング、オリジナルポーチがついてくるお得なセットです。さらにコラボロゴステッカーも！





・高品位「スクワラン」(化粧オイル)(スクワラン100％、純度99.9％)15mL 1本

・薬用 ホワイトレディ(美容液)【医薬部外品】8mL 1本

・Gローション(化粧水)20mL 1本

・スクワクレンジング(メイク落とし)20mL 1本

・ナイトリカバージェリー(夜用ジェル美容液)2g×2包

・オリジナルポーチ 1個

(サイズ：約10×12.5×3.5cm、素材：ポリエステル、亜鉛合金 中国製)

・HABA×こねこフィルム コラボロゴステッカー 1枚





※既にハーバーでご購入のある方はお申込みいただけません。お一人様1セット限り。

※数量限定、なくなり次第終了となります。

※ご自宅のポストに入らない場合、または同時にサンプル品等の注文品がある場合はポスト投函は承っておりません。





※3 15ｍLを朝晩1滴ずつの使用で3ヶ月分

※4 メラニンの生成を抑え、シミ・ソバカスを防ぎます









≪無添加主義(R)≫

ハーバーは創業以来「肌に必要なものだけを補い、肌本来の働きを助ける」という「無添加主義(R)」を貫き、その理念をすべての化粧品に反映しています。





ハーバーが守り続ける5つの無添加





＜SNS公式アカウントで情報発信中！＞

LINE公式アカウント： https://www.haba.co.jp/f/h-005006001

Instagram ： https://www.instagram.com/haba_jp/

X(旧Twitter) ： https://x.com/HABA_JP

Facebook ： https://www.facebook.com/habatown

YouTube ： https://www.youtube.com/user/habaJP









□お客様からのお問い合わせ先

ハーバー研究所

フリーダイヤル： 0120-82-8080

URL ： https://www.haba.co.jp/