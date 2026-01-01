¡Ø»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK- ±ÑÅÔÊÓ¡Ù2026Ç¯2·î4Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖB8station¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª ¥á¥¤¥óPV¡õ¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¤Î¾ðÊó¤â²ò¶Ø¡ª
2021Ç¯4·î¤è¤êbilibiliÆ°²è¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ø»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK-¡Ù¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¥·ー¥º¥ó2¡Ø»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK-Ⅱ¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÅ¸³«¤È¾×·â¤Î·ëËö¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK- ±ÑÅÔÊÓ¡ÙÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¤¬¡¢2026Ç¯2·î4Æü¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖB8station¡×¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥¤¥óPV¡¢¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡õÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È¾ðÊó¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÊüÁ÷¾ðÊó¡¦¥á¥¤¥óPV¡¦¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦ÇÛ¿®¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¡ª¢¡
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK- ±ÑÅÔÊÓ¡×¤¬2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë25:15¤è¤ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖB8station¡×¤Û¤«¤Ë¤Æ½ç¼¡ÊüÁ÷³«»Ï¡ª¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖB8station¡×¡§2·î4Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË25:15～BS¥Õ¥¸¡§2·î6Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË24:30～UHB¡ÊËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡§2·î10Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË24:40～¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹çÅù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û
2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë25:45¤è¤ê³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®³«»Ï¡ª
d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video¡¿U-NEXT¡¿¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¿ABEMA¡¿DMM TV¡¿Hulu¡¿¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¡¿Prime Video¡¿FOD¡¿Lemino¡¿AnimeFesta¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿TELASA¡Ê¸«ÊüÂê¥×¥é¥ó¡Ë¡¿J:COM STREAM¡Ê¸«ÊüÂê¡Ë¡¿milplus¸«ÊüÂê¥Ñ¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥à¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¤Û¤«¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=vAzqECru4l8
¡Ú¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡Û
¢¡¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡õÄÉ²Ã¥¥ã¥¹¥È3Ì¾¤ò²ò¶Ø¡ª¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¡ª¢¡
¥¨¥Ô¥½ー¥É¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¥¥ã¥¹¥È¤¬²ò¶Ø¡£²ÆÈå(¥·¥¢¡¦¥Õ¥§¥¤)Ìò¤Ï±ÝÌÚ½ßÌï¡¢Vein¡Ê¥ô¥§¥¤¥ó¡ËÌò¤ÏÆâÅÄÍºÇÏ¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ²¦ÀÄ(¥ï¥ó¡¦¥Á¥ó)Ìò¤ÏÂô¾ë¤ß¤æ¤¤Ë·èÄê¡ª
¢£²ÆÈå(¥·¥¢¡¦¥Õ¥§¥¤)¡§±ÝÌÚ½ßÌï
²ÆÈå¡Ê¥·¥¢¡¦¥Õ¥§¥¤¡Ë¤ÎÀ¼¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡¢±ÝÌÚ½ßÌï¤Ç¤¹¡£²ÆÈå¤Î»ý¤Ä¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¿Í¤½¤¦¤À¤±¤É¡Ä²¿¤«¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉ½¸½¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£Ê£»¨¤ËÍí¤ß¹ç¤Ã¤¿¥¹¥Èー¥êー¤ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡ª
¢£Vein¡Ê¥ô¥§¥¤¥ó¡Ë¡§ÆâÅÄÍºÇÏ
Vein¤Ïñ¨¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà¤¬²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÆÉ¤ß¼è¤ë¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬Â¿¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢°ìºÝ°Û¼Á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÈà¤Ë¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ö»þ¸÷ÂåÍý¿Í¡×¡¢¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£²¦ÀÄ(¥ï¥ó¡¦¥Á¥ó)¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤
²¦ÀÄ(¥ï¥ó¡¦¥Á¥ó)Ìò¤Ç¡¢»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢Âô¾ë¤ß¤æ¤¤Ç¤¹¡£¡ÄÂçÊÑ¤ËÆæ¤ä¡¢»Å³Ý¤±¤ÎÂ¿¤¤ºîÉÊ¤Ç¡Ä¡£½é²ó¤ÎÅÐ¾ì»þ¤Ï²¦ÀÄ¤À¤±¤É²¦ÀÄ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤è¤¦¤Ê¡Ä¡ª¤¢¤¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ã¡£¤¼¤ÒËÜÊÔ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡Ä¡ª
