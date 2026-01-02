製品概要

通勤の朝や短距離の外出でも、ケーブルの抜き差し・接続待ち・配線のごちゃつきが積み重なると、意外と大きなストレスになります。GETPAIRR MINIは、その“有線CarPlay／有線Android Autoの手間”を日常から減らすためのワイヤレス化アダプターです。純正の有線CarPlay／有線Android Auto搭載車に挿して初回設定するだけで、次回以降はエンジン始動に合わせて自動接続。スマホはポケットのまま、ナビ・音楽・通話・メッセージをいつもの画面で快適に操作できます。さらにBluetooth 5.4搭載で、通勤から長距離ドライブまで安定した接続体験を目指しました。

割引情報（キャンペーン）

【GETPAIRR MINI】割引率：プロモコードで50%OFFクーポンコード：3GFL36EN有効期間：2025年1月2日 00:01（JST）～ 2026年1月31日 23:59（JST）商品リンク（Amazon）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGY2JM3L※Amazonの購入画面にて上記プロモコードをご入力ください。※在庫状況により、予告なく終了する場合があります。

製品機能

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=uuJWo-w_Sos

① 有線CarPlay／有線Android Autoを、どちらも“完全ワイヤレス化”

GETPAIRR MINIを挿すだけで、これまでケーブル必須だった Apple CarPlay と Android Auto をワイヤレス化。スマホをポケットに入れたままでも、ナビ・音楽・通話・メッセージがいつもの画面で使えます。

② Wi-Fi 6 × Bluetooth 5.4で、つながりやすさと安定感を底上げ

「ワイヤレス＝不安定」の不安を減らすため、通信性能にこだわった設計。通勤の短距離から旅行の長距離まで、ナビ案内や音楽再生もスムーズな体験を目指しました。

③ 初回かんたん設定 → 次回からはエンジンONで自動接続

初回は数ステップでセットアップ完了。次回以降はエンジン始動に合わせて自動再接続し、“毎回挿す・待つ・つなぎ直す”といった上車ストレスをまとめて削減します。

④ 超小型＆USB-A/USB-C対応で、車内がスッキリ

運転席まわりの配線ごちゃつきを減らし、見た目も操作もスマートに。小型設計なので邪魔になりにくく、日常使いにちょうどいいサイズ感です。

製品仕様

通信：Wi-Fi 6 / Bluetooth 5.4対応：ワイヤレスCarPlay / ワイヤレスAndroid Auto形状：超小型USBタイプ（USB-A／USB-C対応）機能：自動再接続、2台登録、OTAアップデート同梱：Type-A to Cアダプター、日本語取扱説明書認証：技適認証取得済み

使用条件

本製品は、以下の条件を満たす場合にご利用いただけます。車両：純正の有線Apple CarPlay または 純正の有線Android Auto に対応していること（2016年以降の車種を中心に幅広く対応）スマホ：iOS 10以上／Android 11以上接続時：Wi-FiとBluetoothをオンにし、他機器との接続がない状態での利用推奨※一部車両では給電不足により接続が不安定になる場合があります。その際は別売のY型電源ケーブルの使用で改善する場合があります。※安全のため、運転中の操作は同乗者の方が行うか、必ず安全な場所に停車してから操作してください。

まとめ

「毎回ケーブルを挿す」という小さな手間は、積み重なると意外と大きなストレスになります。GETPAIRR MINIは、その“接続儀式”を日常から減らし、通勤も買い物も旅行も、車内時間をもっと軽やかに整えていきます。今すぐチェック（Amazonのページへ）：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FGY2JM3L

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=WsdqTO6gJkM