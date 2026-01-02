株式会社キャラモは2026年1月1日より東京都渋谷区にある肉のテーマパーク、渋谷肉横丁に、ワンプッシュ香水自販機「アロマスタンド」を設置いたしました。

ワンプッシュ香水自販機アロマスタンドについて

すでに稼働開始している2階非常口横を中心に、複数箇所を順次設置する予定です。ワンプッシュ香水自販機「アロマスタンド」は有名ブランドの香水等を1回分購入できるもので、香水ボトルを持ち歩かなくても、旅行先やお出かけ先で手軽に好きな香りが楽しめます。においがつくシーンの後にワンプッシュでリフレッシュできるサービスとして、今後Z世代を中心に香水を日常的に使用し、関心が高い層を中心に利用拡大が見込まれています。

2026年1月末まで1プッシュ100円のキャンペーン実施

香水購入の流れ【動画】

設置を記念して、2026年1月末日まで全商品、通常料金1プッシュ150円～を100円の特別価格にてキャンペーン中です。

Z世代の香水熱、香水文化は近年高まりを見せつつあります。しかし、香水はひと瓶が数万円するなど、様々な香りを楽しむにはコストが高いという現状があります。ワンプッシュ香水自販機 アロマスタンド は「香りを試す」「1回150円～で手軽に」「持ち歩かなくても香りを纏える」等、ユーザーメリットの高い自動販売機となっております。

オーナーについて

香水販売機のオーナーについても引き続き募集いたします。最大のメリットは、自販機の売上の一部を毎月お支払いすることです。販売価格も業界最安値に挑戦中です。詳しくはお問い合わせください。