¢§ÄÉ²Ã¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ã²¦ÀÄ(¥ï¥ó¡¦¥Á¥ó)¡ÊCV.Âô¾ë¤ß¤æ¤¡Ë
¢¨¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀâÌÀ¢¨
±ÑÅÔ¤ÇÍÌ¾¤Ê¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥éー¡£¤«¤Ä¤ÆÄø¾®»þ¤ÎÉã¿Æ¤¬¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¸ì³Ø³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¡£
¢£¥¢¥Ë¥á¡Ø»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK- ±ÑÅÔÊÓ¡Ù´ðËÜ¾ðÊó¢£
¡ÚÊüÁ÷¾ðÊó¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖB8station¡×¡§2·î4Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË25:15～BS¥Õ¥¸¡§2·î6Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË24:30～UHB¡ÊËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¡Ë¡§2·î10Æü¤è¤êËè½µ²ÐÍË24:40～¢¨ÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÔÀ®¤ÎÅÔ¹çÅù¤Ë¤è¤êÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡ÚÇÛ¿®¾ðÊó¡Û2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë25:45¤è¤ê³ÆÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Æ½ç¼¡ÇÛ¿®d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ ¥Ë¥³¥Ë¥³»ÙÅ¹¡¿d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢ for Prime Video¡¿U-NEXT¡¿¥¢¥Ë¥áÊüÂê¡¿ABEMA¡¿DMM TV¡¿Hulu¡¿¥¢¥Ë¥á¥¿¥¤¥à¥º¡¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¡¿Prime Video¡¿FOD¡¿Lemino¡¿AnimeFesta¡¿¥Ð¥ó¥À¥¤¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¿TELASA¡Ê¸«ÊüÂê¥×¥é¥ó¡Ë¡¿J:COM STREAM¡Ê¸«ÊüÂê¡Ë¡¿milplus¸«ÊüÂê¥Ñ¥Ã¥¯¥×¥é¥¤¥à¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¡¿¥Ë¥³¥Ë¥³¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¡¤Û¤«¢¨ÇÛ¿®Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¡ÚINTRODUCTION¡ÛÊª¸ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ø¤ÈÌá¤ê¡¢±¿Ì¿¤Îµ°À×¤ò¤¿¤É¤êÄ¾¤¹¨¡¨¡
2021Ç¯4·î¤è¤êbilibiliÆ°²è¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Ö»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK-¡×¡£2024Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¿áÂØÈÇ¥·ー¥º¥ó2¡Ö»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK-II¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¿´¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ëÅ¸³«¤È¾×·â¤Î·ëËö¤ÇÂ¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍ¾±¤¤¬Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢ÂÔË¾¤ÎÂ³ÊÔ¤¬¤Ä¤¤¤ËÆüËÜ¾åÎ¦¡ª
¥È¥¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¼ê¤¬¤«¤ê¤¬¼Ì¤Ã¤¿°ìËç¤Î¼Ì¿¿¤¬¡Ö»þ¸÷¼Ì¿¿´Û¡×¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¡£¿¿Áê¤òÆÍ¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¥«¥ë¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ä¤Ä¥È¥¤È¶¦¤Ë±ÑÅÔ¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ëÌÜÅª¤òÈë¤á¤¿¿ÍÊª¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ò¥«¥ë¤Ï²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Äê¤á¤é¤ì¤¿»à¤Î±¿Ì¿¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¨¡¨¡¡£
Ì¥ÎÏÅª¤Ê¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò²Ã¤¨¡¢±ÑÅÔ¤òÉñÂæ¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÊª¸ì¡Ø»þ¸÷ÂåÍý¿Í -LINK CLICK- ±ÑÅÔÊÓ¡Ù2026Ç¯ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
¡ÚSTAFF¡ÛÁí´ÆÆÄ¡§Haolin¡Ê¥ê¡¦¥Ï¥ª¥ê¥ó¡Ë´ÆÆÄ¡§Ï¥¸µ¸µµÓËÜ¡§Haolin¡Ê¥ê¡¦¥Ï¥ª¥ê¥ó¡Ë¡¢Ï¥¸µ¸µ¡¢Çò·§¡¢êÏÌé¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¶°Æ¡§INPLICK¿§ºÌÀß·×¡§¤Î¤Ü¤ê¤Ï¤ë¤³²»³Ú¡§Å·Ìç¡¢yumayamaguchi¡¢Kent watari¡¢¸¤ÍÜÁÕ¡¢À¶ÃÝ¿¿ÆàÈþ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§CMC MEDIA¡¢¾å³¤ÜèÆÃÕ¨Æ°²èÀ©ºîÍ¸Â责Ç¤¸ø»Ê¡¢STUDIO EEK¡¢¾å³¤喵¼Ò³¨Ê¸²½ÅÁÇÅÍ¸Â¸ø»Ê¡¢½Å·Ä¸åÀ¸Æ°²èÅÅ±ÆÍ¸Â¸ø»ÊÆüËÜÈÇÀ½ºî¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥Ëー¡¦¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹
¡ÚCAST¡ÛÄø¾®»þ(¥Á¥ç¥ó¡¦¥·¥ã¥ª¥·ー)¡¿¥È¥¡§Ë±ÊÍø¹ÔÎ¦¸÷(¥ëーŽ¥¥°¥¢¥ó)¡¿¥Ò¥«¥ë¡§Ý¯°æ¹§¹¨¶¬Îê(¥Á¥ã¥ªŽ¥¥ê¥ó)¡¿¥ê¥ó¡§¸Å²ì°ªÎÛæ(¥ê¥¦¡¦¥·¥ã¥ª)¡§²Ö¹¾²Æ¼ù²ÆÈå(¥·¥¢¡¦¥Õ¥§¥¤)¡§±ÝÌÚ½ßÌïVein(¥ô¥§¥¤¥ó)¡§ÆâÅÄÍºÇÏ²¦ÀÄ(¥ï¥ó¡¦¥Á¥ó)¡§Âô¾ë¤ß¤æ¤¤Û¤«
¡Ú´ØÏ¢¾ðÊó¡Û¢¡º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°HP¡¦X(Twitter)¤Ë¤Æ¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://link-click.jp/¸ø¼°X¡ÊTwitter¡Ë¡§https://x.com/linkclick_anime¡Ê¿ä¾©¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§#»þ¸÷ÂåÍý¿Í¡Ë
¢¨ÁÇºà¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢²¼µ¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¢¨©bilibili/BeDream